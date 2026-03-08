El 'número 2' de NNGG deja el PP y pide el voto para Vox: "Aquí podré defender a España sin complejos y sin pedir perdón"

El hasta ahora secretario general de NNGG del PP, Carlo G. Angrisano, en el Parlamento Europeo.

El hasta ahora secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG), Carlo G. Angrisano Girauta, ha anunciado este domingo que se ha dado de baja en el PP para incorporarse a Vox.

"Pido el voto para Vox porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles", afirma en un vídeo que ha difundido en las redes sociales.

"Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón", añade, "seguiré en la misma batalla, ahora sí, ahí donde España se defiende sin complejos".

Nacido en Barcelona en 1996, Carlo Giacomo Angrisano Girauta es licenciado en Derecho por el ESADE Law School, tal como indica su perfil que aún permanece activo en la web del PP. Tiene además un Master en leyes por la Universidad de Nebrija.

En agosto de 2017 fue elegido vicepresidente de la European Democrat Studiant, la asociación de estudiantes del Partido Popular Europeo (PPE). Y ocupaba el puesto de secretario general de NNGG, la organización juvenil del PP, desde abril de 2021.

Hoy he dimitido como Secretario General de NNGG y he pedido la baja como afiliado.



El PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros.



Por coherencia, pido el voto para VOX.



Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo.

En el vídeo que ha difundido este domingo, explica que se afilió a NNGG en 2012 "por amor a España, a su identidad, su historia, su libertad y a la dignidad de nuestro pueblo", en un momento en el que todos esos principios estaban siendo cuestionados por los separatistas.

Y a continuación explica por qué ha decidido abandonar el PP.

"Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el PP debía defender lo mejor de nuestro país", señala.

Pero a continuación reprocha que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de perder elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo. Cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, acaba perdiendo ambas cosas".