La actividad política de mayor riesgo en Moncloa: ser la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez

La tendencia de Sánchez a relevar a sus manos derechas afecta tanto a miembros del Gobierno como a colaboradores en el PSOE y la Moncloa.

María Jesús Montero es la última en dejar la vicepresidencia primera, mientras Carlos Cuerpo ha sido nombrado en su lugar en tiempo récord.

Entre sus excolaboradores más cercanos hay casos de ascensos a otros cargos, salidas forzadas, procesos judiciales y cambios de responsabilidades.

Pedro Sánchez reemplaza frecuentemente a sus personas de máxima confianza, mucho más rápido que otros líderes políticos.

Cuando alguien supera el difícil proceso para ser la mano derecha o persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, en realidad, está empezando la cuenta atrás para dejar de serlo rápidamente. Antes de lo habitual con otros líderes.

Porque al presidente del Gobierno y líder del PSOE le duran muy poco las personas en esa condición de su principal colaborador.

Obviamente no todos acaban igual y por las mismas causas, pero siempre son relevados por Sánchez en tiempo récord en comparación con otros líderes políticos de dentro y fuera de España.

Los hay que acaban en la cárcel, quienes asumen otras responsabilidades políticas, los que son sacrificados por el líder y los que abandonan la actividad política.

La última persona en dejar de serlo es María Jesús Montero que ha dejado de ser su vicepresidenta primera, sacrificada por Sánchez para que sea primero candidata en Andalucía y después del 17 de mayo, probablemente, jefa de la oposición en esa comunidad.

Notable sacrificio y a la fuerza, porque ni siquiera ella quería.

Y el último en incorporarse a la lista de manos derechas de Sánchez ha sido Carlos Cuerpo, que en tiempo récord ha pasado a ser su vicepresidente primero.

Antes ocupó ese cargo de mano derecha del presidente en el Gobierno Nadia Calviño, enviada luego al Banco Europeo de Inversiones.

Y antes lo fue Carmen Calvo, que pasó de vicepresidenta primera a presidenta del Consejo de Estado.

Y a esos cuatro vicepresidentes primeros habría que sumar a Teresa Ribera, que era persona de máxima confianza como vicepresidenta y ahora es comisaria europea, también por decisión de Sánchez. Por cierto, que todos esos vicepresidentes tienen características muy diferentes entre sí: hay políticos, técnicos, juristas…

También pasaron por la condición de mano derecha de Sánchez en el PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Uno se sentará el lunes por primera vez en el banquillo y fue expulsado antes por Sánchez de la condición de mano derecha.

Y Cerdán espera en su pueblo el desarrollo del proceso penal contra él.

También salió en su momento de la condición de mano derecha de Sánchez en el partido Adriana Lastra. Fue su portavoz parlamentaria y responsable de Organización y ahora es delegada del Gobierno en Asturias, lejos del líder socialista.

Esa insólita tendencia de devorar “manos derechas” rápidamente la mostró Sánchez en la oposición. Por ejemplo, su escudero en el PSOE fue César Luena, que fue sacado luego de esa condición y ahora es eurodiputado.

Y Juan Manuel Serrano era la persona de más confianza y jefe de Gabinete. Fue apartado al llegar a la Moncloa y desplazado a Correos.

De ese cargo de jefe de Gabinete en la Moncloa, lugar de máxima confianza de un presidente, salieron sucesivamente Iván Redondo y Óscar López y hoy es Diego Rubio. Lleva tres en ocho años y los tres tienen características muy diferentes entre sí: un consultor, un político y un docente.

Redondo se fue a la actividad privada y López es ministro, cerca de Sánchez, pero ya no pegado a él.

Ya no está tampoco con él Paco Salazar, su principal asesor, acusado de acoso sexual.

Queda cerca de Sánchez y con actividad de máxima confianza Félix Bolaños, como vicepresidente en la práctica, pero sin que el presidente se lo reconozca dándole efectivamente esa condición.