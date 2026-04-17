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Feijóo y la dirección del PP recibirán hoy a María Corina Machado en Génova con todos los honores
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros cargos de la formación recibirán este viernes con todos los honores a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a la que prevén brindar una fuerte ovación a su llegada a la sede nacional del PP, según han indicado a Europa Press fuentes populares.
Feijóo mantendrá a las 10.00 horas una entrevista con Machado, que está inmersa en una gira europea que ya le ha llevado a mantener encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten.
La propia líder opositora venezolana ha confirmado que no tiene previsto verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a España. "En ciertos momentos no convienen" para Venezuela algunas reuniones, aseguró este miércoles en una entrevista en la cadena Cope.
Aparte de la reunión con Feijóo, María Corina Machado se verá el sábado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará este viernes la Llave de Oro a la también Premio Nobel de la Paz, en un acto fijado a las 18.00 horas en la Casa de la Villa.
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El PSOE tilda de "reparto de sillones" el acuerdo PP-Vox en Extremadura: "Ganan los socios de Orbán"
El PSOE ha cargado contra el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en Extremadura por estar pilotado "desde Madrid" y ha asegurado que supone un abrazo de los 'populares' a la "ultraderecha" que quiere "desmontar el sistema autonómico": "Quienes ganan hoy son los socios de Orbán", han aseverado.
La dirección nacional del partido ha achacado la demora de este acuerdo, que se consuma tras cuatro meses de negociaciones y una investidura fallida, a "un problema de sillones" que se ha resuelto "una vez repartidos" y evidencia la "dependencia" que el PP tiene de Vox. Y han advertido que "el bloqueo" a "el avance, a los derechos sociales y a los servicios públicos" seguirá "aunque haya Gobierno".
"Han tardado cuatro meses para firmar un pacto de gobierno. Feijóo tardó un mes en decidir si votaba o no a favor de las pensiones. Tres días en condenar la actitud del diputado de Vox que casi agredió a Alfonso Rodríguez de Celis. Y todavía no sabe qué opina de la guerra de Irán", ha añadido el PSOE antes de dar un espaldarazo a su nuevo líder en la región, Álvaro Cotrina.
"Un nuevo proyecto que demostrará que somos la alternativa que acabará con este gobierno que viene a reeditar un pacto de eliminación de derechos", ha concluido.