La Junta Electoral no suspende la comparecencia de Montero en la comisión de la SEPI en el Senado como pedía el PSOE

La exvicepresidenta María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta Electoral Central no suspende la comparecencia de María Jesús Montero en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado, como solicitaba el PSOE. La JEC argumenta que no le corresponde suspender ni valorar la oportunidad de la comparecencia y archiva la denuncia del PSOE. Montero comparecerá en la comisión del Senado a petición del PP, justo antes del inicio de la campaña electoral andaluza. El PSOE critica la citación por considerar que se hace sin justificación y acusa al PP de electoralismo y de realizar imputaciones sin respaldo judicial.

La Junta Electoral Central (JEC) no ha suspendido, como pedía el PSOE, la comparecencia de la candidata socialista a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, en la comisión de investigación sobre la SEPI del Senado ya que, según recuerda, no le corresponde hacerlo ni entrar a valorar la oportunidad de su celebración.

En un acuerdo adoptado en su reunión de este jueves, la JEC responde a la denuncia presentada por el PSOE sobre la comparecencia de Montero pedida por el PP y que se celebrará el próximo lunes, a la puertas del inicio de la campaña electoral en Andalucía.

Tras la decisión de la Junta Electoral se mantiene, según han confirmado fuentes del PP, la comparecencia de Montero en la citada comisión de la Cámara Alta.

En su escrito, donde da por archivada la denuncia del PSOE, hace no obstante un llamamiento al ejercicio responsable de las funciones constitucionalmente atribuidas a los órganos parlamentarios durante el periodo electoral.

La JEC recuerda además, según informa Efe, que los procesos electorales no interrumpen el funcionamiento normal de los órganos constitucionales y que entra dentro de la autonomía del Senado recabar las comparecencias que estime oportunas en las comisiones de investigación.

El PSOE señala en su denuncia que la fecha en la que se ha citado a Montero es "inmediatamente" anterior al inicio de la campaña electoral andaluza "sin que concurra justificación institucional, urgencia o necesidad objetiva" que la explique.

Para los socialistas, en las declaraciones que ha hecho el PP para anunciar la citación de la exvicepresidenta primera del Gobierno se hacen además "imputaciones directas de conductas ilícitas de extrema gravedad carentes de respaldo judicial" y que se utilizan como "elemento central de un discurso político dirigido a incidir en el proceso electoral".

Montero tildó este miércoles de "electoralista" la petición del PP para que comparezca en la comisión de investigación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y acusó al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo de usar las instituciones "para su interés propio".