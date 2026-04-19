Sánchez se rodea de aliados de China y Rusia para proponer un orden mundial de izquierdas de espaldas a EEUU y la UE

El encuentro ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera de España, resaltando los escándalos de corrupción que salpican a algunos de los invitados y la distancia creciente del Gobierno español respecto a sus socios tradicionales occidentales.

Durante la cumbre, Sánchez y sus aliados expresaron posturas críticas frente a las políticas de Trump y rechazaron una posible intervención militar de EEUU en Cuba.

Entre los asistentes destacan Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia) y Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), varios de ellos con vínculos con los BRICS y gobiernos cuestionados internacionalmente.

Pedro Sánchez reunió en Barcelona a líderes de la izquierda latinoamericana y de países alineados con China y Rusia, alejándose de la influencia de EEUU y la UE.

Dos mundos. Mientras Ayuso recibía en Madrid a la Nobel de la Paz María Corina Machado, el presidente Pedro Sánchez se rodeaba en Barcelona de líderes de la izquierda populista de América Latina, para impulsar una liga de gobiernos críticos frente a las políticas de Trump.

Debido al retroceso de los partidos socialdemócratas en Europa, buena parte de los invitados de Sánchez en la cumbre de Barcelona para "defender la democracia" representan a gobiernos alienados abiertamente con el régimen de Vladímir Putin y con la dictadura china.

Durante el acto, Sánchez otorgó los puestos más destacados a los presidentes Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (expresidente de Chile) y Cyril Ramaphosa (Suráfrica).

Da Silva y Ramaphosa encabezan dos gobiernos integrados en los BRICS, la gran alianza internacional impulsada por la Rusia de Putin, China y la India como "economías emergentes".

El presidente de Brasil ha intentado mantener una posición equidistante respecto a la guerra de Ucrania. Pero ha acusado a la Unión Europea de recrudecer el conflicto, por financiar el rearme del gobierno de Zelenski para defenderse de la invasión rusa.

Pedro Sánchez, entre Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia), este sábado durante la IV Reunión en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona. Efe

De hecho, Lula da Silva fue uno de los tres mandatarios de América Latina (junto a los dictadores Nicolás Maduro y Díaz Canel) que asistieron en mayo de 2025 junto a Putin al desfile del 80 aniversario de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi, en la Plaza Roja de Moscú.

En el acto estuvieron presentes otros socios de Putin: el dictador chino Xi Jinping, el jefe de Estado serbio, Aleksandar Vucic, y el presidente serbio-bosnio, Milorad Dodik.

También mantiene una relación especialmente estrecha con Vladímir Putin otro de los invitados de Sánchez en la cumbre de Barcelona, el presidente de Suráfrica, Cyril Ramaphosa, como miembro de los BRICS. Realizó su última visita a Putin en julio de 2023, ya iniciada la invasión de Ucrania.

Cyril Ramaphosa fue, además, el principal impulsor de la denuncia contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos "crímenes de guerra", a la que luego se sumó Pedro Sánchez.

Otros mandatarios de los que Sánchez se ha rodeado en Barcelona en la IV Reunión en defensa de la democracia, como Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, también están alineados con China (la dictadura que esta semana recibió a Sánchez con honores de Estado, sin serlo).

Antes de la cumbre, Sánchez escenificó este sábado con una foto la reconciliación de España con la presidenta de México, después de que el Rey Felipe VI admitiera que se produjeron "muchos abusos" en la Conquista de América (como venía exigiendo Sheinbaum).

Claudia Sheinbaum ha sido la encargada de poner en marcha la reforma impulsada por su antecesor Andrés Manuel López Obrador, por la que los jueces son elegidos directamente por los ciudadanos. Algo que abre la puerta a promocionar a los encargados de Administrar la Justicia, en función de sus ideas políticas.

Todo ello, en un país en el que los cárteles de la droga constituyen un Estado dentro del Estado. De hecho, Sheinbaum preside uno de los países más violentos del mundo: el año pasado se contabilizaron 33.241 homicidios.

