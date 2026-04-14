Tres ministros ignoran el aviso del Poder Judicial y redoblan sus ataques a Peinado para que la Audiencia salve a Begoña

El Gobierno cuestiona tanto la instrucción del juez como la falta de concreción en las acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez.

La Audiencia Provincial de Madrid representa la última esperanza del Ejecutivo para frenar que Begoña Gómez se siente en el banquillo, tras varias decisiones controvertidas del juez Peinado.

El Gobierno muestra una especial irritación por el caso de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, cuya posible juicio por corrupción inquieta especialmente a Moncloa.

"Cortos nos hemos quedado", aseguró un miembro del Gobierno después de la insólita rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que Félix Bolaños, Óscar Puente y Elma Saiz pugnaron por ir cada vez más lejos en sus críticas al juez Juan Carlos Peinado por su auto que pide sentar en el banquillo a Begoña Gómez.

Los ministros ignoraron así el aviso del Poder Judicial, que esa misma mañana había publicado un nuevo comunicado pidiendo "respeto" para las decisiones judiciales.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reaccionaba de esa manera a las manifestaciones del ministro de Justicia del día anterior en las que criticaba la propuesta de Peinado de juzgar a Begoña Gómez.

El caso de la mujer del presidente del Gobierno es, con mucho, el que más irrita a Moncloa. Por lo duro que sería ver a la mujer del jefe del Ejecutivo en un banquillo juzgada por cuatro delitos y también porque entienden que las resoluciones del juez Peinado son más que cuestionables y llegan a una especie de persecución de Pedro Sánchez, a través de su esposa.

Tanto les irrita como que sólo el inicio de la causa hace dos años provocó que Sánchez se encerrara a reflexionar sobre la posibilidad de retirarse. Él, que es reconocido por su resiliencia, estuvo a un paso de la dimisión sólo por la admisión a trámite de una querella.

Es de imaginar el nivel de enfado y de pánico ante la posibilidad de que su esposa pueda sentarse en un banquillo y ante un jurado popular acusada de delitos de corrupción.

Esa irritación se percibe porque es el caso que provoca una reacción más enorme en el Gobierno de todos los que cercan a la Moncloa.

Este martes, tres ministros lo mostraron en la solemnidad de la rueda de prensa semanal del Ejecutivo, con expresiones que fueron mucho más allá de las frases lanzadas por el propio Sánchez horas antes en China.

Con ningún otro caso han llegado tan lejos en las críticas, ni siquiera con el que acabó con la condena de Álvaro García, exfiscal general del Estado, pese a que ese asunto provocó un enfrentamiento institucional.

Explica un ministro que es más asumible la condena de un fiscal general, con opciones de ser anulada en el Tribunal Constitucional, que un juicio y una condena por corrupción a la esposa de un presidente del Gobierno, la persona más cercana al jefe del Ejecutivo.

Obviamente, esa crítica es mucho más dura en privado y afecta al contenido de las resoluciones de Peinado, a la forma en que instruye y también a los criterios de oportunidad que aplica para que sus escritos coincidan con acontecimientos marcados en rojo en la agenda del presidente del Gobierno. En este caso, su viaje oficial a China con Begoña Gómez.

La última baza para Begoña Gómez y, por tanto, para Sánchez, es que la Audiencia Provincial de Madrid pueda tumbar el auto de Peinado y frenar así la opción de sentarla en el banquillo. Esta instancia judicial ya ha anulado algunos de los pasos dados por Peinado en este proceso, como el anterior intento de llevarla ante un jurado popular. A eso se agarran algunos miembros del Gobierno, casi como última posibilidad.

Otros ministros recuerdan con pesimismo que la Audiencia Provincial también ha emitido resoluciones que han dado alas en estos dos años a Peinado para seguir adelante con el caso, aunque haya recortado partes de la investigación. Alguno de ellos, que ha ejercido durante años la abogacía, explica que no es fácil lograr frenar una instrucción cuando ya se ha llegado a esta fase; lo más que se puede lograr es ganar tiempo con un aplazamiento.

Si se ganara tiempo, el Gobierno espera que sea el suficiente para que Peinado abandone el juzgado en septiembre para jubilarse de forma obligada.

Fuentes de la Moncloa muestran su sorpresa porque Peinado da cinco días a las partes para que formulen sus conclusiones, pese a que aún no ha terminado de practicar las pruebas que ha aceptado. Es decir, es posible que la Audiencia frene a Peinado hasta que no se practiquen esas pruebas, porque las partes tienen que hacer escrito de conclusiones sin conocer todo.

También objetan el fondo, como que no se razone cuál es el lucro de la supuesta corrupción que se imputa a Begoña Gómez, puesto que no admite la existencia de ningún beneficio para ella, ni se concreta ni detalla la forma en la que la esposa del presidente supuestamente influyó en decisiones del Gobierno.