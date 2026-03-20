Sánchez considera "salseo" el plante de Sumar y lo zanja con un decreto que no tiene garantizada la aprobación

Sumar negoció excluir la moratoria de desahucios del decreto para facilitar el respaldo de Junts.

El decreto sobre el alquiler tiene difícil aprobación, ya que Junts y PNV no garantizan su apoyo parlamentario.

Pedro Sánchez minimizó el desacuerdo, calificándolo de "salseo" y lo resolvió presentando un segundo decreto con las propuestas de Sumar.

Los cinco ministros de Sumar no asistieron al inicio del Consejo de Ministros en protesta por el texto de un decreto.

No se recuerda que una parte del Gobierno se plante y no quiera entrar en el Consejo de Ministros por discrepar con el texto de un decreto que se va a aprobar.

Lo más parecido ocurrió hace casi un año cuando Pedro Sánchez frenó una reunión del Gobierno en la que se discutía con Sumar sobre el gasto militar.

Entonces les preguntó abiertamente si querían seguir en el Gobierno y se acabó la discusión.

Este viernes, los cinco ministros de Sumar no han querido entrar al Consejo y Yolanda Díaz ha negociado durante dos horas con Sánchez.

Pero para el presidente del Gobierno eso es sólo "salseo" para los medios de comunicación .

Sánchez se ha negado a dar detalles sobre este hecho insólito en la rueda de prensa en la que ha presentado el plan del Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán.

De hecho, le ha quitado importancia y se ha limitado a asegurar que forma parte del diálogo normal de un Gobierno de coalición. No parece habérselo tomado muy en serio.

Hasta se ha preguntado retórica e irónicamente si es que hay una hora de duración de los consejos establecida. Efectivamente, no hay hora de final, pero sí de inicio a las 9:30, cuando los ministros están ya en la sala, como ocurre cada semana desde hace años.

Para zanjar el conflicto con sus socios de Gobierno, Sánchez buscó una solución que, según su explicación posterior, deja en un mero gesto político el plante de los cinco ministros de Sumar.

Se aprobará un segundo decreto con las propuestas de Sumar para topar el precio del alquiler, medida que otros socios parlamentarios como Junts y PNV rechazan. La aprobación, por tanto, es casi simbólica porque no parece probable a día de hoy que pueda convalidarse.

"No contamos con apoyo de los grupos" para la convalidación, ha sentenciado Sánchez, vaticinando un pésimo final para la norma que era una línea roja de Sumar. Y, además, se retrasa su convalidación hasta "dentro de un mes", aunque el suyo se vota el próximo jueves.

No es la primera vez que Sánchez hace algo parecido. Hace algo más de un año pactó con Podemos un decreto sobre impuestos a la banca a cambio de su apoyo a otra medida sabiendo que no se convalidaba por falta de apoyo. Y, de hecho, decayó por falta de respaldo.

Además, Sánchez se ha vuelto a comprometer a llevar Presupuestos al Congreso. Eso lleva diciéndolo desde 2023 y nunca lo ha cumplido, con distintas excusas o directamente sin excusas.

Ahora asegura que se aplazan por la guerra de Irán que empezó hace 19 días. Por supuesto, esta vez no dio plazo para esa aprobación en Consejo de Ministros.

Fuentes de Sumar aseguran que pese al encontronazo de hoy en el Consejo de Ministros extraordinario nunca se han planteado abandonar el Gobierno.

Explican también que ha habido negociaciones con Junts y PNV para tratar de buscar su apoyo al decreto que ellos impulsan. El ministro Ernest Urtasun ha hablado en concreto con Míriam Nogueras, que no garantiza su voto.

Con todo, Junts sí trasladó el jueves a Sumar que tienen voluntad de hablar de vivienda. Y el PNV no tiene ningún problema en aprobar un decreto sobre este asunto que recoja sus demandas.

Para facilitar un posible apoyo de los nacionalistas catalanes, Sumar no ha incluido la moratoria de desahucios en el decreto, porque Junts ya lo ha tumbado.



