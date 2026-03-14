Pincha el intento de la izquierda de enarbolar el 'No a la guerra' el día de reflexión: 4.500 personas en Madrid y 50 en Barcelona

La manifestación de la plataforma Parar La Guerra, que ha reunido a 4.500 personas en Madrid este sábado. Efe

Las claves nuevo Generado con IA La convocatoria 'No a la guerra' reunió a 4.500 personas en Madrid, 50 en Barcelona y un centenar en Zaragoza. El manifiesto fue respaldado por artistas, intelectuales y sindicalistas, denunciando tanto los bombardeos de EEUU e Israel como el régimen de los ayatolás en Irán. Las protestas reclamaron una Palestina libre y criticaron a líderes como Netanyahu y Trump, considerándolos responsables de crímenes en Gaza e Irán. El PSOE apoyó las concentraciones, reafirmando su rechazo a cualquier tipo de guerra y violencia.

El intento de movilizar a la izquierda en torno a No a la guerra, con más de un centenar de manifestaciones en toda España coincidiendo con el día de reflexión de las elecciones de Castilla y León, no ha tenido una respuesta masiva.

La convocatoria de la plataforma Parar La Guerra sólo ha logrado reunir a 4.500 personas en Madrid (según la cifra oficial facilitada por la delegación del Gobierno), 50 en Barcelona y un centenar en Zaragoza.

La plataforma convocó estas concentraciones, con un manifiesto firmado por artistas, intelectuales y figuras públicas como el exjuez Baltasar Garzón, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, el Gran Wyoming, el actor Luis Tosar, el escritor Juan José Millás y la periodista Julia Otero.

También firman el manifiesto los secretarios generales de los sindicatos UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo.

Cerca de 200 asociaciones habían apoyado esta convocatoria bajo los lemas "Hay que parar la guerra en Oriente medio" y "Palestina Libre, ni terrorismo ni genocidio".

En el texto, denuncian que los ataques de EEUU e Israel contra Irán constituyen "una violación del Derecho y la legalidad internacional", así como "una grave amenaza para la paz mundial".

Los convocantes condenan al mismo tiempo "el régimen criminal de los ayatolás", que ha masacrado a su población en los últimos meses, y muestran su apoyo al "pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad".

Pero consideran que esta situación no justifica "los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

La manifestación de Madrid se ha celebrado en la plaza Juan Goytisolo, ante el Museo Reina Sofía, donde se exhibe el Guernica de Picasso, como símbolo universal antibelicista.

El manifiesto leído en las concentraciones celebradas este sábado.

Los asistentes han proferido gritos de "No a la guerra" y "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza". El humorista y excomponente de Gomaespuma Juan Luis Cano ha sido el encargado de leer el manifiesto.

Entre los asistentes se encontraban Lluís Pasqual (director de teatro), Daniel Calparsoro (director), Benito Zambrano (director), Inés París (directora), Joaquín Oristrell (guionista), Teresa Aranguren (periodista) y Santo M Ruesga (economista), informa Efe.

"Los socialistas no queremos la guerra ni bombas que solo perjudican a los ciudadanos", ha declarado ante los periodistas el eurodiputado del PSOE José Cepeda.

En Barcelona, los asistentes han proferido cánticos exigiendo una Palestina libre, además de exigir llevar a "Netanyahu y Trump al Tribunal Penal" internacional.

En Zaragoza, un centenar de personas han participado con la concentración convocada en la Plaza de España.

Concentración contra la guerra, este sábado en Zaragoza. E.E.

Allí, han gritado lemas como “La guerra de Trump, la vamos a parar”, "Netanyahu y Trump, genocidas en Gaza, matan niñas en Irán" y “cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza”, informa Silvia Rived.

El PSOE ha dado su apoyo a las concentraciones celebradas en las tres capitales de provincia de Aragón.

"El PSOE dice no a cualquier tipo de guerra, no a la invasión de Ucrania, no a la guerra de Irán", ha subrayado el portavoz adjunto del PSOE, Jesús Morales.

"No somos un partido que apoye las armas y no entendemos la violencia como camino para conseguir absolutamente nada", ha añadido.