El PP someterá este miércoles a examen a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que será su despedida del Pleno de control del Congreso antes de dejar el Gobierno en los próximos días para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"¿Cómo será recordado su paso por el Gobierno, vicepresidenta?", reza la pregunta que la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, formulará a Montero, que ya anunció que dejaría su cargo como 'número dos' del Gobierno y titular de Hacienda en cuanto se convocaran los comicios andaluces.

Lo que mantendrá será el escaño de diputada hasta que se constituya el nuevo Parlamento andaluz, para no perder la plaza que tiene en un hospital andaluz.