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El PP preguntará hoy a Montero en su despedida de las sesiones de control al Gobierno: "¿Cómo será recordada?"
El PP someterá este miércoles a examen a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que será su despedida del Pleno de control del Congreso antes de dejar el Gobierno en los próximos días para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.
"¿Cómo será recordado su paso por el Gobierno, vicepresidenta?", reza la pregunta que la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, formulará a Montero, que ya anunció que dejaría su cargo como 'número dos' del Gobierno y titular de Hacienda en cuanto se convocaran los comicios andaluces.
Lo que mantendrá será el escaño de diputada hasta que se constituya el nuevo Parlamento andaluz, para no perder la plaza que tiene en un hospital andaluz.
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Sánchez comparece en el Congreso para defender el 'no a la guerra' y el decreto que rebaja el IVA a luz, gas y carburantes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy a las 9:00 horas ante el pleno del Congreso para defender las medidas del real decreto ley de respuesta a los efectos de la guerra de Irán y que será convalidado este jueves por el pleno de la cámara al haberse asegurado el Ejecutivo el voto favorable de Junts.
Sánchez pidió comparecer en el Congreso ante la situación provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, comparecencia que había pedido también el Partido Popular.
Después de que en una reunión extraordinaria el Consejo de Ministros aprobase el pasado viernes el real decreto con el plan anticrisis, sus medidas ya están en vigor desde el pasado domingo pero han de ser convalidadas por el Congreso.
Ese plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21 % de IVA al 10%); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.
Sánchez también hará un análisis de la situación provocada por la guerra en Irán, insistiendo en que considera fuera del derecho internacional la acción de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Política