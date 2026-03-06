Un padre rechaza una "charla afectivo-sexual" para su hija de 10 años y el colegio le amenaza: será "falta injustificada"

El programa Skolae ha generado polémica desde su implantación, siendo criticado por algunos partidos y asociaciones que lo consideran adoctrinador.

La charla, enmarcada en el programa Skolae, busca trabajar la igualdad, la educación afectivo-sexual y la prevención de violencias en alumnado de Infantil y Primaria.

El centro advirtió que la ausencia de la menor sería registrada como una falta injustificada, ya que la actividad forma parte del proyecto educativo y la normativa vigente.

Un padre se ha negado a que su hija de 10 años asista a una "charla afectivo-sexual" impartida en su colegio y el centro le ha advertido de que, si la menor no acudía ese día, la ausencia se registraría como una "falta injustificada".

Los hechos han ocurrido en el colegio público de Obanos (Navarra), un municipio situado a unos 20 kilómetros de Pamplona.

Las sesiones se celebraron este lunes 2 de marzo y estaban dirigidas al alumnado de Infantil y Primaria, es decir, a niños de entre 3 y 12 años.

En un correo de la dirección del centro enviado a las familias, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se informaba de que la "intervención" forma del "proyecto educativo del centro y se encuentra alineada con la normativa educativa".

Se refiere a Skolae, el plan impulsado por el Gobierno de Navarra para trabajar en los colegios públicos y concertados contenidos relacionados con la igualdad y la educación afectivo-sexual.

El programa se puso en marcha en 2017, durante el Ejecutivo de la nacionalista Uxue Barkos, y se mantiene en la actualidad bajo el Gobierno de la socialista María Chivite.

Fue polémico desde su puesta en marcha. La oposición —UPN, PP y Vox— y algunas asociaciones de familias denuncian que se trata de un plan para "adoctrinar" a los niños.

La iniciativa del colegio de Obanos, según el correo al que ha accedido este periódico, busca trabajar "de manera transversal la educación afectivo-sexual, la igualdad, la prevención de violencias y el bienestar emocional del alumnado".

Tras recibir esta comunicación, el padre respondió con otro correo expresando su desacuerdo con este tipo de talleres.

Como titular de la "patria potestad" de su hija, dijo que no daba "autorización" para que la menor participara en la charla porque iba en contra de sus "convicciones".

"Gracias por tu sincera respuesta. El objetivo del correo no es el de solicitud de autorización a dicha actividad", le contestó la directora.

Según el colegio, las charlas forman parte de la "programación general del centro" y abordan "temas que están dentro del currículum".

"Si los días que se dan las charlas la niña no acude al colegio se anotará como falta injustificada", le advierte la responsable del colegio.

"Hacer hueco al placer"

Las charlas están impartidas por la sexóloga Ane Sanz de Galdeano Legarda, cuyo trabajo se centra, según informa en otro correo la directora del centro, en "acompañar a las personas a vivir la sexualidad desde la libertad, la calma y la información veraz".

"Siempre desde una perspectiva pedagógica, preventiva y respetuosa, basada en la evidencia científica y adaptada a cada etapa del desarrollo", continúa el correo.

Sanz de Galdeano es experta en Pedagogía Terapéutica, Educación Sexual y tiene un Máster en Sexología.

"La educación sexual puede ser un lugar suave [...], un espacio donde por fin respirar, soltar tabúes, reconciliarse con el cuerpo, entender con amor... y sentirse libre para ser", dice esta maestra en su página web.

"La educación sexual no es un tema incómodo que hay que "tratar", es un arte, un acto de cuidado [...], es hacer hueco a la curiosidad, al deseo, a la identidad, al consentimiento, al placer, al amor y a la libertad", sostiene en su porfolio.