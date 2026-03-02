Semana de alto voltaje político, en la que el Partido Popular y Vox ponen a prueba su capacidad negociadora en vísperas de la primera sesión de investidura de María Guardiola (PP) en Extremadura y la constitución de las Cortes en Aragón, en mitad de la campaña para las elecciones de Castilla y León.

El debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura se llevará a cabo mañana martes 3 de marzo a las 17:30 en el Hemiciclo de la Asamblea de Extremadura, con un discurso sin límite de tiempo en el que expondrá su programa y pedirá la confianza de la Cámara.

La sesión se reanudará el miércoles 4 a las 09:30 con la intervención de los grupos parlamentarios y, tras el debate, se celebrará una votación nominal y pública en la que necesitará mayoría absoluta, que actualmente no tiene garantizada. Si no la obtiene, se repetirá la votación el viernes 6, cuando solo requerirá mayoría simple para ser investida.