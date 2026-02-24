El Gobierno prohíbe el 'bombero torero' porque supone una "mofa pública de personas con discapacidad"

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros. Gabriel Luengas / Europa Press Europa Press

Se acabó el 'bombero torero'. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos para impedir la celebración de eventos cómico-taurinos que "supongan una mofa pública o atenten contra la dignidad de las personas con discapacidad, en especial de aquellas con enanismo".

La reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, introduce un nuevo apartado en el artículo 90 del reglamento que obliga a respetar la dignidad humana y prohíbe expresamente autorizar espectáculos que lesionen derechos o conviertan en objeto de burla a minorías sociales.

¿Pero, esto en qué se traduce? A partir de ahora, la autoridad competente no podrá conceder permisos a este tipo de festejos.

El Ejecutivo refuerza así una línea que ya estaba marcada en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que, además, se endurecerá en la reforma actualmente en tramitación parlamentaria.

Esa modificación prevé tipificar estas prácticas como infracciones muy graves, con sanciones que pueden oscilar entre 600.000 euros y un millón.

"Nunca más se de debe consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello", ha explicado Bustinduy durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Partidos a la izquierda del PSOE como Podemos o Sumar llevaban años insistiendo en la necesidad de prohibir este tipo de espectáculos por denigrar a personas con enanismo.

El debate lleva años dividiendo a administraciones, tribunales y a la sociedad en general. Y tal y como ha recogido este diario en varias ocasiones, los protagonistas quieren poder seguir trabajando en estos espectáculos.

En febrero de 2025, EL ESPAÑOL recogía el caso de una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga que anuló la negativa de la Junta de Andalucía a autorizar un espectáculo cómico-taurino con artistas con acondroplasia.

La jueza concluyó que la Administración había realizado una "interpretación incorrecta" de la ley al presumir ánimo de burla por el mero hecho de participar personas con discapacidad, y advirtió de que prohibirlos sin base objetiva podía resultar discriminatorio.

Aquella resolución dio la razón a compañías como África Taurina o Diversiones en el Ruedo, cuyos responsables defendían que sus integrantes eran "artistas cómicos" y reclamaban su derecho a trabajar.

"No es humillante, peor es acabar de gogó en despedidas de soltera", resumían entonces algunos de los afectados, que aseguraban haberse visto empujados a empleos precarios tras la cancelación en cascada de actuaciones.

En 2023, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, ya avanzó que el espectáculo del bombero torero debía desaparecer por considerar que suponía una humillación pública.

Frente a esa postura, parte de los artistas defendían que nadie mejor que ellos podía decidir qué era digno o indigno en su caso.

La tensión ha oscilado desde entonces entre dos principios en conflicto: la protección de la dignidad y la igualdad, y el derecho al trabajo y a la libre elección profesional de quienes participan en estos espectáculos.

Reinserción laboral

El real decreto aprobado este martes no se limita a la prohibición. El Ministerio ofrece el programa "Pisadas con dignidad", en colaboración con Fundación ONCE, para facilitar apoyo social y formación laboral a las personas con discapacidad que trabajaban en este tipo de shows, con el objetivo de que puedan acceder a empleos "dignos y no precarios".

Con esta modificación reglamentaria, el Gobierno pretende zanjar definitivamente una controversia que ha transitado por juzgados, plazas de toros y titulares.

Para el Ejecutivo, se trata de velar por los intereses de la persona con discapacidad. Mientras, para sus detractores, consideran que el Gobierno ha cruzado la delgada línea entre proteger y tutelar.

La diferencia ahora es que ya no será una cuestión interpretativa. Con el nuevo redactado del reglamento, las autoridades no podrán autorizar estos espectáculos.

El bombero torero, símbolo de una tradición discutida durante décadas, queda definitivamente fuera de la programación oficial.