Renfe e Iryo retoman sus circulaciones en el corredor Madrid-Andalucía tras la finalización de los trabajos de Adif de reparación de la infraestructura en Adamuz dañada por el accidente ferroviario ocurrido el día 18 de enero.

"Habiendo sido favorables las pruebas realizadas por Adif en la vía, la infraestructura queda a disposición de las empresas ferroviarias para la realización de las pruebas con material rodante que estimen oportunas con el fin de reanudar el servicio comercial próximamente", comunicó la pasada noche el gestor.

Iryo fue la primera en confirmar que reanuda este martes 17 de febrero las operaciones comerciales en la línea Madrid–Sevilla, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por Adif.

El CEO de la compañía y parte del equipo directivo acompañarán a la tripulación y los viajeros en el primer viaje por estas vías.

La oferta se restablecerá con un total de 14 circulaciones diarias, distribuidas en 7 servicios por sentido (7 idas y 7 vueltas). Dentro de esta programación, están incluidos los servicios transversales Barcelona–Sevilla, recuperando así conexiones directas, según ha informado la empresa en un comunicado.