Sumar presiona para aprobar ya medidas por la guerra y el PSOE duda: no sabe si tendrá apoyos y las prefiere escalonar

El Ejecutivo busca acuerdos parlamentarios y aprovecha para recuperar ayudas del anterior 'escudo social', centrando el debate en cómo proteger a los más vulnerables y potenciar energías renovables.

Sumar presiona para aprobar ya prohibiciones de despidos por la guerra, suspensiones de desahucios y prórrogas de alquileres, mientras que el PSOE plantea medidas estructurales y coyunturales.

Moncloa prefiere aprobar medidas escalonadas y limitadas a sectores más afectados, como agricultores, ganaderos y transportistas, descartando ayudas generalizadas o bajadas de IVA.

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para mitigar el impacto económico de la guerra de Irán, con incertidumbre sobre su duración y falta de apoyos parlamentarios.

Pero, según fuentes del Gobierno, lo hace con dos prevenciones: la incertidumbre de no saber la duración ni los efectos del ataque de Estados Unidos a Irán, y la falta de apoyo parlamentario que puede hacer peligrar su aprobación.

Por eso, Moncloa se inclina por aprobar medidas limitadas a sectores que puedan resultar afectados, sin decisiones generalizadas, como la subvención global a los hidrocarburos que se hizo cuando la guerra de Ucrania.

Pero, sobre todo, Moncloa busca medidas que puedan escalarse, extenderse o modularse, según evolucione la guerra en Oriente Próximo.

Explican que la idea es que el plan de respuesta del Ejecutivo "se pueda escalar en función de las circunstancias. En función de cuánto dure esta guerra, que todavía no lo sabemos, y de la intensidad".

Para empezar, la parte socialista se enfrenta a la presión de Sumar, su socio de coalición, que considera que ya van tarde para anunciar las medidas.

De hecho, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció ayer que el martes próximo van a empezar a aprobarse, mientras que fuentes de Moncloa explican que eso no está decidido.

Según Moncloa, todo dependerá de que se haya avanzado en el diseño del plan y en acuerdos con socios parlamentarios, y en todo caso, se aprobarán sólo algunas medidas que serían completadas en las siguientes semanas.

En concreto, la idea sería empezar por medidas a favor de los agricultores, ganaderos y transportistas, por considerar que serán los más afectados.

Descarta ayudas generalizadas para los consumidores y son reacios a bajadas del IVA para alimentos, porque la experiencia señala que pueden ser utilizadas por las grandes empresas y no repercutirlas a los consumidores.

Moncloa recuerda que cuando la guerra de Ucrania se tardó casi un mes en aprobar el llamado escudo social.

Ahora, los de Yolanda Díaz presionan para que se apruebe una prohibición de despedir a trabajadores por razones vinculadas a los efectos de la guerra, es decir, por subida de los combustibles y la energía; la suspensión de nuevo de los desahucios para personas vulnerables y, sobre todo, prórrogas automáticas de contratos de alquiler como se hizo con anteriores crisis.

Sumar también está molesto por lo que consideran inacción del Gobierno ante la subida de carburantes incluso antes de que lleguen los efectos de la guerra, lo que atribuye a la especulación de grandes corporaciones.

El precedente del 'escudo social'

La parte socialista, es decir, los ministros económicos, rechazan estas medidas por entender que esta crisis tiene características diferentes. Y, además, no hay ninguna garantía de que Junts, PP y Vox vayan a apoyar luego la convalidación del decreto, como ya ha ocurrido con el llamado escudo social.

Sí pretende el Gobierno aprovechar para recuperar algunas de las medidas incluidas en ese decreto fallido de escudo social. Por ejemplo, ayudas como el bono social.

La voluntad de máximos del Gobierno es aprobar medidas estructurales que, más allá de la coyuntura por la guerra de Irán, prevengan situaciones futuras similares. Por ejemplo, lo que se refiere a la dependencia energética.

La vicepresidenta Sara Aagesen explicó este jueves en La Sexta que la idea es plantear "medidas estructurales y medidas coyunturales".

Las coyunturales serían las de escudo social, para proteger "a los más expuestos" y "los más vulnerables", como la prohibición de los cortes de suministro o el incremento del bono social eléctrico, así como enfocadas a sectores que están sufriendo el impacto, como puede ser el transporte, el agrario o el pesquero, especialmente dañados por la subida de los carburantes.

En el sector eléctrico, advirtió de que se quieren aplicar medidas para reducir la factura de los consumidores y antifraude, con el fin de que "tengan su impacto real al final en todos los consumidores".

En lo referente a las medidas estructurales, puso en valor la "ventaja competitiva" que representa para España la apuesta por una energía autóctona, como son las energías renovables. "Es momento de la electrificación de ese parque renovable y de esa generación en nuestro país", añadió.

El Gobierno ha pedido propuestas a los grupos parlamentarios y es consciente de que las propuestas van desde las de Podemos, que piden nacionalizar empresas energéticas, a las del PP, que se centran en bajadas de impuestos. Necesita forjar una mayoría para poder convalidar los decretos que hoy por hoy es complicada.

Y puede tropezar de nuevo si vuelve a aprobar decretos ómnibus como los que ya han sido rechazados reiteradamente por los grupos parlamentarios.