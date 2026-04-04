Feijóo llamó a Abascal para instarle a cerrar los pactos tras las elecciones de CyL: "No podemos defraudar a la gente"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, conversa con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de 2024.

Las claves nuevo Generado con IA Feijóo llamó a Abascal tras las elecciones de Castilla y León para instarle a cerrar pactos de gobierno en esa región, Aragón y Extremadura. El líder del PP advirtió que no lograr un acuerdo supondría defraudar a los votantes de ambos partidos, que suman mayoría frente a la izquierda. Las negociaciones entre PP y Vox avanzan, pero el acuerdo se retrasa debido a diferencias sobre competencias y propuestas fuera del ámbito autonómico. Feijóo lleva más de un año sin hablar personalmente con Pedro Sánchez, pese a que tenían previsto reunirse en enero, encuentro aplazado tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Alberto Núñez Feijóo ha desvelado que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Vox, Santiago Abascal, tras las elecciones de Castilla y León del 15M, para apelar a su responsabilidad e instarle a cerrar pactos de gobierno en esta región, en Aragón y en Extremadura.

En aquella conversación, Feijóo insistió a Abascal en que “los votantes de Vox y del PP han mandado un mensaje claro”, al otorgar una amplia mayoría a la suma de ambos partidos, frente a la izquierda.

No ponerse de acuerdo para cerrar los pactos de gobierno, señaló, supondría “defraudar a la gente”. Así lo ha desvelado el líder del PP este sábado, en una entrevista concedida a Servimedia.

Feijóo llegó a advertir a Abascal de que, si no hay acuerdo, “los votantes no lo perdonarán y harán bien”, por bloquear la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

“Donde la gente manda, los políticos tenemos que obedecer. Y lo que nos han dicho es que haya un Gobierno del PP con apoyo de Vox", explica Alberto Núñez Feijóo en la entrevista, "el resultado de las urnas es inapelable: unos muy buenos resultados del PP, unos muy malos resultados del PSOE y Vox incrementa su porcentaje y se consolida como tercera fuerza política en España”, expuso.

Feijóo insta a Abascal a cerrar los pactos de gobierno: "Hay que obedecer a la gente"

Diez días después de los comicios de Castilla y León, las dos delegaciones negociadoras se reunieron en Mérida, el 25 de marzo, para avanzar en el acuerdo programático con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado.

Sin embargo, el acuerdo aún no se ha cerrado.

Al respecto, Feijóo explica que el equipo negociador del PP está "contrastando las medidas que propone Vox con las posibilidades reales y legales", para comprobar que tienen "encaje en los Presupuestos, en las competencias y en la legislación actual".

Porque, en un principio, el partido de Abascal estableció condiciones muy alejadas de las competencias de un gobierno autonómico, como el rechazo al acuerdo comercial de Mercosur (decidido por la UE) y la ruptura de todos los pactos que el PP mantiene con el PSOE en Bruselas.

En declaraciones a Servimedia, Feijóo se muestra optimista sobre la posibilidad de cerrar el acuerdo, aunque admite que las vacaciones de Semana Santa han retrasado la negociación

Por otro lado, tras la convocatoria de las elecciones andaluzas para el 17 de mayo, Abascal podría verse tentado a demorar de nuevo el acuerdo (para evitar que Vox aparezca subordinado al PP), como ya hizo en los anteriores comicios de Aragón y Castilla y León.

Esta misma semana, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, envió una carta a los afiliados, en la que atribuye a la cúpula de la calle Génova la crisis interna abierta en su propio partido, debido a las purgas contra destacados dirigentes (como Javier Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros) y los escándalos económicos.

Una operación que Garriga califica de "ataque mafioso, calumnioso y miserable".

Por otro lado, Feijóo confirma en la entrevista que lleva más de un año sin poder hablar personalmente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde el último encuentro que ambos mantuvieron en Moncloa, el 13 de marzo de 2025, dentro de la ronda de contactos que Sánchez abrió con todas las fuerzas políticas para hablar sobre el aumento del gasto militar exigido por la Otan.

Sánchez y Feijóo tenían previsto reunirse, de nuevo, el pasado mes de enero en Moncloa. Sin embargo, acordaron aplazar el encuentro debido al trágico accidente de ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas. Desde entonces, ninguno de los dos ha descolgado el teléfono para volver a verse.