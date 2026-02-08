El PP mide en Aragón sus opciones de gobernar sin Vox y el PSOE el nivel de desgaste del Gobierno de Sánchez

Las claves nuevo Generado con IA El PP parte como favorito para ganar las elecciones en Aragón, pero necesitaría pactar con Vox para que Jorge Azcón repita como presidente autonómico. El PSOE, liderado por Pilar Alegría, enfrenta un serio desgaste que se refleja en las encuestas, similar al resultado obtenido en Extremadura. Vox sigue en ascenso y su crecimiento condiciona la gobernabilidad del PP, tanto en Aragón como en otras comunidades autonómicas. La división y debilidad de la izquierda a la izquierda del PSOE, así como la baja participación, dificultan su capacidad de competir electoralmente en Aragón.

Si se cumplen las expectativas de todas las encuestas y los datos que manejan todos los partidos, el PP ganará hoy las elecciones en Aragón, pero tendrá que pactar con Vox para que Jorge Azcón pueda ser investido presidente autonómico por segunda vez.

También, si se cumplen, el PSOE que lidera la exministra Pilar Alegría sufrirá un serio batacazo, similar al que sufrió en diciembre en Extremadura, mostrando el desgaste del partido.

Vox volverá a mostrar que sigue en plena fase de ascenso en toda España, hasta el punto de condicionar el futuro del PP en las comunidades y, previsiblemente, en las próximas generales.

Y el espacio a la izquierda del PSOE volverá a mostrar su debilidad, incrementada por la división con la que acuden a elecciones, igual que ocurrió en Extremadura. Y eso mismo puede volver a pasar en Castilla y León en marzo, y en Andalucía en mayo o junio.

El carrusel electoral planteado por el PP llega este domingo a Aragón. Los populares miden sus opciones de gobernar sin Vox, mientras los socialistas calibran el enorme desgaste de Pedro Sánchez, que ha trasladado a las diferentes comunidades.

Los de Alberto Núñez Feijóo lo plantearon como una ocasión de liberarse de Vox. Pero como ya ocurrió en Extremadura, pueden encontrarse de nuevo con la necesidad y obligación de ceder ante los de Santiago Abascal para poder conservar esos gobiernos autonómicos.

El PP también pretendía mostrar la debilidad del PSOE de Sánchez y eso parece que sí lo podrán conseguir, según indican todas las encuestas.

Entre otras cosas, porque los socialistas comparecen con Alegría como cabeza de lista, es decir, con la portavoz de Sánchez en el Gobierno hasta hace apenas un mes.

Es una candidata con la etiqueta de pertenecer al núcleo duro del líder socialista y está obligada a defender medidas de Sánchez que la lastran en las urnas, como la nueva propuesta de sistema de financiación y otros acuerdos con los independentistas catalanes.

La previsible debacle del PSOE mostrará la debilidad de Sánchez y hasta la incrementará, pero no afectará a su voluntad de mantenerse en la Moncloa hasta 2027, según repiten en su entorno.

De hecho, en diciembre evitó hacer un análisis público del desastre en Extremadura, y aún no lo ha hecho.

Ocurrirá lo mismo cuando el varapalo de los socialistas tenga lugar en Castilla y León y en Andalucía. Incluso es previsible que pueda repetirse en las municipales y autonómicas de mayo de 2027.

En realidad, a Sánchez no le importan esos comicios, sino su continuidad en la Presidencia, y para eso necesita cerrar acuerdos en el Congreso que le perjudican y debilitan al PSOE en diferentes comunidades.

Por eso, Sánchez hizo algo impensable hasta ahora: hacer que ministros de su Gobierno sean candidatos autonómicos, aunque eso suponga arrastrar su desgaste a esos territorios o saltarse las estructuras del PSOE en las comunidades.

Pilar Alegría es la mejor muestra, aunque ocurre lo mismo con María José Montero, Diana Morant y Óscar López, entre otros.

Sánchez logra controlar así el partido en esas comunidades para evitar la contestación interna ahora y, posteriormente, cuando se acabe su ciclo en la Presidencia del Gobierno.

Alegría y los demás ministros candidatos son el sacrificio para evitar la disidencia y las baronías críticas.

El precedente de Extremadura

Los socialistas apostaron por movilizar a los votantes de la izquierda con el miedo a la ultraderecha y a que pueda llegar a los gobiernos autonómicos.

En Extremadura no le funcionó y los estudios posteriores de los datos muestran que, incluso, hay un porcentaje de exvotantes del PSOE que ahora van a Vox. Es decir, que no existe ya ese temor.

Porque el clavo ardiendo al que se agarra el PSOE es el elevado nivel de abstención, que previsiblemente se repetirá hoy en Aragón. Su tesis es que si logran movilizarlos en unas generales estarán en condiciones de poder volver a gobernar.

En realidad, otros estudios aseguran que no sólo es el electorado de izquierdas el que se queda en casa, sino que la baja participación es resultado de que las elecciones autonómicas son las menos movilizadoras: sólo tienen niveles más altos de participación cuando se celebran junto a las municipales.

En campaña, Moncloa ha colaborado con Alegría con la maniobra parlamentaria sobre la subida de pensiones, para usar el argumento de la derecha votando en contra la medida.

Otro consuelo del PSOE es considerar que el ascenso de Vox y la certeza de que Feijóo tendrá que pactar con Abascal y previsiblemente hacerle vicepresidente, puede provocar nervios dentro del PP ante la imposibilidad de gobernar en solitario.

Pero algunos sondeos muestran que Vox puede estar igualado al PSOE en algunas localidades y hasta los socialistas tienen riesgo de estar por debajo, como tercera fuerza.

Esos nervios por el ascenso desbocado de Vox existen también en el PP, pero sus dirigentes explican que es el partido conservador tradicional el que mejor aguanta en Europa el embate de la extrema derecha.

Además, los barones del PP ya admiten abiertamente que no tienen inconveniente en que Vox entre en los gobiernos autonómicos.

Es más, consideran que a los de Abascal les beneficia haber salido de los Ejecutivos regionales porque no tienen desgaste de gestión y acuden limpios a las elecciones.