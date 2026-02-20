-
Podemos reúne a su cúpula mientras se suceden los movimientos en la izquierda
Podemos reúne este viernes a su Consejo Ciudadano Estatal, órgano de dirección política entre asambleas, mientras se suceden los movimientos en el espacio de la izquierda.
La formación que lidera Ione Belarra ha guardado silencio tras la charla protagonizada el miércoles por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y se ha desmarcado de forma clara de la reunión que mantendrán el sábado IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes para relanzar su alianza.
Concurrieron con ese grupo a las elecciones generales de 2023, pero lo abandonaron tras un abierto enfrentamiento con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Ahora no creen en las virtudes de lo que llaman un "Sumar 2.0".
Podemos sostiene que quiere hablar con todo el mundo para tejer candidaturas amplias, pero advierte de que no aceptará "subordinarse al PSOE". Tiende la mano a Izquierda Unida, pero no a Sumar.
-
Ester Muñoz: "PP y Vox están obligados a entenderse ante una izquierda que se reagrupa"
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha abogado este jueves por hacer "una oposición crítica y sin cuartel", pero "constructiva e inteligente", frente a una izquierda que se reagrupa y ha mostrado convencida que "va a haber entendimiento" entre su partido y Vox porque "no hay otra opción".
Lo ha expresado en un coloquio en el Club Siglo XXI, presentado por la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.
Ha lamentado que Sánchez vaya a aguantar en el poder hasta culminar la legislatura y se ha preguntado qué será de España si el PSOE y el nuevo frente de izquierdas que propone el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, suman para conformar gobierno.
Muñoz ha vaticinado que si hubiera un nuevo gobierno de coalición "España ya no va a ser lo que ha sido" porque Sánchez cedería el modelo territorial a los independentistas y nacionalistas y acabaría con la monarquía parlamentaria, porque "no tiene más balas" tras haberlo "dado todo" ya, ha criticado.
Ha admitido que el PP "no lo tiene fácil" en el actual contexto político -aunque "nunca lo ha tenido", ha aclarado- y por ello ha llamado a ser "más ejemplares" para "no caer en el populismo" y evitar que la izquierda "se reagrupe".
