Feijóo pide a Sánchez que "desclasifique" la corrupción actual y Junts anuncia que votará otra vez no al ómnibus

PP y Junts apoyarán la revalorización de las pensiones y las ayudas a víctimas de accidentes, pero mantienen posturas críticas en otros temas clave del pleno.

Podemos insiste en la necesidad de incluir la moratoria antidesahucios en el decreto y pide al Gobierno un plan alternativo para las familias en riesgo.

Junts anuncia que votará de nuevo en contra del Real Decreto del 'escudo social', lo que podría obligar al Gobierno a presentar el decreto por tercera vez.

Feijóo pide a Sánchez que desclasifique información sobre supuestos casos de corrupción y otros asuntos, aprovechando la decisión de desclasificar documentos del 23-F.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha aferrado a la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar los documentos secretos del 23-F, cuando se cumplen 45 años del fallido golpe de Estado, para modificar su pregunta al Gobierno.

El líder de la oposición ha pedido a Sánchez que aprovechando la ocasión para desclasificar "los contratos que han acabado en mordida, los viajes en Falcon a República Dominicana, los viajes de Zapatero a Caracas, el DelcyGate o quién le financió las primarias" del PSOE en 2017.

Una serie de incógnitas que quedan sin resolver y a los que ha sumado otras como "las causas del apagón" o los informes que apuntan que la regularización de inmigrantes ilegales que promueve el Gobierno podría superar el millón y quedarse lejos de los 500.000 que afirmaban en un origen en Moncloa.

Sánchez ha optado por tildar de "desafortunada" la intervención de Feijóo y les ha preguntado: "¿Qué les molesta? ¿Qué problema hay?" en desclasificar los documentos sobre el 23-F.

El presidente ha finalizado su intervención con una especie de eslogan que está acuñando en cada intervención: "España va como nunca y ustedes mienten como siempre".

El líder de la oposición recogía el guante con una promesa, asegurando que "no va a haber que esperar 45 años" para conocer las irregularidades de Sánchez y prometía que, si llega a La Moncloa, "no pasarán 45 días para saber qué hizo" el actual líder del PSOE.

Feijóo ha añadido una semblanza sobre Adolfo Suárez, el presidente en funciones el 23-F mientras se estaba invistiendo a Leopoldo Calvo Sotelo, para anunciar que en 1981 había un jefe del Ejecutivo que "luchaba contra el terrorismo" y lo confrontaba con Sánchez para recordarlo sus actuales pactos con Bildu, herederos de Batasuna, y sentenciar que "por eso" la ciudadanía "le da la espalda".

Aunque el mayor golpe a Sánchez vino por parte de la portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien ha confirmado que los 7 diputados separatista tumbarán el Real Decreto sobre el "escudo social" que este jueves se vota en el Congreso.

Será la segunda vez que en un mes que decae y obligará al Gobierno a una decisión inédita: presentar por tercera vez un Real Decreto modificado si quiere sacarlo adelante.

"Escudo social, sí; ocupaciones, no", ha asegurado Nogueras quien ha pedido "separarlo de las okupaciones" si quiere presentarlo.

Esto obligará al Gobierno a moverse en un delicado alambre ya que partidos como Podemos, consideran que es clave incluir la moratoria anti-desahucios con otras medidas como el bono energético.

Hace un mes, Moncloa ya presentó un ómnibus que, además del escudo social con los desahucios incluía la revalorización de las pensiones. El voto contrario de los de Carles Puigdemont obligó a trocearlo y a buscar

Moncloa buscó un pacto con el PNV para ver si así se acercaba a los postulados de Junts. Pero en el Gobierno constatan que se ha roto la tradicional alianza entre el PNV y Junts, que antes estaban bastante en sintonía en cuestiones sociales y económicas.

En Podemos ya piden al Gobierno que vuelva a presentar el decreto una tercera vez si cayera este jueves. "Debe tener un plan B para estas 60.000 familias que están en riesgo de desahucio", afirmaba Ione Belarra.

Si Junts mantiene su voto en contra, sería la primera vez que Moncloa tendría que presentar por tercera vez un Real Decreto para aprobarlo.

Hasta ahora, solía suceder que, o bien lo volvían a presentar tras negociarlo e incluir peticiones de los socios, o bien, si era un ómnibus, lo troceaban para que saliera adelante y se rebajaban algunos aspectos.

La cuestión ahora es qué puede rebajar para atraer a Junts y no perder por el camino a Sumar, Bildu o Podemos.

PP y Junts sí votarán en ese pleno del jueves a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC —un 2,7 % con carácter general— ya favor de las ayudas a las víctimas del descarrilamiento de Adamuz y Gélida.

Este último decreto es el más nuevo, lo impulsa Transportes pero lo presentará Ángel Víctor Torres, ya que el ministro Óscar Puente tendrá que ausentarse del pleno por cuestiones privadas.