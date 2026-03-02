Feijóo promete un 15% más de plazas de médico y equiparar las horas extraordinarias a las ordinarias en una legislatura

La carta de Feijóo responde a la huelga nacional médica y a las demandas de los sindicatos, aunque no promete un estatuto específico para los médicos.

El plan contempla una reforma de la financiación autonómica, un aumento progresivo de plazas MIR y una revisión de las condiciones laborales de los médicos en formación.

La propuesta incluye reforzar plantillas para reducir guardias, mejorar la conciliación y rebajar la presión asistencial en consultas y hospitales.

Feijóo promete aumentar en un 15% las plazas de médicos del Sistema Nacional de Salud durante una legislatura y equiparar las horas extraordinarias a las ordinarias.

El líder del PP ha puesto cifras y plazos a su "compromiso" con el colectivo médico en plena huelga nacional.

En una carta pública, Alberto Núñez Feijóo ha prometido elevar en un 15% las plantillas de facultativos del Sistema Nacional de Salud en una legislatura y equiparar las horas extraordinarias a las ordinarias antes de que termine ese mandato.

Esas promesas llegan en esa misiva dirigida a los médicos y difundida en redes sociales, en respuesta a las movilizaciones contra el nuevo Estatuto Marco pactado por el Ministerio de Sanidad. Pero curiosamente, el presidente popular no hace referencia a ese asunto en concreto.

Feijóo vincula directamente el refuerzo de plazas comprometido con "la posibilidad real de reducir guardias, mejorar la conciliación y rebajar la presión asistencial en consultas y hospitales".

El documento parte del diagnóstico de la propia Administración central sobre Atención Primaria y de las reuniones mantenidas por Feijóo y su vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez, con los colectivos médicos en las últimas semanas.

Recuerda Feijóo que "el Ministerio de Sanidad reconoce un déficit de 4.500 médicos de familia que podría llegar a 5.000 en 2029" si no se actúa.

A partir de esa base, el PP defiende que "España necesita más profesionales sanitarios" y que "en el caso de los médicos, eso pasa por aumentar las plantillas actuales en el entorno de un 15%".

Sostiene Feijóo que sin ese incremento, "no habrá menos guardias, ni mejor conciliación, ni reducción real de la jornada", porque la prioridad seguirá siendo garantizar la asistencia.

La otra gran promesa es la equiparación de las horas extraordinarias a las ordinarias. Feijóo se compromete a abordar esa medida "en el primer año" de la próxima legislatura y a aplicarla "de manera completa" antes de que ésta finalice.

La propuesta conecta con una de las reivindicaciones centrales de la huelga, que denuncia guardias obligatorias de hasta 24 horas pagadas por debajo de la hora ordinaria y jornadas que pueden superar las 60 o 70 horas semanales.

Los sindicatos médicos exigen desde hace meses que las horas de guardia se cobren, "como mínimo, al mismo precio que la jornada ordinaria" y que se limiten en número y duración.

Financiación autonómica

Para sostener estos compromisos, Feijóo plantea una reforma del modelo de financiación autonómica.

Se ofrece a impulsar una "pieza separada" para Sanidad dentro del sistema, con el argumento de que "lo que no se financia no se cumple" y de que el dinero público debe destinarse primero a necesidades básicas como la asistencia sanitaria.

El presidente del PP insiste en que ese reparto no deberá decidirse "por criterios independentistas o territoriales" y que "ningún español es más importante que otro". Con ello, busca presentarse como garante de la igualdad en el acceso al sistema frente a las tensiones del modelo autonómico actual.

La carta detalla también un plan de choque "en los primeros 100 días de Gobierno". Feijóo promete un nuevo modelo de planificación de recursos humanos que adapte las plantillas "a las necesidades sociodemográficas y epidemiológicas de cada territorio".

Ese plan se apoyaría en un "aumento progresivo de las plazas MIR".

El PP defiende una oferta proporcional, con crecimiento sostenido anual y un sistema de evaluación que evite "el espectáculo" de incertidumbre y reclamaciones que han vivido los opositores este año, y anuncia una revisión de las condiciones laborales de los médicos en formación.

Además, Génova propone "flexibilizar los criterios de acreditación" de las unidades docentes. La prioridad será reforzar las especialidades más tensionadas, como Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

El documento añade un estudio de cargas laborales para revisar la jornada anual de los facultativos. El objetivo declarado es reducir la sobrecarga, mejorar el reconocimiento y aumentar la estabilidad laboral con mecanismos más ágiles y seguros desde el punto de vista jurídico.

"Ruido político"

Feijóo justifica el formato de carta abierta por el clima político actual. "Como habrás percibido, el debate político actual está lleno de ruido, lo que dificulta que cumpla su verdadera función: solucionar los problemas reales de la gente", escribe al inicio del texto.

A partir de ahí, sostiene que los problemas de la sanidad no nacen en las consultas ni en las comunidades autónomas.

Señala al Gobierno central por la "falta de planificación y coordinación" que habría generado "un cuello de botella en la gestión de los recursos humanos y materiales" en un contexto de recaudación fiscal récord.

El líder del PP acusa además al Ejecutivo de haber convertido el Ministerio de Sanidad en "un espacio de confrontación política".

Denuncia la ruptura de la cogobernanza con las Comunidades Autónomas y "el desprecio a la voz de los profesionales", y vincula las reformas "impuestas" sin memoria económica con los actuales conflictos y huelgas en la sanidad pública.

La carta reivindica también el diálogo iniciado "estos días" con el Foro de la Profesión Médica y el Comité de Huelga, con reuniones en Génova y en la sede de la Organización Médica Colegial.

Fuentes del PP aseguran que, tras esos encuentros, Feijóo se había comprometido a remitir una propuesta formal a los médicos una vez complete su ronda de contactos con los principales actores del Sistema Nacional de Salud.

En paralelo, los sindicatos mantienen una huelga nacional que se desarrolla una semana al mes entre febrero y junio.

La convocan CESM, el Sindicato Médico Andaluz, Amyts, Metges, el SME y O’Mega, en protesta por el nuevo Estatuto Marco firmado por la ministra Mónica García con los sindicatos de clase.

Los paros han provocado ya la cancelación de decenas de miles de consultas y cirugías en varias CCAA, con especial impacto en Andalucía, Castilla y León y Madrid.

Los médicos reclaman un estatuto propio, una regulación específica de las guardias, una jornada máxima de 35 horas y mantener la compatibilidad entre la sanidad pública y la privada.

En este contexto, el PP intenta colocarse como alternativa política a la gestión de la líder de Más Madrid.

Feijóo asume el discurso de apoyo al colectivo médico, promete cambios en financiación, plantillas y condiciones laborales y busca capitalizar el malestar en torno al Estatuto Marco, aunque no promete uno específico para los médicos.