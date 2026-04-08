"¿Qué hacen con mi dinero? Sólo suben los impuestos y la corrupción": la campaña del PP coincidiendo con la de la renta

El partido critica la falta de deflactación del IRPF y promete que, si gobierna, devolverá el dinero recaudado de más y bajará los impuestos.

Según el PP, la recaudación por IRPF ha aumentado un 71,9% desde 2018, mientras que los salarios sólo crecieron un 26,6% y la inflación un 23,1%.

Feijóo clausura un acto en Madrid donde el PP afirma que los españoles pagan más impuestos pero reciben peores servicios públicos.

El PP lanza una campaña coincidiendo con el inicio de la Renta, denunciando la subida de impuestos y la corrupción bajo el Gobierno de Sánchez.

El PP ha elegido el arranque de la campaña de la Renta para lanzar una ofensiva fiscal, política y de oposición.

Este miércoles, mientras millones de españoles abren por primera vez su borrador de la declaración de la renta, Alberto Núñez Feijóo clausura en Madrid el acto Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez.

El mensaje es simple y contundente: el Estado te exprime a impuestos y sube la deuda pública pero, a cambio, recibes peores servicios que nunca e incluso, hay parte que se va en mordidas y corruptelas.

La pregunta que el PP quiere instalar en la cabeza de cada contribuyente es siempre la misma: "¿Qué hacen con mi dinero?".

Y la respuesta que tiene preparada el partido, está en los datos. En 2025, la Agencia Tributaria batió su propio récord histórico: 325.356 millones de euros recaudados. "El año anterior también fue récord. Y el anterior también. Y así...".

Cinco años consecutivos de máximos históricos bajo el mismo Gobierno. "No es una tendencia. Es un sistema", explica un alto cargo popular.

El acto arranca a las 11:30 horas, con una mesa redonda sobre la presión fiscal. Moderada por Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, contará con perfiles deliberadamente alejados del aparato político: un emprendedor de motos eléctricas, un joven ganadero, la directora de una startup sanitaria y un ama de casa.

Feijóo tomará la palabra al final, para clausurar el acto con la munición cargada de datos.

IRPF:14 veces más que el sueldo

Para empezar, el IRPF. En 2018, la Agencia Tributaria recaudaba 82.859 millones de euros por el Impuesto sobre la Renta. En 2025, la cifra fue de 142.466 millones: casi 60.000 millones más, un incremento del 71,9%.

"Nada ha crecido un 72% que justifique esta recaudación", advierte un alto cargo del equipo económico de la dirección nacional del PP consultado por EL ESPAÑOL. "Ni los sueldos, ni el IPC... y mucho menos la calidad de los servicios".

Y efectivamente, los salarios nominales crecieron en ese mismo periodo un 26,6%. La inflación acumulada desde 2018 fue del 23,1%.

Año Salario medio bruto (€/mes) Var. salario nominal vs. 2018 Var. IRPF recaudado vs. 2018 2018 1.944 — — 2019 2.003 +3,0% +4,9% 2020 1.943 –0,1% +6,2% 2021 2.090 +7,5% +14,1% 2022 2.118 +8,9% +32,1% 2023 2.273 +16,9% +45,2% 2024 2.385 +22,7% +56,2% 2025 2.462 +26,6% +71,9% Fuentes: INE (Encuesta de Población Activa) y AEAT (Informes Anuales de Recaudación Tributaria)

Resultado: apenas un 2,8% de ganancia de poder adquisitivo real del trabajador medio en estos siete años... y el IRPF, descontando la inflación, un 39,6%... es decir, 14 veces más rápido.

Algo sí que ha subido desbocadamente en la España de Sánchez, recuerda otra fuente del PP: "La vivienda ha subido un 65% y el alquiler, un 51%" desde el año 2018. "Ni servicios ni inversiones en lo que necesitan los españoles".

"Exprimidora sanchista"

¿Por qué? La explicación tiene un nombre poco épico pero enormemente eficaz: la no deflactación de los tramos del IRPF estatal desde 2015.

Cada vez que un trabajador recibe una subida nominal de sueldo —aunque no gane un euro más en términos reales por el IPC—, su renta salta al tramo siguiente y tributa a un tipo más alto.

La AIReF calcula que este mecanismo silencioso genera al Estado unos 9.000 millones de euros adicionales cada año, sin que ningún ministro haya tenido que defender en el Congreso una subida del IRPF.

"El IRPF es el elemento clave de la manera del sanchismo de exprimir a los españoles", dice el alto cargo del PP. "Ahí se ve de manera clara y dolorosa lo que es este Gobierno: más impuestos, más deuda, más corrupción y peores servicios públicos."

El estudio más reciente de Funcas lo cuantifica con frialdad: en 2024, los hogares españoles tenían una renta neta real un 4,3% inferior a la de 2008, mientras soportaban un 14,4% más de carga real por IRPF que entonces. Más presión fiscal sobre menos renta.

El año más flagrante fue 2022. Los salarios reales cayeron un 3,5% por el golpe de la inflación, mientras el IRPF crecía en términos reales un 17%.

"De la celda al infierno"

Y la hemorragia no se detiene, según el PP. "En los dos primeros meses de 2026 ya han recaudado otros 9.000 millones más respecto a febrero del año pasado", apunta el mismo dirigente popular.

El PP conecta los números con la vida cotidiana. "¿Por qué no llegan los trenes, por qué se va la luz, por qué las carreteras están llenas de socavones?", se pregunta la fuente consultada.

La semana pasada el Gobierno aprobó un decreto de ayudas ante la subida del petróleo por la guerra de Irán. "Si no tienes coche, ¿qué ayuda tienes? Porque además, con el IPC ya en el 3,3%, la subida de precios ya se ha comido la ayuda".

Esta semana tiene además una carga política añadida: arranca el primer juicio a José Luis Ábalos. "Iremos de la celda del exministro al infierno fiscal confiscatorio de la exvicepresidenta Montero", resume el dirigente popular.

El PP también apunta directamente a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía. "Ya creó este infierno fiscal cuando fue consejera, luego lo exportó al resto de España, y ahora quiere recuperarlo, cuando Juanma Moreno está logrando extirparlo".

El compromiso de Feijóo será explícito. "El PP aún insistirá en que el Gobierno devuelva el dinero recaudado de más, en que el Gobierno recaude menos para que el español tenga más."

Y añadirá este miércoles un "compromiso desde el día uno en la Moncloa a que ésa será la prioridad, ya que damos por hecho que Pedro Sánchez no lo hará".