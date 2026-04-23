Los inverosímiles testimonios de Rajoy y Cospedal: pretenden hacer creer que 'Kitchen' se organizó a sus espaldas

Las grabaciones de Villarejo y los testimonios de otros implicados contradicen la versión de Rajoy y Cospedal sobre su desconocimiento y falta de implicación en la operación.

Cospedal ha admitido varias reuniones con el comisario Villarejo, pero niega haberle hecho encargos y no recuerda conversaciones en las que pidió frenar la publicación de la 'libretita' de Bárcenas.

Rajoy sostiene que la operación policial solo buscaba el dinero oculto de Bárcenas y que él no tenía conocimiento de las actuaciones, pese a su estrecha relación con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal han declarado en el juicio del caso Kitchen negando haber conocido la operación para eliminar pruebas de corrupción que pudieran afectarles.

Mariano Rajoy quiere hacer creer que no supo que en la cúpula del partido que él dirigía se repartían sobresueldos de forma sistemática durante años y que no tuvo conocimiento como presidente del Gobierno de que casi un centenar de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado participaron en una operación para encontrar y detectar pruebas que le podían incriminar en un caso de corrupción.

Lo primero lo declaró hace años en el juicio del caso Gürtel y lo segundo lo ha sostenido este jueves en la vista oral de la Audiencia Nacional que enjuicia el caso Kitchen. Exactamente igual que Dolores de Cospedal, que era secretaria general del PP en el momento de los hechos y que ha declarado también hoy.

Rajoy ha respondido con el monosílabo "no" a la mayoría de las preguntas, apuntando una teoría según la cual la operación de los aparatos del Estado sólo tenía como fin buscar el dinero oculto de Luis Bárcenas, extesorero del PP, y sus testaferros.

"Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad", ha dicho el expresidente.

Esa tesis queda desmontada por el hecho de que los agentes nunca dieron cuenta al juez de sus gestiones, nunca aportaron prueba alguna y, además, actuaron de forma tan poco ortodoxa como para propiciar el secuestro de la familia de Bárcenas ejecutado por un falso cura o hacer seguimientos ilegales como el realizado al entonces director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, o usar a un policía ajeno a esa investigación como José Manuel Villarejo.

Rajoy declaraba como testigo, con obligación de decir verdad, pero sin obligación de incriminarse en hechos delictivos, en el juicio cuyo principal acusado es su exministro del Interior, Jorge Fernández. Exactamente igual que hizo otro presidente del Gobierno, años antes, cuando otro ministro del Interior se sentó en el banquillo del Tribunal Supremo para hacer creer que no sabía nada de otras operaciones ilegales de los aparatos del Estado.

Aquel expresidente era Felipe González y el ministro era José Barrionuevo, los hechos eran los de la "guerra sucia" de los GAL.

Entonces se señaló a González como "el señor X" y se especulaba sobre lo inverosímil de sostener que un presidente desconoce lo que hace un ministro del Interior.

Rajoy también rechaza ser "el señor X" de Kitchen, como si hubiera una "muralla china" entre su ministro del Interior y él mismo. En este caso, basta recordar que Jorge Fernández Díaz fue el colaborador más directo de Rajoy durante muchos años.

¿Relación "profesional"?

Fernández fue secretario de Estado en los cuatro ministerios en los que estuvo Rajoy en la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno. Le siguió por todos los ministerios y cualquiera que estuviera cerca pudo comprobar que era la persona de más confianza de Rajoy.

Ahora, el expresidente quiere hacer creer que nunca habló de este asunto con su mano derecha.

Rajoy, además, era el más interesado en las pruebas que se buscaban con Kitchen, porque según se sabía entonces podían incriminarle en los hechos.

Se buscaban conversaciones que le afectaban, según se publicó entonces y según reiteró Bárcenas el lunes en el juicio. A Jorge Fernández no le afectaban directamente, a Rajoy sí.

"Yo entonces era presidente y no estaba en esas cosas", ha declarado el expresidente.

