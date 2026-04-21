El PP corrige una moción de Vox sobre la "prioridad nacional" en las ayudas y Feijóo afirma que sólo se aplicará dentro de la ley

La portavoz del PP, Ester Muñoz, minutos después de registrar la enmienda del PP a la moción de Vox, este martes en el Congreso. Ángel García

Las claves

Las claves Generado con IA El PP ha presentado una enmienda a la moción de Vox sobre la "prioridad nacional" en ayudas públicas, pidiendo inspirarse en ese principio pero con criterios legales y de arraigo. La propuesta del PP liga el acceso a ayudas a requisitos como el empadronamiento, la vinculación con el territorio, la trayectoria de cotización y la contribución al sistema. Vox critica la enmienda del PP, defendiendo que su planteamiento es más contundente y aboga por medidas como la repatriación y la derogación de reformas migratorias. El debate sobre la "prioridad nacional" coincide con el inicio de la investidura de María Guardiola en Extremadura, donde el PP y Vox han pactado incluir este concepto en su acuerdo de gobierno.

El PP ha decidido entrar en el debate que Vox quiere abrir sobre la "prioridad nacional", pero lo hace con bisturí y no con la motosierra.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha registrado una enmienda a la moción de Vox que se debatirá este miércoles en el Congreso para matizar su alcance y llevar la discusión al terreno del marco legal, el arraigo y la gestión de los recursos públicos.

La propuesta popular pide promover el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "inspirándose" en el principio de prioridad nacional. Pero lo hace ligado a un criterio que el PP repite como argumento central: el de quienes acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” con el territorio.

En ese equilibrio está la clave del movimiento. El PP no rechaza el fondo del debate, sino que trata de traducirlo a un lenguaje más institucional, más compatible con el Congreso y menos expuesto a la crítica jurídica.

Los populares prefieren presentar su texto como una “mejora técnica” y una adaptación al ordenamiento vigente. Es una forma de decir que comparten la dirección del viaje, pero no necesariamente todos los carteles del camino.

A partir de ahí, la enmienda incorpora condiciones concretas: empadronamiento, vinculación con el lugar de residencia, trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema.

De hecho, en el entorno popular defienden que esta enmienda lleva “el alma del acuerdo de Extremadura”, tras el acuerdo con Vox que incluye el concepto de "prioridad nacional".

Es una manera de subrayar que no están improvisando ni copiando el discurso de Vox, sino trasladando al debate nacional una idea que ya ha sido aceptada en un pacto autonómico.

Algo que desde Vox rechazan. "En materia de inmigración nos intentan copiar, pero nuestro planteamiento es más duro, más contundente", afirman fuentes de la dirección y marcan las diferencias.

La moción del partido de Abascal, que no tiene visos de prosperar porque partidos como Junts siempre rechazan sus textos, va mucho más lejos en el plano político y normativo: habla de repatriación, remigración y derogación de reformas vinculadas al reglamento de extranjería y a la regularización de inmigrantes en situación irregular.

En Bambú, la sede nacional de Vox, incluso lo desvinculan del acuerdo en Extremadura, que dicen que es "fruto de un acuerdo y una negociación".

"Lo que se vota en el Congreso es una moción presentada por Vox, si el PP está de acuerdo o no lo decidirán votando", matizan en el partido de Abascal donde tampoco desvelan si aceptará la enmienda de los de Feijóo.

Algo que tampoco saben en Génova. Desde que este martes registraron su enmienda, no han recibido ninguna llamada por parte de Vox para ver si la aceptan o no. De lo que decida Abascal depende el sentido del voto de los populares.

El contexto no es menor. El debate de la moción se produce en la misma semana en la que arranca el debate de investidura de María Guardiola en Extremadura y en la que el PP ha aceptado que en un acuerdo con Vox figure, por primera vez, el concepto de "prioridad nacional".