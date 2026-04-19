Un 67% de españoles y un 80% de los jóvenes se opone a la regularización: Sánchez les identifica con la "xenofobia"

Solo uno de cada tres españoles apoya la regularización, y la mayoría cree que debería haberse consensuado con la oposición y la UE.

El 72% de los encuestados teme un "efecto llamada" y el 70,5% considera insuficientes las garantías y filtros de seguridad del proceso.

Pedro Sánchez defiende la medida y atribuye su rechazo a la xenofobia, aunque la oposición es transversal e incluye votantes de diferentes partidos.

El 66,7% de los españoles y el 80,5% de los jóvenes rechazan la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

"España es hija de la inmigración y no va a ser madre de la xenofobia". El presidente Pedro Sánchez defendió ayer con estas palabras la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros, frente a "la derecha y la ultraderecha que la rechazan".

Pero el rechazo a esta medida, que Sánchez atribuye a la "xenofobia", es mucho más amplio de lo que pretende el presidente del Gobierno.

El 66,7% de los españoles está en contra la regularización masiva de inmigrantes. Un porcentaje que se dispara hasta el 80,5% entre los jóvenes de 17 a 25 años, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La medida no sólo tiene el rechazo absoluto de los votantes del PP (85%) y Vox (97,5%), sino también del 43,4% de los votantes de partidos nacionalistas e independentistas.

Sólo uno de cada tres españoles (el 32,6%) apoya la decisión del Gobierno.

Pedro Sánchez tampoco tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante esta medida (que rechazan algunos de sus antiguos socios de investidura como Junts), por lo que ha decidido aprobarla por decreto.

Lo ha hecho pese a las objeciones planteadas por el Consejo de Estado, que preside la exministra Carmen Calvo, y los reparos de la Unión Europea.

Un porcentaje aún mayor de los encuestados por SocioMétrica, el 72%, cree que la regularización tendrá un "efecto llamada" y atraerá a más inmigrantes ilegales a España, ante la expectativa de obtener el permiso de residencia.

Así lo ve, de nuevo, el 80.5% de los jóvenes, los más recelosos con esta iniciativa. Pero incluso el 40,7% de los votantes del PSOE admite que habrá un "efecto llamada".

El presidente Pedro Sánchez defendió la regularización masiva de inmigrantes este sábado en la Global Progressive Mobilisation organizada por la Internacional Socialista en Barcelona, en la que proclamó que "la vergüenza cambia de bando".

"A partir de ahora", anunció, "la vergüenza, para ellos. Para los que callan ante la injusticia, explotan a trabajadoras, criminalizan al diferente, apoyan la guerra y la violencia en Gaza, Cisjordania, Ucrania, Líbano y Oriente Próximo".

Sánchez aseguró que la regularización beneficiará a medio millón de inmigrantes. Pero, como ha informado EL ESPAÑOL, un informe interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional eleva esta cifra hasta 1,2 millones de extranjeros.

Frente a las acusaciones de "xenofobia", una de las principales inquietudes de los españoles es el impacto que el proceso puede tener sobre la convivencia.

El 70,5% cree que la regularización no cuenta con "suficientes garantías y filtros de seguridad". Así lo admite incluso el 42% de los votantes del PSOE: Sólo uno de cada cuatro españoles (25%) cree que existen estas garantías.

En el primer borrador, el Gobierno estableció que bastará que los inmigrantes presenten una declaración jurada de no tener antecedentes penales, para poder acogerse al proceso.

Tras los reparos planteados por la UE y el Consejo de Estado, el decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros establece que los solicitantes deberán acreditar "la carencia de antecedentes penales y que no representen una amenaza al orden público, seguridad pública y salud pública, para lo que se valorará el informe policial correspondiente".

Hay otros requisitos: los solicitantes deben acreditar que residen en España al menos desde el pasado 31 de diciembre.

Pero, a diferencia de todas las regularizaciones aprobadas por los anteriores Gobierno, esta vez no se ha establecido ningún requisito laboral (como contar con un contrato u oferta de trabajo).

El presidente Pedro Sánchez decidió poner en marcha esta regularización masiva de inmigrantes que le exigía Podemos, a cambio de que el partido morado se abriera a apoyar el traspaso de competencias de inmigración y extranjería a la Generalitat de Cataluña.

Al final, el esfuerzo ha sido en vano, pues Junts no tiene intención de volver a incorporarse al "bloque de investidura". Sobre todo, después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz tachara esta semana de "racista y clasista" al partido de Puigdemont.

Ya no hay forma de recomponer el puzle de la "mayoría de progreso" pregonada por el presidente del Gobierno, que ha decidido continuar hasta 2027 a pesar de que ya no tiene el apoyo ni del Congreso ni del Senado para aprobar leyes. Una situación anómala en cualquier democracia occidental.

Tampoco ha calado el discurso del Gobierno, según el cual la regularización es necesaria, pues inyectar a cientos de miles de inmigrantes en el mercado laboral "ayudará a la sostenibilidad de las pensiones", amenazada por el bajo índice de natalidad de los españoles.

El 65,7% de los encuestados por SocioMétrica dice que la regularización masiva no "ayudará a la sostenibilidad de las pensiones".

La regularización masiva sí es una buena noticia para el Gobierno, pues elevará sus ingresos por cotizaciones sociales e impuestos, al incorporar al mercado laboral a más de un millón de inmigrantes (según las estimaciones de la propia Policía Nacional).

Como ha informado EL ESPAÑOL, el 80% de los nuevos empleos creados en España desde enero de 2024 han sido ocupados por inmigrantes, según los informes del Consejo Económico y Social (CES) y el Real Instituto Elcano.

De este modo, las cifras récord de empleo de las que presume el Gobierno han sido posibles gracias a la inmigración masiva registrada durante los últimos años.

El 73,8% de los españoles considera que el Gobierno debería haber "consensuado esta medida con la oposición y con el resto de socios de la UE".

Entre otros motivos porque, una vez hayan obtenido el permiso de residencia en España, estos inmigrantes podrán desplazarse por el resto de países que componen el espacio Schengen. Por tanto, se trata de una decisión que ha adoptado unilateralmente el Gobierno español, pero que afecta al resto de socios de la UE.

En este caso, más de la mitad de los votantes socialistas (el 53,5%) cree que el Gobierno debería pactado la decisión con la oposición y con la UE: En cambio, el 23,4% lo ve innecesario.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.712 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 15 a 18 de abril de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A.