Dos detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra: "El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza"

La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España).

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Toledo y Xirivella (Valencia) como presuntos autores de las amenazas y el ciberacoso que denunció sufrir en su cuenta de Instagram la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Fuentes policiales han indicado que ambos arrestados son españoles. El detenido en Toledo tiene 49 años y cuenta con antecedentes policiales; el de Xirivella tiene 30 años y no tenía detenciones previas.



Ambos arrestos, practicados en el mes de febrero, se enmarcan en la investigación que seguían agentes especializados en ciberamenazas destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid.

La investigación permitió identificar a los presuntos autores y proceder a su detención en ambas provincias, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo y de Valencia, y con la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.

Uno de los investigados, el de Valencia, habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante a la parlamentaria.

El investigado de Toledo, por ejemplo, le escribió, según El Periódico: "El día que te vea por Madrid, te meto un tiro en la cabeza, feminazi, comunista de mierda… ¿No te gusta promover la violencia? Pues la vas a tener, malparida hijaputa".

Por su parte, el hombre de Xirivella, le escribió: "Muerte a todas las rojas y perro flautas" y también "ven, verás, a patadas te matamos, cerda. Muerte a ti y a todos los inmigrantes".

Según las brigadas de Información policial ambos sujetos son "consumidores genéricos de toda la información polarizadora"; es decir, personas que pasan horas viendo, y a veces difundiendo, mensajes de odio en redes sociales.

Amenazas reincidentes

No es la primera vez que Ione Belarra sufre este tipo de acoso, en octubre de 2025, un menor ha sido detenido en Alicante por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos con amenazas de muerte como "voy a por ti con un destornillador" o "estoy en tu ventana, voy a tu puerta".

Asimismo, en 2024 la Policía ya detuvo a un hombre de 54 años, de Abrera (Barcelona), por enviar mensajes de odio y amenazas de muerte a través de la misma red social que los ahora arrestados.

"Que sepas que un día te voy a matar, asquerosa... Ojalá te tuviera delante para reventarte la cara... Hija de puta, te voy a matar", le escribió por Instagram.

Los mensajes también contenían contenidos racistas: "Vete a Venezuela... España no es latina ni negra, es blanca y católica, hija de puta".

El hombre también insultó en sus mensajes a la otra líder de Podemos, la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero, así como a otros dirigentes de su partido y del PSOE: "Entre tú, la (sic) Irene Montero y todas las mujeres de mierda de tu puta formación y del PSOE se demuestra lo retrasados mentales que sois".

Justo el pasado domingo 8 de marzo, Montero denunció ante la Policía Nacional que había recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi —'Grupo 764'—, calificada de terrorista por el FBI, y aprovechó para pedir protección al Ministerio del Interior.

Las autoridades policiales han valorado esta amenaza como creíble debido a la peligrosidad que ha demostrado esta red que se encuentra bajo la lupa de las principales agencias de inteligencia del mundo, según avanza Diario Red —el digital afín a Podemos—.

Esta información salió a la luz tan solo tres días después de que Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, denunciara en su perfil de X que desde hace "más o menos un año" han aparecido "hombres que llaman a la puerta" de su casa "por la noche".

Os quiero contar algo que me viene pasando desde hace un año.



Las mujeres estamos hartas del miedo y el acoso, pero no nos van callar: vamos a plantarles cara. pic.twitter.com/4y1Q9NThYn — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) March 5, 2026

En un vídeo, que ha colgado en la citada red social, Maestre denuncia que estas personas han llegado a "subir a la puerta de su casa y decir 'Rita, abre la puerta'".

"Cuando pregunté quién era, me dijo que había estado hablando conmigo a través de Telegram", cuenta Rita Maestre en su vídeo.