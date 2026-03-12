El PNV vuelve a impulsar una reforma constitucional que elimina el 155 y permite el 'derecho a decidir'

El diputado del PNV, Mikel Legarda, y la portavoz del grupo parlamentario, Maribel Vaquero, en el Congreso. Europa Press

El PNV vuelve a intentarlo. Los nacionalistas vascos han registrado en el Congreso una batería de enmiendas para introducir cambios profundos en la Constitución, aprovechando la reforma que actualmente se tramita para modificar el artículo 69.3 y permitir que Formentera tenga representación propia en el Senado.

La iniciativa recuerda a lo ocurrido en 2022, cuando el Parlamento tramitó la reforma del artículo 49 para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”.

Entonces, como ahora, el partido de Andoni Ortuzar aprovechó una modificación puntual del texto constitucional para presentar unos cambios de gran calado que nada tenían que ver con el objeto de la iniciativa.

En esta ocasión, el PNV ha registrado prácticamente las mismas once enmiendas que ya presentó durante aquella reforma.

Entre ellas figuran propuestas para reconocer el llamado "derecho a decidir", que implicaría un referéndum, eliminar el artículo 155 que permite al Estado intervenir gobiernos autonómicos o limitar la inviolabilidad del Rey.

La estrategia vuelve a ser la misma: utilizar una reforma técnica —en este caso destinada únicamente a que Formentera elija su propio senador, separado del que comparte con Ibiza— como vehículo para abrir el debate sobre cambios estructurales en la arquitectura constitucional.

Dos de las enmiendas plantean incorporar una nueva disposición adicional en la Constitución para reconocer “el derecho a decidir” de la ciudadanía vasca, aunque condicionando su ejercicio a un acuerdo previo con el Estado.

Según el texto registrado por los nacionalistas, y firmado por la portavoz Maribel Vaquero, “la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado”.

Once cambios

Otro de los cambios que propone el PNV afecta al artículo 56.3 de la Constitución. Los nacionalistas plantean limitar la inviolabilidad del Rey exclusivamente a los actos vinculados a sus funciones institucionales, dejando fuera sus actividades privadas.

Se trata de una reforma de mayor calado jurídico, ya que exigiría activar el procedimiento agravado de modificación constitucional: disolución de las Cortes, aprobación por las nuevas cámaras y celebración de referéndum.

Entre las propuestas más llamativas figura también la eliminación del artículo 155 de la Constitución, el mecanismo que permite al Gobierno central intervenir una comunidad autónoma si incumple gravemente sus obligaciones, como sucedió tras el referéndum ilegal de Cataluña.

El PNV sostiene que para los fines previstos en ese artículo ya existen “mecanismos ordinarios de respuesta contemplados en la Constitución”, por lo que considera innecesaria su existencia.

Asimismo, plantea modificar el artículo 8 para retirar a las Fuerzas Armadas la función de garantizar “la integridad territorial” y “el ordenamiento constitucional”, al entender que en una democracia esa tarea corresponde a los tribunales de justicia.

Las enmiendas también buscan reforzar el llamado blindaje foral. Para ello, el PNV plantea crear una “Sala Foral” dentro del Tribunal Constitucional encargada de resolver los conflictos derivados de leyes del Parlamento Vasco o de las normas forales aprobadas por las Juntas Generales de los territorios históricos.

También sugieren crear una Junta Arbitral entre el Estado y la comunidad autónoma vasca para resolver los conflictos de competencias.

UPN responde

El debate sobre las enmiendas a la reforma constitucional también ha reavivado otro frente político, viendo la jugada de Sabin Etxea.

UPN ha registrado otra enmienda para eliminar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, el mecanismo que contempla la posible incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca.

Una propuesta que no ha gustado al Gobierno de Navarra que lo ha tildado de "ocurrencia" y ha acusado a los foralistas de poner en riesgo la bilateralidad entre Navarra y el Estado.