La comparecencia del expresidente del Gobierno en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo tiene lugar en plena campaña de las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

Zapatero participará en un mitin en su tierra, León, este viernes 6 de marzo junto al candidato del PSOE a la Junta, Carlos Martínez.

Hay que remontarse al 28 de noviembre, hace tres meses, para encontrar a Zapatero dando un mitin. Fue durante la precampaña de las elecciones extremeñas en un acto celebrado en la localidad pacense de Llerena.

Desde entonces, se ha mantenido un relativo silencio sobre su actividad pública. En las elecciones de Aragón, Pilar Alegría no contó con él. Y eso pese a haber sido uno de los principales activos en las elecciones generales de 2023.

Su ausencia coincidió con informaciones que señalaban que su amigo, Julito Martínez, habría cobrado 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades, casi la misma cantidad que supuestamente pagó a Zapatero por trabajos como consultor.