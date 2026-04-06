El PSOE admite que no puede disputar el centro al PP en Andalucía y hará una campaña para crecer por su izquierda

El contexto nacional y acontecimientos judiciales y geopolíticos pueden influir en la campaña y en la capacidad de los socialistas para mantener posiciones.

El PSOE depende de que Vox siga creciendo y que las opciones a su izquierda no lo hagan para evitar una caída histórica en votos.

La estrategia socialista busca polarizar el debate y presentar al PSOE como única alternativa frente al bloque formado por PP y Vox.

El PSOE reconoce que no puede competir por el centro político en Andalucía y centrará su campaña en captar votos por la izquierda.

Salvo sorpresa mayúscula no detectada por ninguna de las encuestas conocidas, el PSOE no podrá celebrar la noche del 17 de mayo ni ser la fuerza política más votada, ni estar en condiciones de armar con los partidos de la izquierda una mayoría suficiente para arrebatar la Junta de Andalucía al PP.

Sólo podrá celebrar, a lo sumo, que Juanma Moreno haya perdido la mayoría absoluta y que la lista de María Jesús Moreno no haya caído hasta su mínimo histórico.

Para que ocurra lo primero, el PSOE necesita que Vox siga creciendo como lo ha hecho en casi todas las elecciones celebradas en los últimos meses. Para lo segundo, los socialistas necesitan arañar votos a las fuerzas políticas de su izquierda.

Es decir, como ocurrió en marzo en Castilla y León: en la noche electoral, el PSOE celebró en su sede de Valladolid con gritos de "¡Oé, oé, oé!" no haber tocado su suelo y que el PP deba pactar con Vox en la región. Una amarga derrota, aunque se quiera presentar como dulce derrota.

Dirigentes socialistas admiten que en Andalucía tampoco será posible frenar la ola que eleva muy por encima del 50% de los votos el apoyo a la derecha y la extrema derecha, es decir, la suma entre PP y Vox.

También admiten que el PSOE no está en condiciones de competir por el centro, como se ha visto en las elecciones autonómicas anteriores, especialmente en Castilla y León.

En Andalucía, Moreno ha fortalecido sus posiciones en el centro, mientras que Pedro Sánchez ha buscado llevar al PSOE hacia su izquierda, hasta el punto de ahogar a opciones como Sumar y Podemos.

Esa situación fue especialmente visible en Castilla y León, en las que Alfonso Fernández Mañueco se llevó en bloque todos los votos que fueron de Ciudadanos y el PSOE creció a costa de las opciones a su izquierda.

Es decir, Montero se enfrenta a la paradoja de desear un ascenso de Vox, mientras alerta del riesgo que supone el partido de Santiago Abascal.

Y necesita que a su izquierda no crezca ninguna opción, pese a que en ese espacio electoral es donde está su remota esperanza de completar mayorías frente a PP y Vox.

Las elecciones recientes y las encuestas muestran un funcionamiento de los electorados en dos bloques claros y casi inamovibles.

Por eso, fuentes socialistas aseguran que la estrategia de los socialistas para la larga campaña electoral se basará en endurecer en lo posible el tono y, sobre todo, en intentar polarizar.

Juego de paradojas

Según esta versión, Montero necesita presentar al PSOE como única opción para frenar a la derecha y la extrema derecha y, al tiempo, meter siempre en la ecuación a Vox.

Que no sea sólo un enfrentamiento con Moreno, sino con el bloque completo, para convertir a Vox en adversario del sanchismo y, por tanto, alternativa.

Además, entienden que Juanma Moreno sí puede hacer que la suya sea una campaña más autonómica, pero Montero no puede evitar que la suya sea una campaña nacional.

Porque pasa directamente de ser número dos de Sánchez a candidata en Andalucía y porque el presidente del Gobierno se volcará en la campaña, según ha hecho saber el PSOE.

Podemos anunció este viernes el acuerdo de última hora para incorporarse a la candidatura de Por Andalucía (junto a IU, Sumar y otros cuatro partidos)

Ese acuerdo sería bueno para Sánchez en las futuras elecciones generales, si aspira a seguir gobernando.

Pero no lo es en las andaluzas, si sólo puede aspirar a mantener sus posiciones y ver al PP sin mayoría absoluta.

En el calendario hasta el 17 de mayo hay algunas variables que maneja el PSOE. Por ejemplo, la de la guerra de Irán, la de los plazos de la regularización masiva de inmigrantes, la del juicio por la 'operación Kitchen' y la de la primera vista oral contra José Luis Ábalos y Koldo García por el 'caso mascarillas'.

El conflicto en Oriente Medio opera para situar en la campaña el No a la guerra que encabeza Sánchez frente a Donald Trump.

De nuevo, la polarización entre PSOE y Vox, el partido más próximo al presidente de Estados Unidos, quita sitio a los partidos a la izquierda de los socialistas.

El reverso es el de los efectos económicos negativos de la guerra para los ciudadanos, si el conflicto se prolonga.

Algo parecido ocurre con la regularización que, según la previsión del Gobierno, debe ponerse en marcha precisamente en las fechas anteriores a las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Es otra bandera que le quita a su izquierda y, a la vez, se la entrega a Vox, el partido más beligerante con la inmigración.

Sobre los procesos judiciales, este lunes se inicia en la Audiencia Nacional el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior de la etapa de Mariano Rajoy acusada de utilizar a las Fuerzas de Seguridad del Estado para encubrir la corrupción de Gürtel.

Una incomodidad para el PP, que el PSOE pretende utilizar y, de hecho, está personado como acusación.

Los socialistas entienden que Vox, como en su momento Ciudadanos, nació fundamentalmente por la corrupción del PP.

Pero un día después se iniciará en el Tribunal Supremo el juicio contra Ábalos, es decir, el primero sobre la corrupción del PSOE de Sánchez que también será agitado por el PP.