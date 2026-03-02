Zapatero y Moncloa esperan desmontar en el Senado la ofensiva del PP: "Será un punto de inflexión de la legislatura"
El PP relaciona a Zapatero con los vuelos de Plus Ultra desde Guinea cargados con fajos de billetes que desveló El Español
El opositor venezolano Márquez elogia a Zapatero antes de que declare en el Senado: "Espero que el tiempo le reivindique"
-
La comparecencia de Zapatero en el Senado tiene lugar en plena campaña electoral en Castilla y León
La comparecencia del expresidente del Gobierno en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo tiene lugar en plena campaña de las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo.
Zapatero participará en un mitin en su tierra, León, este viernes 6 de marzo junto al candidato del PSOE a la Junta, Carlos Martínez.
Hay que remontarse al 28 de noviembre, hace tres meses, para encontrar a Zapatero dando un mitin. Fue durante la precampaña de las elecciones extremeñas en un acto celebrado en la localidad pacense de Llerena.
Desde entonces, se ha mantenido un relativo silencio sobre su actividad pública. En las elecciones de Aragón, Pilar Alegría no contó con él. Y eso pese a haber sido uno de los principales activos en las elecciones generales de 2023.
Su ausencia coincidió con informaciones que señalaban que su amigo, Julito Martínez, habría cobrado 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades, casi la misma cantidad que supuestamente pagó a Zapatero por trabajos como consultor.
-
Zapatero niega cualquier mediación en el rescate de Plus Ultra: "No, ninguna"
En declaraciones a la prensa el pasado 3 de febrero, el expresidente del Gobierno negó haber realizado alguna mediación en el rescate de Plus Ultra.
"No, ninguna, cero en absoluto", zanjó.
Y añadió que él tiene una entidad privada de prestación de servicios, algo a lo que tiene derecho, "solo faltaría, ¿no?", dijo, pero que no estuvo vinculada con ese rescate.
-
Zapatero declara hoy en la comisión del 'caso Koldo' del Senado sobre el rescate de Plus Ultra
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acudirá este lunes, a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, citado por el PP, para dar explicaciones sobre el rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra.
Zapatero está citado a las 9:30 horas, para su primera declaración en esta comisión del Senado en la que ya se han celebrado más de un centenar de sesiones esta legislatura, entre otras las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las de varios de sus ministros, algunos en varias ocasiones.
El PP, que tiene mayoría para decidir quién es convocado, le ha citado para que dé su versión sobre el rescate de Plus Ultra, un asunto sobre el que no está el expresidente investigado judicialmente.
Existe una instrucción, llevada a cabo por el juzgado número 15 de Madrid -aunque precisamente el viernes pasado su titular decidió inhibirse para que prosiga las investigaciones la Audiencia Nacional- en la que se indaga sobre si parte del rescate pudo haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.
Por ese motivo, sí son investigados en esa instrucción judicial el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sosa, y el empresario Julio Martínez Martínez, conocido como Julito; el primero de ellos ya compareció en la comisión Koldo la semana pasada y el otro lo hará siete días después de Zapatero.