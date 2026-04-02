El PP ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un perdedor nato" que está llevando al PSOE a encadenar "los peores resultados históricos" cada vez que se celebran elecciones, según han indicado fuentes 'populares'.

El PP ha destacado que, desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia hace cuatro años, se han celebrado 23 procesos electorales,incluyendo comicios autonómicos, municipales, generales y europeos, de los cuales el Partido Popular ha resultado vencedor en 17, frente a las cuatro victorias atribuidas al PSOE.

A su juicio, estos resultados han permitido al PP alcanzar "más poder institucional que nunca en la historia autonómica" y situarse al frente de "la oposición más fuerte que ha tenido España".

Asimismo, los populares sostienen que, pese a ejercer la oposición a "un Gobierno corrupto que utiliza todos los resortes del Estado e instituciones para atacarlos", el liderazgo de Feijóo ha colocado al partido "a las puertas de La Moncloa" como "única alternativa de Gobierno seria, solvente y preparada".