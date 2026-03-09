Podemos se une al PP y exige a Sánchez que el Congreso vote la participación del Ejército en Chipre y Oriente Medio

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, este lunes en Madrid Efe

Las claves nuevo Generado con IA Podemos se ha unido al PP para exigir que el Congreso vote la participación del Ejército español en misiones en Chipre y Oriente Medio. El partido rechaza que España envíe la fragata Cristóbal Colón a Chipre o participe en intervenciones militares en la zona. Podemos considera que el Parlamento debe pronunciarse y que el Ejército no debe participar en el conflicto, ni para atacar ni para defender bases de la OTAN.

Podemos no sólo rechaza que España envíe la fragata Cristóbal Colón a Chipre y participe en cualquier tipo de intervención, defensiva u ofensiva, en el actual conflicto bélico en Oriente Medio, también ha pedido, como el PP, que el Congreso de los Diputados vote sobre ello.

"Creo que sería bueno que una decisión de esta naturaleza pasase por el Congreso y haya una votación en el Parlamento para que los grupos políticos se retraten y expresen su posición política al respecto", ha afirmado este lunes el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

De esta forma, los morados siguen los pasos del Partido Popular, que hace días aseguró que "Pedro Sánchez no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin autorización del Congreso".

De hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió el viernes al presidente del Gobierno que pidiera autorización al Congreso para enviar soldados y armamento a zona de guerra y añadió que no lo hace "por miedo a sus socios".

Ahora, uno de ellos, Podemos, exige que el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, miembro de la UE pero no de la OTAN, se lleve a votación en la Cámara Alta.

Para los de Ione Belarra, el Ejército no debe participar en este conflicto "ni para atacar a nadie ni para defender bases de la OTAN en el Mediterráneo", como ha ocurrido en Chipre.

