-
La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual y laboral
La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, del PP, ha presentado finalmente una querella por un presunto acoso sexual y laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado a Efe que la querella ha sido presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles (Madrid) y se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal.
Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".
-
Renfe e Iryo retoman sus servicios en el corredor Madrid-Andalucía tras la finalización de los trabajos de reparación
Renfe e Iryo retoman sus circulaciones en el corredor Madrid-Andalucía tras la finalización de los trabajos de Adif de reparación de la infraestructura en Adamuz dañada por el accidente ferroviario ocurrido el día 18 de enero.
"Habiendo sido favorables las pruebas realizadas por Adif en la vía, la infraestructura queda a disposición de las empresas ferroviarias para la realización de las pruebas con material rodante que estimen oportunas con el fin de reanudar el servicio comercial próximamente", comunicó la pasada noche el gestor.
Iryo fue la primera en confirmar que reanuda este martes 17 de febrero las operaciones comerciales en la línea Madrid–Sevilla, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por Adif.
El CEO de la compañía y parte del equipo directivo acompañarán a la tripulación y los viajeros en el primer viaje por estas vías.
La oferta se restablecerá con un total de 14 circulaciones diarias, distribuidas en 7 servicios por sentido (7 idas y 7 vueltas). Dentro de esta programación, están incluidos los servicios transversales Barcelona–Sevilla, recuperando así conexiones directas, según ha informado la empresa en un comunicado.
-
El debate sobre la prohibición del burka y el niqab aterriza hoy en el Congreso tras recorrer varias regiones con suerte dispar
El Pleno del Congreso votará este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público.
El PP ya ha avanzado que apoyará la iniciativa, mientras que Sumar ha dicho que votará en contra y la tacha de "retrógrada".
Por su parte, Junts no ha revelado su voto, aunque en mayo del pasado se posicionó en contra de estas prendas de vestir aunque votó en contra de una moción de Aliança Catalana que proponía prohibirlas por considerar que el redactado destilaba odio.
La ley de Vox consta de un artículo único en el que se establece que "queda prohibida la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos denominados nicab y burka". La ley contempla sanciones tanto por la utilización de dichas prendas de vestuario como por la acción de obligar a su uso.
-
Los reyes presiden el homenaje a la Constitución de 1978 en un acto sin ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG
El hemiciclo del Congreso acoge este martes el acto institucional, presidido por los reyes, para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en unos días en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.
Un acto en el que, además del PP y PSOE, estarán Sumar, Vox y Podemos, y al que no asistirán formaciones como Junts, ERC, PNV, EH Bildu y BNG.
La sesión conjunta del Congreso y Senado comenzará a las 12:30 horas con la llegada de los reyes al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde serán recibidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.
Tras saludar en el Salón de los Pasos Perdidos a las mesas de ambas cámaras, los portavoces parlamentarios y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dará comienzo el acto con las palabras de la presidenta de la Cámara Baja.
El acto se cerrará con la intervención de Felipe VI ante los diputados y senadores de las dos cámaras.
Política