El PP ha cargado contra el Gobierno por haber cedido el "protagonismo" a la UE en lo relativo al acuerdo sobre Gibraltar y de querer "gobernar sin el Parlamento" por no someter este texto a la aprobación de las Cortes, denunciando que lo acordado "da ventajas" tanto al Peñón como a Reino Unido mientras "España pierde".

Fuentes 'populares' han sostenido tras la publicación este jueves por la Comisión Europea y el Gobierno británico del tratado pactado para regular la relación entre la UE y Gibraltar tras el Brexit que cualquier acuerdo sobre el Peñón "debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales y por sentido democrático".

"Lo que afecta a los españoles se decide en el Parlamento español", ha reivindicado el partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo que considera que el acuerdo, aún pendiente de la ratificación por parte del Consejo (gobiernos) y la Eurocámara por parte europea y el Parlamento británico "le da ventajas a Gibraltar y Reino Unido que no tenían antes del Brexit" mientras "España pierde".

Los 'populares' tampoco ven con buenos ojos que esté prevista la aplicación provisional del acuerdo "sin someterlo a las Cortes y marginando al primer partido de España", con el objetivo de evitar que el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (ESS) de la UE tenga que aplicarse a partir del 10 de abril. "Las prisas son malas", subrayan.