El asesor fiscal del bar Franky en Pamplona admite que emitió facturas falsas a Acciona en favor de Koldo García

El asesor fiscal, Miguel Moreno Purroy, del bar Franky, situado en Pamplona, ha admitido que emitió facturas falsas a Acciona por encargo de Koldo García. Ha reconocido que esos documentos "no respondían a una prestación real" porque se lo pidió el exasesor ministerial.

Moreno Purroy ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra.

Ha señalado que actuó, entre los años 2016 y 2018, para ayudar a Koldo García y que se "equivocó", pero también ha negado formar parte de "una trama corrupta".

"La tarjeta de visita de Acciona me la entregó Koldo García. Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba en mal momento económico y él no tenía dificultad para que Acciona pagara alguna factura", ha declarado.

Ha añadido que se trata de facturas que en total "no ascienden a más de 8.000 euros".

El informe de la UCO recoge que el bar situado en Pamplona emitía facturas ficticias a nombre de Acciona para que Koldo García cobrara ese dinero. "En lo que a mí respecta, el informe está muy bien documentado", ha declarado.

El "circuito pactado"

El asesor fiscal ha señalado que consistía en emitir una factura falsa a Acciona, cobrar el dinero en la cuenta del bar y entregarlo en efectivo a Koldo García. En el acuerdo participaban también el gestor del local, Francisco Javier Lorente.

Ha aclarado que estos pagos comenzaron por el "mal momento" económico por el que pasaba Koldo García.

"Él nos plantea una factura y la hacemos. Luego nos plantea otra y así hasta cinco", ha contado.

Una de las facturas, por 2.700 euros, se cargó a la UTE Recajo, participada por Acciona. Ese importe lo ingresó el propio Moreno Purroy en una cuenta personal. Posteriormente, lo entregó en metálico a Patricia Uriz, entonces pareja de Koldo.

El contable del establecimiento ha asegurado que no estuvo presente en el resto de entregas de dinero.

Tampoco tuvo más relación con el exdirectivo de Acciona en Navarra, Fernando Merino, más allá del envío de las facturas por correo electrónico. Insistió en que no volvió a emitir más documentos falsos.

Durante la sesión, en el turno de Geroa Bai, su portavoz, Pablo Azcona, ha preguntado por la empresa Xamena, de la que es administrador único. En un primer momento, se negó a responder por no considerar que tuviera relación con el objeto de la comisión.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha insistido en esta cuestión y Moreno Purroy ha respondido que esta empresa, constituida en 2017, solo ha hecho una obra privada de viviendas en una parcela de Milagro, un municipio de la Comunidad Foral de Navarra.