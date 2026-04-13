Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha garantizado que el Gobierno de España mantendrá su posición "en favor de la paz y respeto a los derechos humanos" después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya acusado a Pedro Sánchez de abrir "una guerra diplomática".

"Lo que está ocurriendo en Líbano es que se está invadiendo un país soberano y la obligación es denunciarlo clarísimamente. Vamos a estar contra la violencia, que se respete a los cascos azules de cualquier nacionalidad, no puede ser que los dirigentes de Israel digan que se va a hacer lo mismo en Líbano que con Gaza", ha criticado Robles en una entrevista en el programa La Hora de La 1.

"España va a estar siempre diciendo alto y claro que no aceptamos ningún tipo de vulneración ni violencia", ha subrayado.