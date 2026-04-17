El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros cargos de la formación recibirán este viernes con todos los honores a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a la que prevén brindar una fuerte ovación a su llegada a la sede nacional del PP, según han indicado a Europa Press fuentes populares.

Feijóo mantendrá a las 10.00 horas una entrevista con Machado, que está inmersa en una gira europea que ya le ha llevado a mantener encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten.

La propia líder opositora venezolana ha confirmado que no tiene previsto verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a España. "En ciertos momentos no convienen" para Venezuela algunas reuniones, aseguró este miércoles en una entrevista en la cadena Cope.

Aparte de la reunión con Feijóo, María Corina Machado se verá el sábado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará este viernes la Llave de Oro a la también Premio Nobel de la Paz, en un acto fijado a las 18.00 horas en la Casa de la Villa.