En cuanto a Gustavo Petro, también presente en la cumbre de Barcelona junto a Sánchez, el New York Times informó el pasado mes de febrero de que está siendo investigado por fiscales federales de EEUU, por presunta connivencia con el narcotráfico, aunque en estos momentos no hay cargos presentados contra él.

Antes de dedicarse a la política, Petro fue miembro de la guerrilla M-19, aunque siempre ha sostenido que no participó en ningún acto violento. Fue detenido en octubre de 1985 por tenencia ilegal de armas y explosivos.

Se encontraba en prisión cuando el M-19 cometió su atentado más sangriento, la toma del Palacio de la Justicia, que se saldó con 94 muertos (entre ellos, varios magistrados).

Aunque sin llegar a mencionarle en ningún momento, en la cumbre de Barcelona Pedro Sánchez se ha puesto al frente de una liga de gobiernos opuestos a la guerra y a las políticas de Trump.

Y el presidente norteamericano no ha tardado en responderle. Trump publicó este sábado en su red social Truth Social un mensaje en el que cargaba contra el Gobierno de Sánchez por incumplir el compromiso de gasto militar pactado por la Otan.

"¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la Otan ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo", escribió Donald Trump.

Al respecto, el New York Times publicó este sábado un amplio reportaje en el que califica a Sánchez como "el más consumado escapista de Europa" e ironiza al afirmar que Trump se ha convertido en su mejor "salvavidas", que le permite "desviar la atención" en medio de un mar de escándalos de corrupción.

El reportaje menciona los casos de Begoña Gómez, de Santos Cerdán ("investigado por aceptar presuntamente sobornos de una constructora", dice) y del exministro José Luis Ábalos.

Sobre este último, explica que "las autoridades encontraron un disco duro externo, que contenía posibles pruebas, oculto en los pantalones de una mujer que había trabajado como actriz porno y a quien Ábalos le había pedido que paseara a su perro".



El New York Times describe así la política española como una opereta cómica.

"Todos estos escándalos", relata el más influyente diario de la izquierda norteamericana, "se produjeron en medio de una avalancha de otras malas noticias. Entre ellas un apagón eléctrico nacional, la erosión de la mayoría parlamentaria de Sánchez, una crisis de vivienda e inundaciones mortales en Valencia , donde los enfurecidos lugareños le obligaron a huir durante su visita".



Por último, menciona que "Sánchez es un hijo de puta es un cántico común y espontáneo en cines, estadios de fútbol y discotecas frecuentadas por jóvenes de derecha".



En el mismo sentido, fuentes del PP ironizaron ayer al afirmar que "Sánchez debe estar besando todas las noches la estampita de Trump que tiene en su mesilla. Ni en sus sueños más húmedos pudo imaginar un chollo mayor".

También recordaron que varios invitados de Sánchez en la IV Reunión en Defensa de la Democracia de Barcelona se han visto envueltos en graves casos de corrupción.

Tras su primer mandato, el brasileño Lula da Silva pasó 580 días en la cárcel, condenado por el caso Lava Jato de pago de sobornos y lavado de dinero negro, si bien luego el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló su condena porque no se habrían respetado sus derechos durante el proceso.

Más recientemente, su hijo Fábio Luís Lula da Silva (conocido como Lulinha) ha sido acusado por varios testigos de cobrar sobornos en una trama de fraude a la Seguridad Social. “Si mi hijo está involucrado, tendrá que pagar el precio”, ha dicho al respecto el presidente de Brasil.

En cuanto a Cyril Ramaphosa, todavía está investigado por la Fiscalía de Sudáfrica por presuntos delitos de encubrimiento, violación de normas cambiarias y corrupción en el denominado caso Phala Phala, tras un robo de 580.000 dólares en efectivo en su granja privada.

Concluida la cumbre de Barcelona, el Gobierno español ha suscrito junto a los de México y Brasil una declaración conjunta en la que rechaza una posible intervención militar de EEUU en Cuba.

En el comunicado, los tres gobiernos expresan su "enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba", reiteran su compromiso con los "derechos humanos" y apuestan por una solución "pacífica" para que "sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad".