Rubio apuesta por "revisar" la relación de EEUU con la OTAN cuando acabe la guerra por la postura de países como España

Las claves nuevo Generado con IA Marco Rubio plantea revisar la relación de EEUU con la OTAN tras la guerra de Irán por la negativa de países como España a permitir el uso de sus bases y espacio aéreo. España ha prohibido el uso de las bases de Rota y Morón y el sobrevuelo de aviones militares estadounidenses implicados en la operación contra Irán. La Casa Blanca respondió que no necesita la ayuda de España ni de otros países para la operación militar, asegurando que cumple sus objetivos. A pesar de las tensiones, el Gobierno español mantiene su postura contraria a la guerra y continúa fortaleciendo relaciones comerciales con EEUU, incluyendo la apertura de nuevas oficinas comerciales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó este lunes que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado la guerra de Irán debido a la negativa de socios como España a permitirle usar sus bases e incluso, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, de cerrarle su espacio aéreo para la ofensiva.

"En un momento de necesidad para Estados Unidos (...) tenemos países como España, un miembro de la OTAN al que estamos comprometidos a defender, negándonos el uso de su espacio aéreo y presumiendo de negarnos el uso de sus bases. Y hay otros países que también han hecho eso", reprochó durante una entrevista con Al Jazeera.

Rubio opinó que una de las razones por las que la Alianza Atlántica es "beneficiosa" para Estados Unidos es que le proporciona "bases para contingencias" como estacionar tropas, aviones y armas en Europa. "Pero si la OTAN se trata solo de que nosotros defendamos a Europa mientras ellos nos niegan derechos de bases cuando los necesitamos, entonces no es un muy buen acuerdo. Todo esto lo tendremos que revisar", sentenció.

El Gobierno de Sánchez ordenó el cierre completo del espacio aéreo español a cualquier vuelo que participe en la operación militar Furia Épica que EEUU e Israel lanzaron contra Irán hace ya un mes.

Con esta restricción España no solo prohíbe el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), sino también que aviones estadounidenses vinculados a la guerra en Irán puedan sobrevolar el espacio aéreo español, como los bombarderos B-52 y B-1 o aviones cisterna.

Esta prohibición afecta no solo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia. Este cierre no tendrá ninguna afectación a los vuelos comerciales.

Horas después, la Casa Blanca respondió a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán.

"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más", ha declarado a la agencia Efe un funcionario de la Administración de Trump.

Planes de vuelo "rechazados"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó esta medida el pasado miércoles durante su comparecencia en el Congreso para abordar el conflicto en Oriente Próximo.

"Hemos denegado a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos, incluidos los de aviones de repostaje", dijo, en un anuncio que pasó completamente desapercibido.

Este cierre del espacio aéreo ha sido confirmado este lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

También por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha asegurado que las relaciones comerciales con EEUU siguen igual que antes de la guerra de Irán a pesar de las continuas amenazas de Donald Trump con romperlas.

Y ha precisado en la Ser que está habiendo contactos para mejorarlas, reforzando la presencia de instituciones españolas que ayuden a las empresas a establecerse en este país. De hecho, ha explicado que España va a abrir dos nuevas oficinas comerciales en EEUU, una en Boston y otra en Houston. Estas oficinas se sumarán a las ya abiertas en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Washington y Chicago.

La negativa de España al uso de las bases de Rota y Morón a Estados Unidos ha aumentado la tensión entre ambos países, lo que ha hecho que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya cargado contra España en varias ocasiones y amenazara, incluso, con romper relaciones comerciales con nuestro país alegando que "es un aliado terrible".

Hay que recordar que Trump ya respaldó en su momento que el Ejército de EEUU abandonase las bases militares de Rota y Morón, y del resto de países de la OTAN que no estén colaborando en proteger el estrecho de Ormuz, como propuso también el senador republicano Lindsey Graham.

Pese a ello, el Gobierno se ha mantenido firme en su postura de No a la guerra ante las continuas amenazas del republicano.

De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha remarcado en varias ocasiones que "no" contempla que Estados Unidos se retire de las bases militares españolas. "Nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra", aseveró.

Trump insistió este lunes en que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, pero reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de ese país "si no se llega pronto a un acuerdo".

En un mensaje en su red social Truth, el republicano afirmó además que "se han logrado grandes avances" en la negociación con ese presunto nuevo régimen iraní "para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán", pero sin entrar en detalles.

"Pero, si por cualquier motivo no se llega pronto a un acuerdo —al que probablemente llegaremos— y si el estrecho de Ormuz no se 'abre al tráfico' de inmediato, concluiremos nuestra encantadora 'estancia' en Irán volando por los aires y arrasando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos 'tocado', a propósito", amenazó.

Trump aseguró que esa venganza se acometería "en represalia por nuestros numerosos soldados, y otras personas, que Irán ha masacrado y asesinado durante los 47 años de 'reinado del terror' del antiguo régimen".