Carlos Cuerpo defiende que el nuevo plan de 5.000 millones es "un escudo para proteger a nuestros hogares y a nuestras empresas, un paquete completo y ambicioso", y subraya que el Gobierno mantiene "flexibilidad para ir ampliando o respondiendo conforme vayan cambiando las circunstancias".

En materia de vivienda, reconoce —en una entrevista a El País— que "ahora mismo no hay una mayoría para aprobar esta medida sobre el mercado de vivienda", aunque recalca que es "uno de los ámbitos prioritarios, si no el que más, de este Gobierno" y que aprovecharán las próximas semanas para intentar sumar apoyos.​

Sobre la bajada de impuestos a la energía, el ministro explica que han usado "todo el margen" del impuesto de hidrocarburos y "hemos ido más allá, utilizando también el IVA para dar mayor alivio", con el objetivo de que el alivio en carburantes llegue "hasta los 25 o 30 céntimos por litro, lo que traducido a un depósito normal… serían unos 20 o 30 euros de ahorro".

Insiste en que "esta bajada de impuestos se traslade a precio, no a márgenes", y garantiza que el Gobierno vigilará "al detalle" para evitar "ningún tipo de enriquecimiento en una situación tan trágica como la que estamos viviendo". Para ello reforzarán a la CNMC, "dotándola de mayor capacidad de pedir datos", "reforzando su capacidad de sancionar" y exigiendo que se compruebe que, "conforme vayan bajando los precios del crudo, se debe trasladar a las estaciones de servicio".

En el plano macroeconómico, Cuerpo admite que "por supuesto que a corto plazo va a haber un impacto en la inflación" y que el Gobierno actúa para evitar que el alza de costes en transporte o agroalimentario se traslade a la cesta de la compra.

Señala que España está "más preparada" que otros países porque "el impulso a las energías renovables nos garantiza que somos menos dependientes de la volatilidad de los precios del gas", y defiende que la apuesta nacional es "por nuestro sol, por nuestro viento y por el agua", frente a la energía nuclear.

En el ámbito europeo e internacional, considera que es "un momento perfecto" para avanzar en la emisión conjunta de deuda, que habría ahorrado "en torno a 7.000 millones" en emisiones recientes, afirma que la posición española sobre la guerra es "mayoritaria o casi unánime entre los países europeos" y asegura que con EE UU "no hemos perdido en ningún momento la vía de contacto, que sigue siendo fluido", pese a las amenazas comerciales de Donald Trump.