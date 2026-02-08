Los 'tecnoligarcas' que Sánchez admira: dio 200 millones a Bill Gates y agasajó a Tim Cook en Moncloa y en California

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez ha intensificado su crítica hacia los grandes magnates tecnológicos, a quienes denomina 'tecnoligarcas', enfrentándose públicamente a figuras como Elon Musk y Pavel Durov. Pese a su postura actual, durante su mandato Sánchez se reunió y agasajó a líderes tecnológicos como Bill Gates, Tim Cook y Andy Jassy, destacando la colaboración y la inversión en España. El Gobierno de Sánchez comprometió 200 millones de euros al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, en colaboración con la Fundación Gates. Sánchez también ha mantenido encuentros con directivos de empresas tecnológicas chinas, como SAIC Motor y Chery, ampliando así los lazos con la industria global de tecnología y automoción.

Pedro Sánchez, cual Quijote, le ha declarado la batalla a los grandes molinos de las tecnológicas. Detrás de ellos, ve grandes monstruos.

"Deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", afirmaba el miércoles tras las críticas del fundador de Telegram, Pavel Durov, al paquete de medidas del Gobierno para regular las redes sociales.

Solo un día antes, había protagonizado un choque con el fundador de Tesla, Elon Musk, en su red social: X. El que fuera asesor de Donald Trump en DOGE para aplicar recortes a la Administración, rebautizó al presidente español como "Dirty Sánchez".

Y en el mitin de campaña de las elecciones de Aragón, Sánchez exigió este viernes a los magnates del sector que "saquen sus sucias manos de los móviles de nuestros chavales".

"Los amos del algoritmo podrán expandir sus bulos, pero no tienen el poder del voto", afirmó, "quieren controlar los móviles porque quieren saber lo que leemos y vemos para controlar lo que votamos".

No es la primera vez que Sánchez utiliza el término “tecnoligarcas”. Comenzó a usarlo en enero de 2025 para arremeter contra Elon Musk, al que acusó de ser la punta de lanza de la “internacional reaccionaria”.

Un giro de guion que contrasta con su actitud durante los primeros años de mandato. Desde que llegó a La Moncloa, Sánchez mostró gran interés por reunirse con algunos de los gigantes de Internet.

Algunos de esos empresarios, ahora multimillonarios, han creado gran parte de su fortuna gracias a las tecnológicas con marcas que ahora son más que conocidas como Microsoft, Amazon o Apple.

Los tres máximos representantes de estas compañías han sido agasajados en Moncloa.

El fundador de Microsoft estuvo en La Moncloa el 27 de mayo de 2022. En ese momento fue recibido en calidad de presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Bill Gates- Fortuna de 107 000 millones de $

Según la propia nota de prensa del Gobierno, en el encuentro se abordaron "grandes retos globales como la lucha contra el cambio climático y la necesidad de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Tan contento quedó Gates con aquel encuentro que, en septiembre de 2025, le entregó a Sánchez el premio Global Goalkeeper 2025, un galardón que concede esa organización por el compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Fue entonces cuando Sánchez anunció que su gobierno aportaría 200 millones al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, con la que colabora la Fundación Gates.

Sánchez junto al CEO de Amazón, Andy Jassi, el 21 de junio de 2024 Europa Press

Más reciente, de junio de 2024, es la visita del CEO de Amazon,

Sánchez le agradeció la “fuerte apuesta” de Amazon por España en ámbitos como la logística, servicios en la nube y empleo.

Puso como ejemplo el centro que la compañía norteamericana está desarrollando en Aragón y destacó los 25.000 puestos de trabajo que ha creado por todo el país el gigante de la distribución.

Se da una llamativa casualidad. Hasta 2018, Gates fue el hombre más rico del mundo. Un puesto que perdió en 2019 a manos del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

No fue hasta 2021 cuando Elon Musk les desbancó.

Jeff Bezos- 265 000 millones de $

La relación de Sánchez con los gurús tecnológicos viene de lejos, desde que llegó al Gobierno.

El primero de los magnates tecnológicos que fue recibido en La Moncloa fue el CEO de Apple, Tim Cook, sucesor de Steve Jobs.

Sánchez, en 2018 junto a Tim Cook en el Palacio de la Moncloa. Europa Press

El objetivo de este encuentro en 2018, según admitían en el Gobierno, era tratar temas de innovación y digitalización para hacer de España una

Tres años más tarde, Sánchez le devolvió la visita durante una gira por California, que incluyó escalas en Silicon Valley y Cupertino, donde el presidente del Gobierno visitó el moderno edificio circular de Apple.

Tim Cook- 2.600 millones de $

En aquella gira, celebrada en 2021, Sánchez también se reunió con el CEO de PayPal, Dan Schulman.

Esta compañía de pagos en línea fue fundada por Elon Musk junto con otros socios, como Peter Thiel, ambos actualmente en la órbita del Partido Republicano.

En aquella reunión también estuvo presente el español Enrique Lores, CEO de HP en 2021, quien en las próximas semanas pasará a ocupar el mismo puesto en PayPal.

No solo hay “tecno-oligarcas” en EEUU. Uno de los más pujantes se encuentra en China.

Durante su última visita a Asia, en 2025, Sánchez se reunió con los directivos de SAIC Motor, matriz de la marca MG, y de Chery, dos de los mayores competidores de Tesla en la fabricación de coches eléctricos.