[Moncloa saca a Escribano de Indra tras amenazarle durante semanas con no otorgar nuevos contratos a su empresa familiar]
[Vox acusa a Feijóo de "ataque mafioso" en una carta a sus afiliados y el PP responde que su "adversario" es Sánchez]
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El PP tilda a Sánchez de "perdedor nato": "Está llevando al PSOE a encadenar sus peores resultados históricos"
El PP ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un perdedor nato" que está llevando al PSOE a encadenar "los peores resultados históricos" cada vez que se celebran elecciones, según han indicado fuentes 'populares'.
El PP ha destacado que, desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia hace cuatro años, se han celebrado 23 procesos electorales,incluyendo comicios autonómicos, municipales, generales y europeos, de los cuales el Partido Popular ha resultado vencedor en 17, frente a las cuatro victorias atribuidas al PSOE.
A su juicio, estos resultados han permitido al PP alcanzar "más poder institucional que nunca en la historia autonómica" y situarse al frente de "la oposición más fuerte que ha tenido España".
Asimismo, los populares sostienen que, pese a ejercer la oposición a "un Gobierno corrupto que utiliza todos los resortes del Estado e instituciones para atacarlos", el liderazgo de Feijóo ha colocado al partido "a las puertas de La Moncloa" como "única alternativa de Gobierno seria, solvente y preparada".
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El PNV apela a "ser más Euskadi" frente a un orden mundial que "ha saltado por los aires"
El PNV considera que, dentro de un contexto global en que "el orden mundial ha saltado por los aires", cobra "mayor sentido la importancia de "ser más Euskadi, más pueblo y más nación", al tiempo que ha reivindicado a Euskadi como una "patria viva" y "confiable" que "construye" el futuro.
El responsable del Área de Ordenación del Territorio del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Javi Ollo, y la responsable de Euskara y Cultura del Consejo Nacional de Euzko Gaztedi, Maider Irujo, han presentado este jueves en Bilbao el manifiesto y el lema con el que el partido nacionalista celebrará la 94.ª edición del Aberri Eguna (Día de la Patria vasca) el próximo domingo en la Plaza Nueva de la capital vizcaína.
'Aberria bizi' es el eslogan escogido por la formación jeltzale para este Aberri Eguna, un día para reivindicar que "somos una patria viva y que se vive cada día", han apuntado Ollo e Irujo.
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El Gobierno de Trump insiste en pedir que las autoridades investiguen la eutanasia de Noelia: "Le fallamos en vida"
El Gobierno estadounidense insiste en radiografiar la muerte de la joven Noelia Castillo, que la semana pasada recibió la eutanasia amparada por la ley española. La Administración Trump considera "imperativo" que las autoridades arrojen luz sobre un caso marcado por una fuerte polémica y tras un insólito proceso judicial de casi dos años.
"Es imperativo que las autoridades investiguen este trágico caso. Cada vida es sagrada. A Noelia se le falló en vida. No podemos permitirnos fallarle una vez más", ha exigido la Embajada de Estados Unidos en España en un mensaje en las redes sociales publicado este jueves.
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El PP reclama a Vox a que "tenga claro" que el que "está destruyendo las instituciones" es Sánchez
El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha pedido este jueves a Vox que "tenga claro" que el que "está destruyendo las instituciones" es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y ha solicitado al partido de Santiago Abascal que se preocupe "del bien común de los ciudadanos".
Así lo ha expresado Jaime de los Santos, a preguntas de los periodistas en Toledo, en relación a una carta enviada a la militancia por el Secretario General de Vox, Ignacio Garriga, en la que acusa a la dirección del PP de "atacar" a Vox y ser un "clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría".
"Estamos en Jueves Santo y dos no se pelean si uno no quiere", ha dicho el popular respecto a esta carta, así como ha señalado que hay que "tener claro quién es el que está destruyendo las instituciones".
"Si alguien no tiene claro que aquí al único que hay que sacar, democráticamente, por supuesto, de La Moncloa, es a Pedro Sánchez, que lo explique él o ella: en el Partido Popular lo tenemos muy claro", ha expresado.
Respecto a las críticas de Vox en esa carta al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a Miguel Tellado y a Mar Sánchez, ha defendido que "son ejemplares" y "excepcionales en todo".
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Vox acusa en una carta a Feijóo de dirigir "un ataque brutal" de "insidias" sobre "supuestas irregularidades"
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado a la dirección del Partido Popular, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, de estar detrás de un "ataque brutal, calumnioso y miserable" contra la formación, según recoge una carta remitida a afiliados y simpatizantes en la que sostiene que existe una "maquinaria mediática" impulsada desde el entorno del líder popular.
