El PP exige el cese de Puente tras el informe de la Guardia Civil sobre Adamuz: "¿Cuántos muertos merecen su dimisión?"

El PP acusa al Gobierno de negligencia continuada, falta de mantenimiento e inversión, y responsabiliza políticamente a Puente y al Ministerio de Transportes por la tragedia.

Los investigadores detectaron una soldadura defectuosa en el carril, que no cumplía con la normativa técnica, debilitando la infraestructura antes del siniestro.

El informe detalla que la vía se rompió la noche anterior al accidente, pero el sistema de señalización no generó ninguna alarma automática por falta de configuración.

El PP exige la destitución inmediata del ministro Óscar Puente tras el informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

Juan Bravo ha exigido este miércoles la destitución "inmediata" de Óscar Puente tras conocerse el último informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

El vicesecretario de Infraestructuras del PP acusa al ministro de Transportes de una "negligencia continuada con resultado de muerte" y le responsabiliza políticamente de la tragedia.

En una declaración muy dura, Bravo ha interpelado directamente a Pedro Sánchez: "¿Cuántos muertos merecen un cese o una dimisión según el presidente del Gobierno?", ha preguntado, al recordar que el siniestro se saldó con 46 fallecidos y más de un centenar de heridos.

El dirigente popular ha subrayado además el contexto judicial que rodea al caso. "Conocer las negligencias en Transportes mientras se desarrolla el juicio al ex ministro José Luis Ábalos tiene una simbología especialmente cruel", ha lamentado, en referencia al proceso por el caso Koldo.

Hace ya un mes que la investigación de la CIAF llegaba a conclusiones similares a las de la Guardia Civil, tal como informó EL ESPAÑOL, que ha ido adelantando desde los primeros días tras el accidente.

Juan Bravo (PP) exige la ´destitución "inmediata" de Óscar Puente

El documento detalla que esa ruptura quedó registrada como una alteración eléctrica en los sistemas de Adif.

Los equipos detectaron una brusca caída de tensión compatible con la rotura del raíl. Sin embargo, el sistema de señalización no estaba configurado para generar una alarma automática ante este tipo de fallo.

Según el propio atestado, se descartó esa opción por la "falta de fiabilidad" del método para discriminar falsos positivos.

"Queda corroborado"

Este diario publicó que la soldadura de las vías en el tramo de Adamuz no se había realizado conforme a la normativa técnica, según los informes internos manejados por los investigadores.

En esas informaciones se detallaba que los peritos habían detectado una soldadura defectuosa en el carril, clave para entender la rotura posterior. Los expertos señalaban que la ejecución no se ajustó a los procedimientos de seguridad exigidos, lo que debilitó la infraestructura antes del siniestro.

EL ESPAÑOL también avanzó que los investigadores situaban la rotura del carril el 17 de enero por la noche, horas antes del accidente. El informe conocido ahora concreta la hora y el punto exacto de esa fractura, que coincide con el tramo donde al día siguiente descarriló el Iryo.

Bravo ha resumido el giro de la investigación con una frase: "Hoy hemos conocido la verdad".

Para los populares, "el nuevo informe de la Guardia Civil certifica que la vía del accidente de Adamuz, que acabó con la vida de 46 personas el pasado 18 de enero, se rompió un día antes del descarrilamiento", ha remachado.

El dirigente popular ha puesto el foco en los sistemas de control de la infraestructura. "Igual que indica que el sistema no alertó de la deficiencia", ha denunciado, aludiendo a los registros eléctricos de Adif.

"Esto demuestra lo que venimos denunciando desde el PP y desde tantas instituciones", ha añadido. "Falta de mantenimiento, de inversión, de gestión y dejadez", ha enumerado, enlazando el caso Adamuz con su crítica global a la política de Transportes.

Bravo ha querido despejar otras sospechas que se barajaron en los primeros días: "Ni terrorismo, ni sabotaje, ni deficiencias en los trenes, señor Puente", ha insistido.

"Es una negligencia continuada con resultado de muerte", ha afirmado, elevando el tono de la acusación. "Es decir, han muerto españoles por la dejación de este Gobierno", ha concluido en este punto de su intervención.

El vicesecretario del PP ha recordado el tiempo transcurrido desde la tragedia. "Ya han pasado 80 días desde el fatal accidente, que costó la vida a 46 personas", ha señalado. "Y seguimos sin explicaciones, sin disculpas, sin asumir responsabilidades por parte de ningún miembro del Gobierno".

"Están sólo ocupados y preocupados por los juzgados en sus casos de corrupción y en sus redes sociales", ha añadido, calificando la situación de "lamentable".

Bravo ha conectado de nuevo Adamuz con la causa judicial del caso Koldo. "Se está evidenciando que el sanchismo convirtió al Ministerio de Transportes, del que depende la infraestructura ferroviaria, en el núcleo de la corrupción", ha afirmado.

De ahí pasa a la exigencia directa al ministro. "Exigimos a Óscar Puente su dimisión inmediata por la inoperancia de su gestión, pero también por sus mentiras", ha dicho.

"En nombre de la memoria de las víctimas, no puede seguir en el Gobierno", ha subrayado. "¿Cuántas muertes necesita una negligencia en España para que se depuren responsabilidades?", ha vuelto a interrogar.

Bravo ha recordado una promesa previa del ministro. "Puente dijo que dimitiría si se demuestra su responsabilidad. Pues ya está tardando”, ha advertido.

"¿O no es el responsable máximo de la falta de mantenimiento de las vías y de la negligencia continuada?", ha cuestionado. "Desde el PP advertimos de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se sepa toda la verdad, caiga quien caiga", ha concluido.

Esos elementos se suman a los ya revelados sobre la soldadura defectuosa y la posible falta de mantenimiento en el tramo. Y alimentan, a ojos del PP, la tesis de una cadena de negligencias en la infraestructura ferroviaria bajo la responsabilidad del Ministerio de Transportes.