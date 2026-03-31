Pedro J. en 'AR': "Trump es un líder sin rumbo, pero Sánchez sobreactúa y eso es peligroso para los intereses nacionales"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez critica que Pedro Sánchez sobreactúa en su enfrentamiento con Donald Trump, lo que considera peligroso para los intereses nacionales de España. El cierre del espacio aéreo español a aviones estadounidenses por la guerra de Irán es visto por Pedro J. como una estrategia electoral de Sánchez. Los recientes cambios en el Ejecutivo, como el nombramiento de Carlos Cuerpo y Arcadi España, responden a la lucha por el poder y el calendario electoral. Pedro J. advierte sobre la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y la obsesión del PSOE por recuperar territorios perdidos como Andalucía y Madrid.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado que Donald Trump es "un líder sin rumbo para el mundo occidental", pero ha subrayado que ninguna democracia desarrollada "sobreactúa y se le enfrenta" como lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha cerrado el espacio aéreo español a los aviones de EEUU que participan en la guerra de Irán.

"Esto puede ser útil para él en términos de batalla electoral y a costa de sus socios de la izquierda, pero es muy peligroso para los intereses nacionales permanentes, sobre todo si pensamos en el norte de África", ha valorado durante su intervención este martes en la tertulia de El programa de AR de Telecinco.

A juicio de Pedro J. Ramírez, el presidente de Gobierno está realizando "movimientos de ajedrez" porque "solo le importa que le vuelvan a salir las cifras para continuar en la Moncloa, y por eso está sobreactuando en el escenario internacional, presentándose como el líder mundial en oposición a la guerra de Irán y como si España tuviera capacidad política o militar para moverse en ese tablero".

Sobre los últimos cambios en el Ejecutivo -los nombramientos de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y de Arcadi España como ministro de Hacienda-, el director de EL ESPAÑOL ha apuntado a que están marcados "por la lucha por el poder electoral y por el calendario electoral".

"Sánchez está muy asustado ante el hecho de que la vía de Moreno Bonilla pueda volver a imponerse en Andalucía", ha augurado, recordando que el sondeo de SocioMétrica para este periódico publicado el pasado domingo indica que el presidente andaluz podría revalidar su mayoría absoluta.

"Toda la estrategia de polarización y del lado correcto de la historia de Sánchez saltaría por los aires porque estaría imponiéndose el PP moderado, racionalista, que no grita, que no ofende a nadie", ha analizado.

Pedro J. Ramírez ha señalado que María Jesús Montero, el "arquetipo de la política actuando como un ariete, de rompe y rasga con cierto poso de sectarismo", ha sido sustituida en la Vicepresidencia por "el miembro del Gobierno más opuesto a ella y cuyo talante y posición ideológica podría estar menos alejada de ese centrismo de Moreno Bonilla".

También ha añadido que el nombramiento de Arcadi España implica "una enorme desconfianza en el liderazgo de Diana Morant en la Comunidad Valenciana", una comunidad autónoma "fundamental" para el PSOE, que tiene la "obsesión de reconquistarla" tras perder otros grandes territorios como Andalucía o Madrid.

En este sentido, Pedro J. ha alertado sobre la infrafinanciación de la Comunitat y ha dicho que al president Pérez Llorca "le conviene una negociación con España, que era conseller de Hacienda en el Gobierno de Ximo Puig, para buscar una salida a una situación terrible que ni siquiera con la emergencia de la dana ha sido remotamente compensada".

No obstante, ha recordado que deberá hacerlos "sin romper el frente común que Feijóo ha conseguido establecer en el PP contra el modelo de financiación que va a favorecer sobre todo a Cataluña".