Además, Bárcenas tuvo una relación estrecha con Rajoy durante años. Por el contrario, el entonces tesorero no quería tratar con Cospedal, secretaria general. Se relacionaba directamente con Rajoy, su amigo. También con Javier Arenas.

Pero el expresidente quiere hacer creer que su relación era sólo "profesional". Ha dicho que no era un hombre de su "confianza". También, que no conoció la negociación con Bárcenas en la que se le ofreció un sueldo de por vida y prebendas como coche, despacho y secretaría. Lo que Cospedal llamó "el despido en diferido", que era una forma de callar al tesorero y que no admitiera la trama de corrupción en el PP.

Pero el propio Rajoy, cuando compareció en el Congreso como presidente del Gobierno para dar cuenta de Gürtel, pidió varias veces perdón "por haber confiado" en Bárcenas, asumiendo su nombramiento y su confianza en él.

Tanta relación tenían como que Rajoy envió un sms a Bárcenas en el que le decía "Luis, sé fuerte".

Pese a eso, Cospedal ha declarado en el juicio en relación a Rajoy y Bárcenas: "A mí no me consta esa relación".

El expresidente del Gobierno ha declarado que rompió con Bárcenas cuando supo que tenía dinero en Suiza, pero lo cierto es que ya se había conocido un auto judicial en el que se apuntaba al tesorero del PP.

"Hacemos lo que podemos", le dijo Rajoy a Bárcenas en otro sms.

¿"Hacemos lo que podemos" quiere decir que se había movilizado el aparato del Estado para hacer desaparecer las pruebas?

El expresidente ha declarado este jueves que desconocía este mensaje, mil veces publicado desde entonces.

Preguntado si él envió este mensaje, Rajoy respondió: "No. Ni me suena. No tengo ni idea de lo que es eso".

Además, en las grabaciones de Villarejo constan diferentes conversaciones en las que se menciona al "Jefe", a "M.R." o al "Asturiano" como conocedor de las gestiones para hacer desaparecer las pruebas incriminatorias.

El caso de Cospedal es especial, porque hay grabaciones de conversaciones suyas con Villarejo en las que expresamente se habla de las pruebas y de gestiones para hacerlas desaparecer.

Ocurre que el juez instructor sacó del caso a Cospedal y el tribunal que preside estos días el juicio sacó esas grabaciones del sumario. Es decir, no son utilizables procesal y penalmente, pero sí pueden usarse para cuestionar el testimonio de la exdirigente del PP.

En concreto, audios revelados en 2022 mostraban a la entonces secretaria general del partido pidiendo al comisario Villarejo en 2013 "parar" la publicación de la "libretita" de Bárcenas, que contenía registros de contabilidad B del PP.

"La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar", decía claramente Cospedal en una de sus reuniones en la sede del PP en la calle Génova.

Cospedal ha admitido en el juicio que se reunió con el excomisario "ocho o nueve veces", pero ha declarado que no recuerda esa conversación.

Ha contradicho lo que cualquiera puede escuchar en las grabaciones de Villarejo. Y no ha explicado por qué la secretaria general de un partido en el Gobierno se reúne con alguien como Villarejo ni qué quería de él.

Cospedal ha declarado que todas las reuniones se produjeron "a iniciativa de él", es decir, de Villarejo, y que fueron en la sede del PP y en una cafetería.

Sin embargo, el que entonces era su asesor, José Luis Ortiz, ha asegurado que, al menos, hubo un encuentro en el Ministerio de Defensa y, también, que "alguna vez la señora Cospedal pedía la cita".

"Le hice preguntas, no encargos", ha asegurado ante el tribunal, con una tesis que no encaja con el contenido de los audios de sus largas reuniones con Villarejo. Por ejemplo, el encargo expreso para parar la "libretita", que fueron luego los "papeles de Bárcenas" que acabaron con la condena por Gürtel y la moción de censura que sacó a Rajoy de la Moncloa.

Ni siquiera ha recordado Cospedal si habló con Villarejo sobre Bárcenas, pese a la elocuencia de las grabaciones.

Como escribe Luis Landero en El balcón en invierno: "A veces el pasado nunca acaba de pasar". Así están Rajoy y Cospedal.