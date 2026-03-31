Bildu vuelve a financiar los campamentos denunciados en los que los monitores se iban a la ducha desnudos con menores

La financiación de estos campamentos proviene del Instituto Navarro del Euskera, dependiente del Gobierno de Navarra, con ayudas que superan los 30.000 euros anuales.

La Ertzaintza investiga al menos cuatro denuncias por delitos contra la libertad sexual en los campamentos de Abáigar y Bernedo, ocurridos entre 2021 y 2024.

Estos campamentos han sido denunciados por padres por conductas inapropiadas de monitores, como ducharse desnudos con menores y juegos de rol con tocamientos.

La Mancomunidad de la Sakana, gestionada por EH Bildu, vuelve a ofrecer ayudas económicas para campamentos en euskera, incluyendo los polémicos Euskal Udalekuak.

La Mancomunidad de la Sakana, en manos de EH Bildu, volverá a ofrecer este verano ayudas económicas para varios campamentos en euskera, según ha anunciado la entidad navarra en sus redes sociales.

Entre esos campamentos figuran los polémicos Euskal Udalekuak, que tienen lugar en Bernedo (Álava), Goñi y Abáigar (Navarra). En esas colonias varios padres han denunciado que los monitores se duchaban desnudos con menores.

La Mancomunidad de la Sakana es una entidad local que agrupa a 15 ayuntamientos del valle navarro del mismo nombre. Presidida por Aitor Larraza (EH Bildu), gestiona servicios de agua, residuos, deportes y euskera.

Pese a esas denuncias, la entidad sigue promocionando estos campamentos como una "oportunidad inmejorable para vivir el verano de forma activa: hacer nuevas amistades y disfrutar de la naturaleza, todo en euskera y en un ambiente amigable".

"Aventuras, excursiones, deporte, juegos, veladas nocturnas y convivencia en grupo forman parte de las experiencias que se viven en los campamentos", dice la web de la Mancomunidad de la Sakana.

Aunque la ayuda la formaliza la Mancomunidad, la financiación procede en realidad de Euskarabidea, el Instituto Navarro del Euskera, que depende del Gobierno de Navarra.

De hecho, la convocatoria de 2026 ya está en marcha, y ahora las entidades locales —como la de la Sakana— y otros ayuntamientos que desarrollan programas de "fomento y uso del euskera en el ámbito municipal" pueden solicitarlas.

Denuncias

La polémica con estos campamentos surge tras varias denuncias por conductas graves de monitores con menores. La Ertzaintza investiga ya al menos cuatro denuncias por delitos contra la libertad sexual, dos en Abáigar (2021 y 2022) y otras dos en Bernedo (2023 y 2024).

Una madre, según testimonios recogidos por El Diario Vasco, relató que su hija —una adolescente entre 13 y 15 años— fue obligada en el campamento de Bernedo a ducharse desnuda en duchas mixtas, acompañada por chicos y monitores también desnudos.

A pesar de su resistencia, la obligaban a repetir esta situación varias veces. En algunas ocasiones, un monitor circulaba "con los genitales al aire", según su denuncia.

Otras familias han denunciado que en esas colonias de verano los monitores solían cocinar desnudos pertrechados con un simple mandil o pasearse en topless por el recinto y la piscina municipal. También se practicaban juegos de rol que incluían tocamientos indebidos.

En Abáigar, los testimonios hablan también de duchas mixtas, monitores desnudos frente a menores y comentarios sexuales inapropiados hacia adolescentes.

Estas prácticas se habrían repetido en 2021 y 2022, según cartas de los propios niños y denuncias aportadas por sus familias.

Sistema de ayudas

Las ayudas como las de la Sakana permiten a las familias recuperar cerca de 125 euros por hijo inscrito en una lista de campamentos, entre ellos los organizados por Euskal Udalekuak.

¿Cuál es el flujo del dinero? Euskarabidea transfiere cada año fondos a la Mancomunidad de la Sakana, que recibe en torno a 30.000 euros anuales.

De hecho, el Ejecutivo foral lleva años financiando estas colonias, tanto en la actualidad, con María Chivite, como en la etapa anterior de Uxue Barkos.

Según adelantó este periódico, este sistema de ayudas se mantiene desde 2015. Ese año se destinaron unos 5.400 euros; en 2016, 14.000; en 2017, más de 27.000; en 2018 fueron 23.000 y en 2021 volvieron a crecer hasta los 30.000.

En 2022 las ayudas alcanzaron los 32.000 euros y en 2023 superaron los 31.000. La tendencia ha sido al alza hasta consolidarse en torno a los 33.000 actuales.

Los padres abonan primero la cuota completa del campamento —entre 200 y 350 euros según la duración— y, posteriormente, presentan el justificante de pago. La Mancomunidad devuelve hasta 125 euros por niño, siempre que elijan un campamento de la lista oficial.

Tras publicar esa red de ayudas, el caso llegó al Parlamento de Navarra, donde Vox exigió la dimisión Ana Ollo, la consejera encargada de esas subvenciones.

"Se está financiando con dinero de todos los navarros la perversión de menores. Quien haya colaborado en esta iniciativa debe pasar por los juzgados", denunció el partido de Santiago Abascal.

El pasado 13 de marzo, varios dirigentes de Vox, como Ainhoa García, portavoz nacional de Familia, visitaron Bernedo para denunciar la continuidad de estos campamentos en 2026 y su financiación con fondos públicos de instituciones vascas y navarras.

Vox también ha trasladado el caso a los tribunales, con una denuncia en el Juzgado número 3 de Vitoria, que ya investiga los hechos, y otra en el juzgado de Estella.

Para los de Abascal, los hechos podrían ser constitutivos de delitos relacionados con la protección de menores y con la posible responsabilidad de quienes organizan o financian estas actividades.