[La prensa de Pekín alega que Sánchez está ofreciéndose a Xi: "Quien dice no a EEUU está diciéndole 'aquí estoy' a China'"]
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Robles, tras las amenazas de Netanyahu: "España siempre va a decir alto y claro que no aceptamos ningún tipo de violencia"
Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha garantizado que el Gobierno de España mantendrá su posición "en favor de la paz y respeto a los derechos humanos" después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya acusado a Pedro Sánchez de abrir "una guerra diplomática".
"Lo que está ocurriendo en Líbano es que se está invadiendo un país soberano y la obligación es denunciarlo clarísimamente. Vamos a estar contra la violencia, que se respete a los cascos azules de cualquier nacionalidad, no puede ser que los dirigentes de Israel digan que se va a hacer lo mismo en Líbano que con Gaza", ha criticado Robles en una entrevista en el programa La Hora de La 1.
"España va a estar siempre diciendo alto y claro que no aceptamos ningún tipo de vulneración ni violencia", ha subrayado.
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Sánchez visita Xiaomi y ofrece España para más proyectos de colaboración tecnológica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este lunes en Pekín la sede de la tecnológica Xiaomi y resaltó el ecosistema industrial y logístico competitivo que a su juicio ofrece España para nuevos proyectos de cooperación tecnológica al más alto nivel con empresas chinas.
Acompañado de su esposa, Begoña Gómez, el jefe del Ejecutivo recorrió una exhibición de los productos más innovadores de Xiaomi, pero previamente tuvo una reunión con el fundador de la empresa, Lei Jun.
Fue en ese encuentro en el que, según fuentes de Moncloa, Sánchez trasladó que España ofrece las condiciones adecuadas para una cooperación al más alto nivel.
El jefe del Ejecutivo valoró las capacidades tecnológicas, el talento y la fiabilidad del tejido industrial español para explorar nuevos posibles proyectos de colaboración con Xiaomi y, en ese contexto, resaltó el papel creciente de España como núcleo europeo de infraestructuras digitales, centros de datos y proyectos sobre IA.
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Moreno revalidaría la mayoría absoluta en Andalucía con el peor resultado histórico del PSOE, según Sigma Dos
El PP liderado por Juanma Moreno revalidaría su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo con el 42,8% de los votos y entre 55 y 57 escaños, mientras que el PSOE-A caería a su peor resultado histórico con el 22,9% de los sufragios y entre 27 y 29 diputados
Así lo refleja un sondeo de intención de voto de Sigma Dos que publica este lunes el diario El Mundo.
A poco más de un mes de la cita con las urnas en Andalucía, la encuesta realizada entre el 6 y el 10 de abril a partir de 1.596 entrevistas augura crecimiento para el resto de fuerzas que actualmente cuentan con representación en el Parlamento andaluz: Vox lograría un 15,6% de apoyo y entre 17 y 19 escaños; Por Andalucía alcanzaría el 8,1% de los votos y entre cinco y seis parlamentarios; y Adelante Andalucía obtendría el 5,7% de los sufragios y dos diputados.
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Page cree que el Gobierno está en estado "vegetativo": "Lo que está pasando ahora es un cerrojazo absoluto"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en estado "vegetativo": ocupa las instituciones pero tiene "muchas dificultades para sacar adelante las cosas".
"Lo que está pasando ahora mismo es un cerrojazo absoluto, un bloqueo al presupuesto y, en general, a casi toda la labor legislativa", ha afirmado García-Page en una entrevista en el diario ABC recogida por la agencia Efe y en la que critica el poder de los partidos minoritarios, niega la financiación irregular del PSOE y pide asumir responsabilidades.
En su opinión, "a lo sumo se han utilizado las finanzas del PSOE para blanquear" y muchas de las cosas que se están sabiendo son "atroces", incluso "macarrónicas".
García-Page se muestra por otra parte convencido de que el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont volverá a España antes de las próximas elecciones generales.
"Lo gordo ya lo hizo el Tribunal Constitucional con la ley de amnistía y el propio TC ha dicho que antes del verano estará la sentencia", afirma, tras lo que considera "muy fuerte" para el PSOE y para muchos votantes del PSOE ver regresar a Puigdemont.
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El fiscal pide al TC que ampare al PP por ampliarse 71 veces el plazo de enmiendas a un proyecto de ley 'sin justificación'
Fue un "bloqueo injustificado". Con este argumento, la Fiscalía del Tribunal Constitucional se ha mostrado a favor de la estimación del recurso de amparo que el Grupo Popular del Congreso interpuso contra la decisión de la Mesa de autorizar la 71 prórroga del plazo de enmiendas de un proyecto de ley que —así lo había acordado la Cámara— debía seguir el trámite de urgencia.
No era un proyecto de ley cualquiera. Procedía de un real decreto-ley aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre de 2020, en plena pandemia de la Covid-19, para regular la ejecución de un fondo europeo de 140.000 millones de euros para la recuperación económica y social.
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Sánchez pide a China que se implique "más" y exija el cese de la guerra de Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a China más implicación y que exija el fin de la guerra de Irán en cumplimiento del derecho internacional, según ha expresado en su primera intervención del viaje oficial al país asiático que ha comenzado este lunes.
"Sé que China es plenamente consciente y está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más, exigiendo como está haciendo que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y en Ucrania", ha señalado Sánchez en su discurso en la Universidad de Tsinghua, haciendo hincapié en que "el derecho internacional es la base de todo".
En clave económica, el jefe del Ejecutivo ha pedido al gigante asiático que "se abra" para que Europa "no tenga que cerrarse" y ha pedido cerrar el actual déficit comercial entre la Unión Europea (UE) y China que a su juicio "no es equilibrado" y solo el año pasado aumentó un 18% y para España supone el 74% del total.
Esta diferencia entre importaciones y exportaciones resulta "insostenible" en el medio y largo plazo por los "movimientos aislacionistas y los agravios y el dolor social que provoca", ha indicado, reclamando más apertura económica. Por tanto ha pedido cooperar para "construir conjuntamente una economía globalizada que genere prosperidad compartida".