El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha calificado de "disparate" la aprobación "a cachitos" del decreto para paliar el impacto económico de la guerra en Irán en un Consejo de Ministros "dinamitado" por el plante inicial de los ministros de Sumar.

"Un decreto que es ya la madre de todos los disparates y que fue aprobado a cachitos en un Consejo de Ministros casi dinamitado, en el que en el que Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego y Mónica García decidieron quedarse fuera porque había que escenificar que no estaban nada de acuerdo con esas decisiones", ha afirmado De los Santos este domingo.

El portavoz del PP ha reprochado que en un Gobierno "serio y responsable" el líder del Ejecutivo habría cesado a estos ministros ante "semejante burrada". "Tenemos al peor Gobierno que ha tenido España durante esta democracia. España atraviesa una de sus peores crisis institucionales, desde luego la peor, desde que hay democracia y el responsable es solo uno y es Pedro Sánchez", ha manifestado.