Todo el sector agrícola murciano ha sacado músculo en el Casón de la Vega de Santomera, para celebrar el 50 aniversario de Coag en la Región de Murcia.

José Miguel Marín, presidente de la organización agraria en suelo murciano, ha alertado de que el conflicto en Irán traerá "subidas especulativas" en costes de producción del sector, como gasóleo, energía y gas.

"Hemos pedido al Ministerio de Agricultura activar la ley de la Cadena Alimentaria, a la Unión Europea, una red de alerta y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que actúe ya", tal y como ha enumerado Marín, sobre las medidas de coche solicitadas, con la "lección aprendida" en la guerra de Ucrania.