En la misiva, el partido de Santiago Abascal ha defendido que las informaciones publicadas recientemente sobre las "supuestas irregularidades" de la formación, responden a una estrategia para frenar su crecimiento político tras los resultados obtenidos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Asimismo, Vox asegura que está preparando "las correspondientes demandas y querellas" frente a lo que considera "insidias repetidas y aumentadas por algunos medios", especialmente --según señala-- los "más vinculados a Ferraz y Génova", y sostiene que sus cuentas son "tan cristalinas" que no se ha podido "montar ningún caso" contra el partido.
La carta subraya además que el origen del "ataque" procede de la actual dirección del PP y señala expresamente, junto a Feijóo, a su asesora Mar Sánchez y al secretario general del partido, Miguel Tellado, a quienes atribuye haber "puesto en marcha la maquinaria mediática contra el tercer partido de España".
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El PP condena los "inaceptables" cánticos racistas en el partido entre España y Egipto en Cornellà
El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha condenado los "inaceptables" cánticos islamófobos y xenófobos proferidos en el amistoso entre España y Egipto en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat y ha pedido "poner todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que no vuelva a ocurrir".
En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, Jaime de los Santos ha afirmado que "a cualquier demócrata le parece absolutamente inaceptable" que se produzcan estas situaciones y ha expresado "toda la repulsa" del PP ante estos hechos.
"Demuestra la poca altura democrática de quienes corean semejantes frases", ha advertido el dirigente popular, añadiendo que España debe ser un "ejemplo" de amabilidad, cordialidad y de respeto "hayamos nacido donde hayamos nacido, pensemos lo que pensemos" y "profesemos la fe que queremos".
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El PSOE critica en un vídeo los cuatro años "perdidos" de Feijóo al frente del PP y su "dependencia" de Vox
El PSOE ha difundido un vídeo en redes sociales con motivo del cuarto aniversario del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente de la formación, asegurando que su balance se resume en "todo para los ultras y nada para los españoles" y reprochándole su "dependencia" de Vox tanto en gobiernos autonómicos como en iniciativas políticas.
En este marco, los socialistas han sostenido que el líder del PP llegó al cargo prometiendo "menos ruido, más trabajo", pero consideran que su actuación ha estado marcada por el "rechazo a decretos sociales" impulsados por el Gobierno y por acuerdos con la formación de Santiago Abascal. "El balance de estos cuatro años es una legislatura perdida", han subrayado los socialistas.
Han pasado 4 años desde que Feijóo llegó al frente del PP.— PSOE (@PSOE) April 2, 2026
4 años de bloqueo, sumisión a la ultraderecha y abandono de la mayoría.
El resumen no deja dudas: todo para los ultras, nada para los españoles.
Este es Feijóo y su "política para adultos". pic.twitter.com/ApwvnEwp96
En las imágenes publicadas, los socialistas muestran instantáneas del líder 'popular' con el alborotador Vito Quiles; el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Por otro lado, según los socialistas, la relación entre PP y Vox ha evolucionado en estos años desde pactos puntuales hasta una "dependencia total" en distintos territorios, y citan la situación política en comunidades autónomas como Extremadura, Aragón o Castilla y León, donde, a su juicio, persisten dificultades para aprobar presupuestos.
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Ayuso lamenta la imagen que da España al mundo ante la falta de trenes y la huelga en aeropuertos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado la "imagen" que da España ante el mundo por la falta de trenes y la huelga en aeropuertos.
"Espero que pongamos todos un poco de nuestra parte porque al final lo pagan los andaluces, los madrileños, los negocios, la gente que vive del turismo, los comerciantes, la imagen que damos ante el mundo", ha planteado antes de presenciar el desembarco del Cristo de Mena en Málaga.
La mandataria madrileña ha explicado que ha acudido a Andalucía en avión pero que salió con retraso por la huelga de personal de tierra en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
"Si yo perdí ayer agenda aquí, imagino que mucha gente también. Entiendo las huelgas, pero hay personas que se ven atrapadas por circunstancias ajenas a ellas", ha dicho Díaz Ayuso.
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Sumar propone que el Estado destine 2.000 millones para comprar viviendas a particulares y fondos
El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha puesto una propuesta sobre la mesa para que el Estado destine 2.000 millones de euros a la compra masiva de viviendas, incluidas las de particulares, ante los largos plazos que supone la construcción de nuevos inmuebles en el parque público.
En una entrevista concedida a Europa Press, Ibáñez ha enfatizado el momento "histórico" que vive el país en lo relativo a la crisis de la vivienda, con precios cada vez más elevados tanto en el régimen de alquiler como en el de compra como consecuencia, entre otros factores, de la participación de grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario y la proliferación de apartamentos turísticos y de temporada en sustitución de viviendas habituales.
