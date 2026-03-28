El PP carga contra el "ministro mansito" Carlos Cuerpo: "Ha aceptado ser 'número dos' de la corrupción y el sectarismo"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, este sábado en la clausura de interparlamentaria de los populares en Orense. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El PP critica el ascenso de Carlos Cuerpo a vicepresidente primero, calificándolo de "ministro mansito" y acusándolo de aceptar la corrupción y el sectarismo. Miguel Tellado considera que los cambios en el Gobierno de Pedro Sánchez son solo "cosméticos" y advierte que el PP debe prepararse para una futura "reconstrucción nacional". Tellado arremete contra María Jesús Montero, señalándola como la ministra de Hacienda "más incompetente" por aprobar solo tres Presupuestos en ocho años y ninguno en la actual legislatura. El PP denuncia la insuficiencia del decreto de ayudas ante la guerra y critica la falta de inversiones en infraestructuras, responsabilizando al Gobierno de los problemas en el transporte durante la Semana Santa.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "cambios cosméticos" los introducidos por Pedro Sánchez en el Gobierno, al ascender al "ministro mansito" Carlos Cuerpo al cargo de vicepresidente primero, como responsable de Economía, Comercio y Empresa.

En opinión de Tellado, es una trampa asumir que Cuerpo es un ministro "técnico y moderado".

"Ya hemos visto cómo acaban todos los ministros técnicos en el Gobierno, como Calviño, Marlaska o Teresa Ribera", ha dicho Miguel Tellado durante un acto del PP celebrado en Orense.

"Si aceptas ser el número dos de un Gobierno como este", ha agregado, "aceptas ser el dos de la corrupción, el sectarismo y la degeneración institucional".

"Aceptas ser el brazo ejecutor de las tropelías del Gobierno más corrupto de nuestro país, ése es Carlos Cuerpo", ha rematado.

Durante una intervención en la segunda interparlamentaria del PP de Orense, el número dos de los populares ha indicado que su partido debe estar preparado para la labor de "reconstrucción nacional" que habrá que emprender tras la salida de Pedro Sánchez de la Moncloa.

Para ello, ha dicho, el PP tendrá que ganar las próximas elecciones generales "con la distancia suficiente para dar a nuestro país la estabilidad política que no ha tenido a lo largo de los últimos ocho años".

En cuanto a la salida de María Jesús Montero del Gobierno, Tellado ha dicho que ha sido la ministra "más incompetente de Hacienda" que ha tenido el país, ya que ha conseguido aprobar sólo tres Presupuestos Generales del Estado en ocho años.

Y ninguno en la actual legislatura. "Que lleve cuatro años sin elaborar Presupuestos es una barbaridad", ha apostillado.

Tellado ha considerado "insuficiente" el decreto de ayudas ante la guerra que el Gobierno logró sacar adelante el jueves en el Congreso, al no incluir la deflactación del IRPF. Y ha apuntado que el Gobierno lo aprobó "a rastras" y tres semanas tarde.

Por último, ha denunciado que los ciudadanos van a sufrir esta Semana Santa el deterioro y las deficiencias del servicio ferroviario y de la red de carreteras, debido a la falta de inversiones del ministro Óscar Puente y de la "presunta organización criminal" que le precedió en el Ministerio de Transportes.