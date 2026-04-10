Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto el fuego en Gaza por la "obsesión antiisraelí" de Sánchez

Las claves nuevo Generado con IA Israel ha excluido a España del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), encargado de supervisar el alto el fuego en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusa al Gobierno de Sánchez de librar una "guerra diplomática" contra Israel y muestra su rechazo a la "hostilidad" española. El ministro de Exteriores israelí critica a Sánchez y su Gobierno por difamar a Israel y tratar de imponer sanciones desde la Unión Europea. El CMCC, dirigido por Estados Unidos, coordina la estabilización y la ayuda humanitaria en Gaza como parte del plan de paz impulsado por Trump.

Israel ha anunciado este viernes la exclusión de España del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), el organismo que supervisa el alto el fuego en Gaza tras el acuerdo alcanzado en octubre de 2025.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó esta decisión acusando a España de "librar una guerra diplomática" contra su país. "Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", afirmó en un videomensaje.

"No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".

"El Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en el plan de paz del presidente Trump", ha escrito por su parte en redes sociales el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar.

"Sánchez y sus ministros han estado difundiendo calumnias falsas sobre Israel y su Ejército, difamando e incitando contra Israel y el Primer Ministro Netanyahu. Intentan perjudicarnos en las instituciones internacionales, incluyendo repetidos intentos (fallidos) de imponernos sanciones en la Unión Europea", ha añadido.

Moncloa ya ha sido notificada formalmente de esta decisión, que ha sido trasladada en primer lugar a Estados Unidos, un país "amigo y aliado", ha subrayado Saar.

La exclusión llega tras las críticas de Sánchez y varios ministros a la ofensiva israelí en Gaza y a la operación conjunta con Estados Unidos contra Teherán.

El plan presentado por Trump contempla que el CMCC sirva como centro de coordinación de las labores de estabilización de Gaza, incluida la entrada de ayuda humanitaria y la supervisión del acuerdo de alto el fuego, en medio de las denuncias de los terroristas de Hamás sobre las restricciones al acceso de ayuda y los reiterados bombardeos israelíes contra el enclave.

Este organismo está dirigido por el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Bradley Cooper, y cuenta con la participación de militares de una veintena de países.

Es uno de los pilares de la propuesta impulsada por Trump para estabilizar la Franja de Gaza.

Del mismo plan surgieron la Junta de Paz y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), conformado por tecnócratas palestinos.

Este último tiene el encargo de asumir las competencias de gestión y gobierno del enclave una vez consolidado el alto el fuego.