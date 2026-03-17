El PSOE vota con Bildu a favor de que terroristas condenados puedan ejercer como profesores y "seguir dando clase a menores"

El diputado de UPN Alberto Catalán, este martes, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Congreso ha rechazado una iniciativa de UPN para impedir que terroristas condenados puedan ejercer como profesores tras cumplir su condena. PSOE y Bildu, junto a otros socios de Gobierno, argumentaron que la medida atentaría contra el derecho a la reinserción y la proporcionalidad constitucional. El debate incluyó ejemplos de exmiembros de ETA y yihadistas que han ejercido como profesores en centros educativos, generando polémica entre los partidos. PP y Vox apoyaron la propuesta de UPN, mientras otros grupos como Sumar, ERC y Junts la calificaron de desproporcionada y punitiva.

Los condenados por terrorismo podrán seguir dando clase a alumnos menores de edad.

El Congreso ha rechazado la iniciativa, defendida por Alberto Catalán, diputado de UPN, que buscaba modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones.

Su objetivo era evitar que terroristas condenados que ya han cumplido sus penas, como los de la banda ETA, pero también yihadistas, puedan ejercer como docentes.

El diputado puso ejemplos concretos de casos recientes: "Ha pasado en un instituto de la Ribera de Navarra, también en la Universidad del País Vasco, en Elgoibar, donde un etarra daba clases de Ética a niños de 12 y 16 años, y hace unos días se detenía en Madrid a un profesor de artes marciales por adoctrinamiento yihadista".

Catalán trató de exhibir las incoherencias al recordar que "si no tiene ninguna lógica que un violador, un agresor sexual o un maltratador trabaje con menores, tampoco un terrorista".

La propuesta ha contado con el rechazo frontal de los socialistas y sus socios de Gobierno, como Bildu, aunque otros partidos, como PNV, optaron por no intervenir.

Catalán fue rotundo en su exposición. "Hace tiempo que el PSOE no puede mirar a los ojos a las víctimas del terrorismo sin bajar la mirada. Como Judas, las ha traicionado", afirmó durante el debate.

Frente a UPN, el PSOE y Bildu argumentaron que la medida atentaría contra el "derecho a la reinserción" y la proporcionalidad constitucional.

La diputada socialista Adriana Maldonado optó por reprochar al diputado de UPN que "haya venido a menospreciar un artículo de más de 120 años de historia".

"No le voy a tolerar ética, ni moral", aseguraba en otro momento, tras asegurar que ella pertenece a una generación que, a diferencia de Catalán, "no sabemos lo que es llevar escolta o mirar debajo del coche".

La socialista reconocía que "a usted y a mí no nos hace ninguna gracia que un exterrorista sea profesor en un instituto público en Tudela". Aunque más tarde decía que el PSOE "cree en la reinserción".

Algo en lo que coincidía con Bel Pozueta, de Bildu, que argumentaba que la propuesta "ni ocupa, ni preocupa a la sociedad navarra" y que la medida "dificultaría la reinserción de personas que han cumplido condena".

"La propia Constitución, que ustedes tanto elogian, reconoce el derecho a la reinserción social y que no se puede castigar de por vida a las personas que ya han cumplido su condena", remataba la heredera de Batasuna.

Pozueta incluso citaba un informe del Consejo de Navarra que defendía que los delitos de terrorismo "no alcanzan las cuotas de gravedad que comportan los delitos de abuso sobre el menor, que producen un efecto traumático sobre las víctimas"

Otros grupos, como Sumar, ERC o Junts, calificaron la iniciativa de UPN de "desproporcionada" y "punitiva".

Engracia Ribera (Sumar) la comparó con medidas de "regímenes autoritarios", mientras Pilar Vallugera (ERC) y Josep Payés (Junts) hablaron de "persecución ideológica" y "venganza social".

PP y Vox respaldaron la propuesta.

Carlos García Adanero (PP) preguntó a la izquierda si "les parece normal que lleves a tu hijo a la escuela y esté el que te intentó matar". Y reprochaba al PSOE que "Bildu esté encantado de la vida".

"Nadie con dos dedos de frente puede defender que un terrorista dé clase a menores, y menos a gente que ha sido víctima", dijo Carlos Flores (Vox).

"El terrorismo es el mal" y quien lo practique "no puede permanecer un solo minuto cerca de nuestros hijos", señaló.

Las únicas voces en contra de una propuesta condenada al fracaso por la oposición de los socios del Gobierno.