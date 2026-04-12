La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha afirmado que Europa "no es menos competitiva" que Estados Unidos en términos generales, según ha expresado en una entrevista en el diario Ara este domingo.

Según Ribera la gran diferencia se encuentra en un sector creciente como el digital y ha apuntado que Europa tiene dificultades para conseguir herramientas de financiación y los ahorros acaban siendo gestionados por el sistema financiero americano, por lo que considera "capital" el debate sobre la construcción de una unión de capitales en Europa.

Ha defendido que criticar a la Unión Europea (UE) por un exceso de regulación es "simplista" y ha dicho que la UE genera competitividad a través de la regulación con productos seguros, calidad de vida e innovación ambiental, a diferencia, señala, del modelo americano con mayor tolerancia al riesgo.