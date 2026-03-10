El Gobierno critica a Von der Leyen por apoyar el ataque de Trump a Irán: "Hay que optar entre la paz y la guerra"

La presidenta Ursula von der Leyen, durante la cumbre sobre energía nuclear celebrada este martes en París Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno español critica a Ursula von der Leyen por respaldar el ataque de EE.UU. a Irán y rechaza su postura de dar por acabado el orden internacional. La ministra portavoz, Elma Saiz, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, insisten en que hay que optar entre la paz y la guerra, defendiendo el eslogan "No a la guerra". España se alinea con la posición del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y rechaza que la UE respalde la guerra. El Gobierno español descarta participar en cualquier acción que implique apoyo a la guerra, como la misión propuesta por Macron para proteger el estrecho de Ormuz.

El Gobierno se ha desmarcado este martes con claridad de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que respaldó el ataque de Estados Unidos contra Irán y dio por acabado el orden internacional.

A través de la ministra portavoz,Elma Saiz, y el de Exteriores, José Manuel Albares, el Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a Von der Leyen invocando reiteradamente el eslogan del No a la guerra. Según han dicho "uno tiene que optar entre la paz y la guerra".

Las palabras de la presidenta de la Comisión han provocado el malestar del presidente del Gobierno y también han sido respondidas por el presidente del Consejo Europeo, António Costa por entender que esa no es la posición de los estados miembros y porque consideran que la UE no debe respaldar la guerra.

Albares ha dicho expresamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que España está con la opinión de Costa frente a la de Von der Leyen. "La alternativa al orden internacional es el caos", ha respondido rotundamente a la presidenta de la Comisión.

El ministro ha respondido también a la idea lanzada por el presidente francés Emmanuel Macron para enviar una misión europea para proteger el estrecho de Ormuz para permitir el paso de petroleros y buques gasísticos. "España no participará en ninguna acción que suponga apoyo a la guerra", aseguró Albares.

En todo caso, explicó que el Gobierno no tiene ninguna información oficial sobre tal propuesta.

La tesis de Moncloa en este caso es que hasta que no haya ninguna propuesta formal y recuerdan que Macron aseguró que, en todo caso, esa misión se produciría cuando termine la "situación crítica" de la guerra.