Misterpeke, artista con enanismo, defiende su trabajo en fiestas privadas: "No me van a quitar lo que me da de comer"

Actualmente, la prohibición solo afecta a actos públicos y no a eventos privados, aunque hay temor a que la restricción se extienda en el futuro.

Existe división en el colectivo: mientras algunos consideran denigrantes estos espectáculos, otros, como Misterpeke, afirman sentirse felices en su profesión.

Misterpeke, artista con enanismo, defiende su trabajo en fiestas privadas alegando que es una actividad legal y que le permite ganarse la vida.

El Gobierno ha prohibido el espectáculo público del bombero torero por considerar que supone mofa pública de personas con discapacidad.

La ley ha bajado la persiana al show del bombero torero.

El Consejo de Ministros lo prohibió el martes por considerar que supone "mofa pública" y atenta "contra la dignidad" de las personas con discapacidad. Pero el Gobierno deja una rendija abierta. La de las fiestas privadas.

En España está prohibido organizar actos públicos que utilicen la discapacidad para provocar burla.

Sin embargo, no existe una ley específica y en vigor en España que prohíba el espectáculo de personas con acondroplasia en eventos privados, como despedidas de soltero o cumpleaños.

La polémica ya surgió con el 18º cumpleaños del futbolista Lamine Yamal, el pasado mes de julio

El Ministerio de Derechos Sociales pidió entonces a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Delitos de Odio que esclarecieran si en la celebración del cumpleaños se contrató a estas personas con el supuesto fin de "servir de bufones".

"No entendí por qué se le dio tanto bombo a aquello. Somos gente normal, que nos dedicamos a lo que queremos, de una forma absolutamente legal. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por nuestra condición física?", declara a EL ESPAÑOL Juan Serrano, conocido artísticamente como Misterpeke, con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales.

"No nos dejan trabajar"

"Estamos en un país donde no nos dejan trabajar. Te contratan para que hagas reír, hagas tu show, te paguen y te vayas a casa con tu familia", declara. Es más, dice que lo pasa peor en la calle, donde en ocasiones recibe "miradas, cuchicheos o, de vez en cuando, burlas".

Misterpeke, como prefiere que lo llamen, empezó en el mundo artístico trabajando como bombero torero. Le viene de familia. Apenas era un chiquillo y ya saltaba a las plazas de toda España.

Hoy compagina sólo algunas actuaciones como ingreso extra, porque su prioridad es el espectáculo de disfraces en fiestas privadas.

"Esta gente no ha acudido a ninguno de mis shows para saber si se están riendo de mí. La risa y la mofa están en la calle, no en una plaza de toros ni una sala", sostiene.

Ante una posible prohibición definitiva en el futuro, lanza un aviso. "A mí nadie me va a quitar mi empresa, ni lo que me da de comer. Que se atrevan a hacerlo, porque me defenderé con mis abogados", señala.

División en el colectivo

La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) ya denunció a Lamine Yamal por contratar "como entretenimiento" una actuación de personas con acondroplasia.

Araceli, tiene 38 años y también vive aquejada por la acondroplasia. Pertenece a la Fundación Alpe. Nunca ha querido dedicarse al espectáculo por una cuestión de "dignidad".

"Lo que peor llevo es que se rían de nosotros. Padeces muchas burlas. Estos trabajos son algo denigrantes", afirma a EL ESPAÑOL.

Misterpeke opina todo lo contrario. Es feliz en su trabajo. El momento en el que se disfraza, observa las sonrisas del público y le piden fotos. Es "un subidón de adrenalina" para él.

"Respeto a la gente que trabaja en la ONCE y otros trabajos de cara al público, pero yo no me voy a meter ahí. Con eso quieren que estemos escondidos y yo no me voy a esconder. Esa gente que se siente discriminada opina así porque tiene un complejo", asegura.

El espectáculo del bombero torero ya no se podrá ver en España. Sí en Francia. El siguiente paso, temen algunos, podría ser prohibir también los espectáculos en el ámbito privado. Para quienes viven de ello, no es un trabajo más. Es su vida.

"Lo que molesta no es que trabajemos. Si lo hacemos como actores, poetas o catedráticos, nadie dice nada. Pero si salgo a la pista, me muevo al ritmo de la música y se ríen con lo que hago, entonces es un problema", concluye Misterpeke.