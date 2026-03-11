No habrá reunión Bolaños-PP por la crisis de Irán: 'No estamos para llenarle el Instagram, ya tienen nuestra propuesta'

El PP ha registrado sus propuestas en el Congreso y el Senado y pide que se voten la próxima semana para responder rápido a la crisis.

El Gobierno, sin Pedro Sánchez, ha abierto una ronda de contactos liderada por Bolaños, incluyendo a Vox entre los interlocutores.

Las medidas del PP incluyen rebaja del IRPF, bajada del IVA de electricidad, gas y carburantes al 10% y ayudas a sectores afectados por el alza energética.

El PP rechaza reunirse con Bolaños por la crisis de Irán y defiende que ya ha enviado sus propuestas al Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llamó este martes a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, para sondear una posible reunión por la crisis abierta por la guerra de Irán.

En la dirección popular dan por descartado ese encuentro: "No estamos para llenarle el Instagram a nadie, ya tienen nuestras propuestas".

Los populares recuerdan que el compromiso con Bolaños fue enviar por escrito sus propuestas, algo que estaba ya previsto para la mañana de este miércoles. Y que el partido de Alberto Núñez Feijóo ya ha hecho, según las fuentes de su dirección.

"Por respeto, no revelaremos el sentido de la conversación, pero tienen nuestras ideas a su disposición", zanjan en Génova, donde recalcan que "ni el Gobierno pide una reunión al PP ni el PP está para fotitos dadas las circunstancias".

En realidad, ya antes de la llamada del ministro, el PP ponía en duda su asistencia a cualquier cita en Moncloa.

"Vamos a ver qué nos dicen; que nos digan cuándo, quién y para qué", advertían a primera hora de la tarde del martes. El Ejecutivo ha acabado convocando una ronda de contactos sin el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha delegado la interlocución en su hombre fuerte, el titular de Presidencia.

Feijóo llega a esta fase de la crisis con una batería de propuestas armadas desde el lunes: el PP puso sobre la mesa un paquete de medidas económicas y ofreció a Sánchez aprobarlo "ya en el Consejo de Ministros del martes".

El Gobierno no lo hizo y, 48 horas después, los populares han optado por registrar en el Congreso y el Senado esas iniciativas, a la vez que las remitían al resto de grupos para discutirlas y "enriquecerlas" con medidas para la industria.

Ese plan se apoya en tres grandes pilares económicos frente al impacto de la guerra de Irán: rebaja del IRPF, alivio de la factura de la luz y ayudas específicas a sectores muy expuestos al alza del precio de la energía.

Génova lo vende como un paquete para "rescatar a la clase media" que arrastra pérdida de poder adquisitivo desde la anterior crisis de precios.

En la parte fiscal, el PP plantea deflactar el IRPF hasta un 10% en los tramos más bajos, elevar un 10% el mínimo personal por contribuyente y duplicar el mínimo por hijo.

La idea es que la subida de la inflación no dispare la carga tributaria por la mera actualización de salarios y que las familias con hijos vean un alivio rápido en su próxima declaración.

A esa deflactación se suma una rebaja selectiva de impuestos indirectos vinculados a la energía.

Los populares proponen bajar al 10% el IVA de la electricidad, el gas y los carburantes mientras dure la crisis, y suprimir el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica para abaratar el recibo de la luz tanto a hogares como a empresas.

El tercer bloque se centra en la industria electrointensiva y en el campo y la pesca, los sectores más dependientes del gasóleo.

El PP incluye una bonificación permanente del 80% en los peajes de las grandes consumidoras de energía, una mejora de su estatuto y una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, que considera "clave" para evitar que la subida de costes cierre explotaciones y deje amarradas a las flotas.

Con rapidez

La secuencia política es clave para entender la negativa a la foto con Bolaños. Feijóo presentó su plan el lunes y ofreció al Gobierno convertirlo en decreto en 24 horas, asumiendo el coste político de respaldar al Ejecutivo en plena escalada bélica en Oriente Medio.

El Consejo de Ministros del martes pasó sin recoger ninguna de esas medidas y Moncloa se limitó a anunciar después una ronda de contactos.

Mientras tanto, el PP ha movido ficha en las Cortes. Este miércoles ha registrado una proposición no de ley en el Senado y una moción en el Congreso con todo el paquete fiscal y energético, además de remitir el texto a los grupos y al propio Gobierno.

El objetivo es que las Cámaras voten su plan la semana que viene, con rapidez, incluso antes de que Sánchez comparezca en el Congreso para detallar las decisiones del Ejecutivo.

En Génova subrayan que el presidente del Gobierno "se ha borrado" de esta convocatoria, a diferencia de lo que ocurrió en otras crisis internacionales.

"Sánchez prioriza la escenografía; nosotros, las medidas", insisten, ligando la ausencia del jefe del Ejecutivo a su estrategia de evitar una foto a tres bandas con PP y Vox en plena guerra.

La propia configuración de la ronda de contactos rompe otro elemento simbólico de la legislatura. Moncloa ha aparcado el cordón sanitario que decía mantener frente a Vox y ha incluido al partido de Santiago Abascal en el mismo paquete de llamadas que al PP.

En la oposición interpretan ese gesto como una prueba de que el Gobierno busca compartir costes políticos si la crisis económica se agrava.

La conclusión que trasladan los populares es que el tablero está ya trazado: no habrá "reunión para la galería", pero el Gobierno tiene el texto de sus medidas sobre la mesa. Y si Sánchez quiere, puede asumirlas y aprobarlas cuanto antes para tratar de contener el impacto de la guerra de Irán en la economía española.