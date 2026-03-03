El Gobierno alerta de un conflicto largo e intenso: "En Irán no hay una Delcy y el régimen es sólido"

España mantiene una posición crítica respecto a la respuesta militar de EEUU y apuesta por un papel diplomático y moderador de la UE.

Se teme un posible éxodo masivo de ciudadanos iraníes, lo que podría provocar una crisis humanitaria similar a la de Siria.

Fuentes oficiales descartan un colapso del régimen iraní, que consideran sólido, jerárquico y sin una oposición organizada debido a su represión interna.

El Gobierno prevé que el conflicto militar entre Irán y sus adversarios será largo e intenso, extendiéndose por toda la región.

El Gobierno considera que los ataques a Irán y la respuesta militar de este país se van a prolongar durante semanas.

La información de la que dispone el Gobierno de Pedro Sánchez, en parte procedente del Gobierno de Estados Unidos, indica que esas operaciones militares, extendidas ya a toda la región, serán muy intensas.

Según estos datos, el régimen iraní no va a caer por los ataques, pese a la desaparición del ayatolá Alí Jameneí. Explican que existe una estructura jerárquica sólida y muy organizada.

"Esto no es Venezuela y no hay una Delcy Rodríguez y, además, el equivalente a Maduro no está vivo", aseguran fuentes del Gobierno español.

Esa estructura que, además, tiene un sentido religioso que le da cohesión, es la que les ha permitido mantener durante décadas un régimen con una represión implacable. De hecho, según añaden, no hay una oposición organizada, precisamente, por la brutalidad del régimen.

Añaden que, por eso, el régimen iraní va a seguir respondiendo con ataques en la zona a intereses de los países que apoyan la acción militar, es decir, a Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña.

No es descartable, según apuntan, que pueda producirse un éxodo masivo de ciudadanos iraníes, similar al que se produjo en su momento en Siria, provocando una catástrofe humanitaria. Irán tiene unos 90 millones de habitantes.

En el análisis que hace el Gobierno español se considera que, a medio y largo plazo, el presidente de Estados Unidos tendrá que plantearse qué hacer una vez que haya mantenido durante ese tiempo los bombardeos y no haya sometido al régimen de la República Islámica.

Es decir, tendrá que decidir si acepta una negociación sobre la base de mantener a las autoridades iraníes o poner en marcha una operación terrestre costosa desde todos los puntos de vista.

Frente a EEUU y la UE

El Gobierno de Sánchez mantiene una posición crítica con Estados Unidos y disidente con la posición de la mayoría de la Unión Europea, comprensiva con la decisión de Trump.

Pese a eso, el Gobierno entiende que no supondrá ningún problema para España, ni desde Estados Unidos, ni desde la UE, sobre la base de la capacidad y libertad de cada país para actuar.

Sánchez, según esas fuentes, hubiera querido que la UE tuviera un papel moderador y basado en la diplomacia, distanciándose de una acción militar unilateral y sin respaldo de la ONU.

Explican que, cuando la Guerra de Irak, el entonces presidente George Bush buscó el apoyo de la ONU. Incluso, con pruebas que luego se demostraron falsas de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

El Gobierno español considera que no hay pruebas de que Irán tenga capacidad para usar armas nucleares. Cita los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica y la opinión de las autoridades de Omán, que actuaba como mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Por otra parte, el Ejecutivo estudia ya medidas económicas para hacer frente a las previsibles consecuencias de la guerra recién iniciada. Especialmente, en lo referido al precio de la energía y el petróleo, y las dificultades para el comercio internacional.