Este escenario, ha alertado el diputado, ha obligado a una de cada tres personas que vive de alquiler a cambiar de barrio forzosamente en el último año, algo que considera "gravísimo" porque "rompe el tejido social del barrio" dadas las consecuencias que tiene a nivel sanitario o escolar.
Por ello, ha repasado algunas de las propuestas que a su juicio podrían paliar esta crisis, como son el decreto de la prórroga de alquileres que todavía tiene que someterse a una votación final en el Congreso, prohibir a "fondos buitre" comprar viviendas, limitar los apartamentos turísticos y, por último, destinar dinero público a la compra de inmuebles.
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ERC ve positivos los cambios en el Gobierno de Sánchez: "Siempre nos abre nuevas puertas"
La presidenta adjunta de ERC y eurodiputada, Diana Riba, ha calificado de positivos los cambios en el Gobierno, con la salida de María Jesús Montero y el nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y la entrada del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España: "Un cambio siempre nos abre nuevas puertas y nuevas oportunidades".
En una entrevista con Europa Press, la dirigente republicana ha afirmado que estos relevos llegan "en un momento en el que estaba todo enrocado y no avanzaba", en alusión a la negociación con los socialistas sobre el traspaso a la Generalitat de la gestión del 100% del IRPF.
Riba ha señalado que esto ocurría "porque el PSC no hacía la presión necesaria" o por nombres concretos, en referencia a Montero, también candidata socialista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo.
También ha valorado positivamente que Arcadi España sea valenciano de cara a temas como la financiación y la recaudación del IRPF: "Entender y empatizar siempre es un punto a favor. Pero después son los hecho, no solo los perfiles, los que demuestran si se puede avanzar".
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La noche de los dos vídeos de cumpleaños: Ábalos envió a Koldo el de Jésica después de que Sánchez viera el de Carolina
José Luis Ábalos no recibió un solo homenaje audiovisual en su 60º cumpleaños. Aquella noche del 8 de diciembre de 2019, en el restaurante Welow de Víctor de Aldama, hubo dos vídeos.
Uno se proyectó en público, ante Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ministros y dirigentes del PSOE. El otro circuló en privado. Así pasó del móvil del entonces ministro al de su asesor Koldo García.
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Sumar juega la carta de la prórroga de alquileres: 2,7 millones de inquilinos como arma electoral contra el PSOE
Para Sumar, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler aprobada por el Gobierno la semana pasada, pero cuya convalidación por parte del Congreso está en el aire, no es solo una medida de urgencia para contener precios.
Para la formación de Yolanda Díaz, en un momento de debilidad interna y competencia por el espacio a la izquierda del PSOE, es sobre todo una operación política que busca acercarle a 2,7 millones de inquilinos.
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Marlaska aprovecha su cargo de ministro para no acudir al juicio del 'caso Kitchen' y testificar por escrito y sin repreguntas
El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declarará por escrito en el juicio del caso Kitchen.
En este procedimiento judicial, un juez de la Audiencia Nacional investigó el supuesto dispositivo parapolicial orquestado cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y destinado a espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP.
Fue la defensa de uno de los acusados, Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas, la que solicitó que Marlaska declarase en el juicio. Y así lo aceptó el tribunal, que fijó su declaración para el próximo 11 de mayo. Pero el ministro, en un escrito fechado el pasado 24 de marzo, solicitó declarar por escrito.
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Ángel Simón, un gestor con experiencia en cotizadas que pone a las personas en el centro, nuevo presidente de Indra
Ángel Simón ya es nuevo presidente de Indra. El consejo de administración ha dado luz verde a su nombramiento para sustituir a Ángel Escribano, quien presentó su renuncia este miércoles santo.
El visto bueno llegaba en un consejo extraordinario celebrado de madrugada y su anuncio se producía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a las 3.30 de la madrugada.
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Bolaños tacha de "despropósito" el 'caso Begoña' después de que Manos Limpias pida al juez no llevarla ante un Jurado
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha tildado de "despropósito" la causa que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que Manos Limpias haya rechazado la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un Jurado popular y haya pedido el archivo de la causa para la asesora, Cristina Álvarez.
"Casi dos años después, no lo ve claro ni la organización ultra que presentó la querella que ha dado lugar a este despropósito", ha afirmado el ministro en un mensaje publicado este miércoles en la red social X. Y ha asegurado que la querella "debió de ser inadmitida el primer día" según "la doctrina pacífica del Tribunal Supremo".
El titular de Justicia ha denunciado el "daño" que "se sigue causando" con esta investigación, que ya llevó a Sánchez y a su esposa a presentar una querella contra Peinado por prevaricación y que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).