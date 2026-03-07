Sánchez irá al Congreso tras para hablar de la guerra de Irán, pero sin someter su posición a votación
El PP exige a Sánchez que cumpla la ley y pida permiso al Congreso para enviar la fragata "a una zona de conflicto"
Moncloa pide a los ministerios que preparen planes de contingencia ante el impacto de la guerra en Irán
José Miguel Marín, presidente de Coag Murcia, alerta de costes de producción por "subidas especulativas" por Irán
Todo el sector agrícola murciano ha sacado músculo en el Casón de la Vega de Santomera, para celebrar el 50 aniversario de Coag en la Región de Murcia.
José Miguel Marín, presidente de la organización agraria en suelo murciano, ha alertado de que el conflicto en Irán traerá "subidas especulativas" en costes de producción del sector, como gasóleo, energía y gas.
"Hemos pedido al Ministerio de Agricultura activar la ley de la Cadena Alimentaria, a la Unión Europea, una red de alerta y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que actúe ya", tal y como ha enumerado Marín, sobre las medidas de coche solicitadas, con la "lección aprendida" en la guerra de Ucrania.
Concejales del PSOE piden apartar a Lola Ranera para tener opciones en 2027: "El desgaste es evidente, hay que reaccionar"
El batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón ha removido las entrañas del partido. El "nefasto" resultado de Pilar Alegría en plazas clave como Zaragoza capital, donde han perdido miles de votos frente a una Natalia Chueca que ha ganado más de 4.000, ha hecho que cada vez sean más las voces que urjan un volantazo que permita salvar los muebles en las municipales de 2027.
Varios concejales apuntan directamente "al liderazgo" de su portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y piden apartarla para seguir teniendo opciones y no perder la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la única gran institución en la que gobiernan tras la catástrofe de 2023.
La que podría ser la primera gran crisis interna de la exministra y exportavoz de Pedro Sánchez lleva meses gestándose y amenaza con explotar en cualquier momento.
Tellado critica a los partidos que someten a "purgas" a sus compañeros
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este viernes en un acto celebrado en San Javier (Murcia) a los partidos que someten "a purgas a los que hasta hace unos días eran compañeros de su misma formación política", en referencia a los casos de dirigentes de Vox apartados de sus puestos.
Sin nombrar a ese partido, Tellado ha expuesto lo que considera que diferencia a su formación de otras fuerzas "que se dicen partidos, pero en realidad son un líder, una cuenta de Twitter y un caballo", ha resumido.
También ha sido crítico con el PSOE que, con el liderazgo de Pedro Sánchez, "vive en una deriva que no sabemos muy bien a dónde nos puede llevar", ha comentado.
Tellado ha aludido a las elecciones que se celebrarán el 15 de marzo en Castilla y León y ha subrayado que, frente a otros partidos, el PP es "probablemente el único gran partido que queda en España. Somos un partido de Estado, el único partido que defiende hoy por hoy la Constitución y un partido al servicio de nuestra democracia. Lamentablemente no lo pueden decir todos los partidos".
Este sábado entra en vigor en Galicia la ley que prohíbe la venta de bebidas energéticas y vapeadores a menores
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado este viernes que Galicia marcará "un antes y un después" en la protección de la salud de los menores con la entrada en vigor, este sábado, de la ley que prohíbe la venta de bebidas energéticas y vapeadores a menores; una de las leyes contra las adicciones "más ambiciosas de Europa".
El conselleiro ha señalado que, con la entrada en vigor de la nueva norma gallega, se equipararán las bebidas energéticas al alcohol y los cigarros electrónicos al tabaco.
Así lo ha apuntado el titular de la cartera sanitaria de la Xunta durante la visita a la Unidad de Atención a la Drogodependencia de Santiago de Compostela, en la que ha estado acompañado por la secretaria xeral de Sanidade, Natalia Lobato, y por la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses.
"Al prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores, Galicia se sitúa a la vanguardia de Europa y se convierte en la primera comunidad que regula esta materia en España", ha destacado Gómez Caamaño, subrayando además que el objetivo principal de la ley es "educar y concienciar a la juventud abordando las adicciones desde una perspectiva integral".