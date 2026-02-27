-
El PP advierte de que "España pierde" con el acuerdo de Gibraltar y acusa al Gobierno de obviar a las Cortes
El PP ha cargado contra el Gobierno por haber cedido el "protagonismo" a la UE en lo relativo al acuerdo sobre Gibraltar y de querer "gobernar sin el Parlamento" por no someter este texto a la aprobación de las Cortes, denunciando que lo acordado "da ventajas" tanto al Peñón como a Reino Unido mientras "España pierde".
Fuentes 'populares' han sostenido tras la publicación este jueves por la Comisión Europea y el Gobierno británico del tratado pactado para regular la relación entre la UE y Gibraltar tras el Brexit que cualquier acuerdo sobre el Peñón "debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales y por sentido democrático".
"Lo que afecta a los españoles se decide en el Parlamento español", ha reivindicado el partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo que considera que el acuerdo, aún pendiente de la ratificación por parte del Consejo (gobiernos) y la Eurocámara por parte europea y el Parlamento británico "le da ventajas a Gibraltar y Reino Unido que no tenían antes del Brexit" mientras "España pierde".
Los 'populares' tampoco ven con buenos ojos que esté prevista la aplicación provisional del acuerdo "sin someterlo a las Cortes y marginando al primer partido de España", con el objetivo de evitar que el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (ESS) de la UE tenga que aplicarse a partir del 10 de abril. "Las prisas son malas", subrayan.
Salvador Illa aprueba este viernes los Presupuestos, pactados con Comuns pero sin acuerdo con ERC
El Govern aprobará este viernes el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026, las primeras cuentas públicas del Ejecutivo presidido por Salvador Illa, que las ha pactado con los Comuns, y que no han acordado con ERC, el otro socio de investidura.
Será en un Consell Executiu extraordinario a las 9.30 horas, y posteriormente la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, entregará el proyecto de ley en el Parlament a su presidente, Josep Rull, y se reunirá con los grupos parlamentarios para explicarles las líneas maestras de las nuevas cuentas.
Se iniciará de esta forma el trámite parlamentario, de desenlace incierto, a la espera de si ERC cambia el 'no' que su líder, Oriol Junqueras, trasladó a finales de la semana pasada: "No se dan las condiciones para seguir negociando", afirmó.
Sánchez llama a "frenar" a PP y Vox en CyL: "Necesitamos gobiernos que consoliden derechos, no involución"
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado a "frenar" a PP y Vox en las próximas elecciones en Castilla y León porque España "necesita gobiernos que respeten y consoliden derechos y no involución".
"Necesitamos más gobiernos progresistas", ha apostillado Sánchez este jueves en un acto del PSOE en Burgos, donde ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.
El líder de los socialistas ha pedido a los ciudadanos que vayan a votar en los próximos comicios autonómicos para tener "gobiernos que defiendan a la gente", como ha hecho el actual Ejecutivo central que ha "evitado todo tipo de involuciones" propuestas por la "derecha y la ultraderecha", a las que es "importante" frenar, más ante su "avance".
En este sentido, ha "echado un vistazo" a la anterior coalición de PP y Vox en la Comunidad y ha reivindicado que fue el Gobierno de España quien "paró" medidas como la que pretendía que las mujeres escucharán el latido del feto antes de abortar.
Asimismo, ha avisado de que esta coalición también intentó "acabar con el diálogo social" y "frivolizó y banalizó con la salud de la ganadería" hasta que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "defendió a los ganaderos de Castilla y León".
