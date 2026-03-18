El Congreso tumba la bajada de la tasa de alcohol del 0,5 g/l a 0,2 con los votos en contra de PP, Vox y ERC

El PSOE ha defendido la medida por razones de seguridad vial, mientras que Junts y PNV la apoyaron, aunque sus votos fueron insuficientes para aprobarla.

La propuesta también incluía la prohibición de informar sobre la ubicación de controles de alcohol en las carreteras mediante aplicaciones móviles.

PP, Vox y ERC han votado en contra de la medida, argumentando desacuerdo con la forma de tramitarla y la falta de aceptación de enmiendas.

El Congreso ha rechazado la propuesta del Gobierno de reducir la tasa de alcohol permitida al volante de 0,5 a 0,2 g/l.

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha tumbado la propuesta del Gobierno de rebajar de 0,5 a 0,2 g/l la tasa de alcohol permitida. La idea del Ejecutivo era que la medida entrase en vigor antes de este mismo verano.

Al estar en una comisión dictaminadora, salvo que algún grupo lo lleve al pleno directamente, la medida podría haberse tramitado este mismo miércoles para ser remitida al Senado para su aprobación definitiva.

Ahora, Moncloa e Interior, cuyo ministro Fernando Grande Marlaska fue el encargado de presentar la medida, ve cómo se trastocan sus planes que, además de la reducción de la rebaja del alcohol, llevaba aparejada la prohibición de informar sobre la ubicación de los controles mediante apps.

Los populares han votado en contra por la forma en la que el Ejecutivo ha presentado esta modificación. "No podemos normalizar esta forma de legislar", ha afirmado Sofía Acedo, que ha pedido que esta medida no se presente "ni desde la prisa, ni desde atajos".

"¿Por qué no se ha tramitado mediante Real Decreto? ¿Por qué no se ha tramitado como iniciativa legislativa?", ha inquirido.

Vox ha coincidido con esta postura. "Suscribimos el fin pero discrepamos de los medios propuestos por esta proposición", ha afirmado Alberto Rodríguez, que ha tildado la reducción de "medida con afán recaudatorio" y ha vinculado los accidentes con el mantenimiento de las vías y las drogas.

La sorpresa la ha causado ERC, que también ha votado en contra al ver que no se admitían sus enmiendas. "No evitará más accidentes. Lo que causará es frustración", aseguraba Inés Granollers.

Aunque el malestar separatista se debe a que han condicionado su apoyo a que se aumente el número de los examinadores de tráfico en Cataluña, al considerar que existe un déficit de estos profesionales.

Desde el PSOE han pedido combatir la idea que "sólo los excesos deberían estar permitidos" y que uno de cada tres accidentes tienen que ver con el alcohol.

El diputado Manuel Arribas ha reprochado al PP su postura. "Evitan posicionarse con claridad, cuando hablamos de vida no caben atajos.Debe blindarse para que ningún chalado pueda modificar un reglamento", ha añadido.

En cambio, Junts o PNV han respaldado la medida del Ejecutivo. Unos votos insuficientes para sacar adelante la reforma que ya llevaba un año encallada en el Congreso. Ahora, fruto de la debilidad parlamentaria, se cae de manera definitiva, salvo que el Gobierno la rescate vía Real Decreto.