Zapatero admite que sabía que 'Julito' Martínez trabajaba para Plus Ultra cuando le pagaba a él como consultor

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha admitido que sabía que 'Julito' Martínez trabajaba para Plus Ultra cuando le pagaba a él como consultor de la sociedad Análisis Relevante.

Se trata de una afirmación que desvela que Zapatero no solo sabía que su íntimo amigo trabajaba para la aerolínea que fue rescatada con 53 millones de euros de dinero público, sino que también confirma que el dinero que recibió Martínez de Plus Ultra coincide con los 450.000 euros que ingresó Zapatero como consultor.

Preguntado por su papel, Zapatero ha asegurado que fue Martínez quien le propuso tal trabajo y que él aceptó a cambio de que sus hijas realizaran las labores de marketing con su agencia de comunicación, What the Fav.

"Acepté la propuesta de Julio Martínez de ser consultor de Análisis Relevante y cobraba 70.000 euros brutos de media por mi trabajo", ha afirmado Zapatero durante su comparecencia este lunes ante la comisión de investigación del 'caso Koldo'.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el amigo de Zapatero cobraba de grandes empresas por gestiones en Venezuela, mientras pagaba al expresidente como consultor a través de la sociedad Análisis Relevante y a la empresa de sus hijas unos 200.000 euros.

La UDEF investiga a su amigo 'Julito' en una causa declarada secreta por su presunta participación en operaciones financieras destinadas al blanqueo de capitales del régimen chavista, usando la estructura de Plus Ultra y el rescate público de 53 millones, que otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez.

El expresidente del Gobierno se ha preparado minuciosamente la comparecencia ante el Senado, consciente de su importancia. Tanto, que ha asegurado que estas declaraciones supondrán "un punto de inflexión de la legislatura".